xs
xsm
sm
md
lg

ทหารชายแดนอุบลฯขวัญกำลังใจเต็มล้น แห่ช้อปปิ้งของใช้ฟรีที่วัดน้ำตกถ้ำบอน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อุบลราชธานี-ชื่นชมวัดน้ำตกถ้ำบอน ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน กลายเป็นศูนย์รวมของบริจาคเปิดให้ทหารแนวหน้าเดินช้อปปิ้งเครื่องนอน ของใช้ ข้าวสารอาหารแห้งฟรีทุกรายการ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเหล่าทหารหาญชายแดนได้ไม่น้อย


ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศชายแดนอำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี ในช่วงสัปดาห์นี้ ที่ยังคงตรึงเครียดเจ้าหน้าที่ทหาร ผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครองต่างต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอดทั้งสัปดาห์ นอกจากสถานการณ์ที่ตรึงเครียดแล้ว สภาพอากาศในพื้นที่ยังมีความแปรปรวน มีทั้งลมหนาวและฝนตกสลับกัน ทำให้ทหารที่ประจำการชายแดนมีความต้องการผ้ายางเกษตรเพื่อจะทำหลังคา ถุงนอน ผ้าห่มกันหนาว เพราะด้านบนอุณหภูมิต่ำถึง 15 องศาเซลเซียส


แม้บรรยากาศจะเกิดความตรึงเครียดจากสถานการณ์ แรงลมสภาพอากาศที่หนาวเย็น แต่แรงกำลังใจจากภาคประชาชนนำสิ่งของไปฝากไว้ที่วัดน้ำตกถ้ำบอน ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน ที่ส่งมอบให้กับทหารชายแดนผ่านวัดน้ำตกถ้าบอนยังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

ถ้าหากทหารขาดเหลือสิ่งใดสามารถเข้ามาที่วัดน้ำตกถ้ำบอน แล้วหยิบเอาไปใช้เสมือนเป็นมินิมาร์เล็กๆ ที่ทหารสามารถเข้าไปช้อปปิ้งได้ตามความจำเป็น ไม่ต้องเสียเงินใดๆทั้งสิ้น จึงทำให้ความเครียดของทหารลดลง มีกำลังใจมีกำลังใจมากขึ้น




พระตะวัน ปริปุณโน เลขาเจ้าอาวาสวัดน้ำตกถ้ำบอน เปิดเผยว่า วัดน้ำตกถ้ำบอนอยู่ไม่ไกลจากชายแดนทหารที่มาประจำการ ที่ผ่านมาทหารก็จะมาอาบน้ำ ซักผ้า ชาร์จแบตเตอรี่ อยู่เป็นประจำ ปัจจุบันวัดคอยสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องใช้เครื่องครัว เครื่องนอน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของทางเจ้าหน้าที่ทหาร

ล่าสุดมีการขอรับถังแก๊สปิคนิคในการประกอบอาหาร ทางวัดได้มีการโพสต์ลงทางเพจของวัด ญาติโยมที่เห็นก็ร่วมกันมามอบไว้ที่วัด ทหารหน่วยไหนต้องการก็สามารถมาหยิบได้ฟรี ตามความเหมาะสม

ทหารชายแดนอุบลฯขวัญกำลังใจเต็มล้น แห่ช้อปปิ้งของใช้ฟรีที่วัดน้ำตกถ้ำบอน
ทหารชายแดนอุบลฯขวัญกำลังใจเต็มล้น แห่ช้อปปิ้งของใช้ฟรีที่วัดน้ำตกถ้ำบอน
ทหารชายแดนอุบลฯขวัญกำลังใจเต็มล้น แห่ช้อปปิ้งของใช้ฟรีที่วัดน้ำตกถ้ำบอน
ทหารชายแดนอุบลฯขวัญกำลังใจเต็มล้น แห่ช้อปปิ้งของใช้ฟรีที่วัดน้ำตกถ้ำบอน
ทหารชายแดนอุบลฯขวัญกำลังใจเต็มล้น แห่ช้อปปิ้งของใช้ฟรีที่วัดน้ำตกถ้ำบอน
กำลังโหลดความคิดเห็น