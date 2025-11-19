นศ.-ประชาชนบุรีรัมย์รายได้น้อย แห่ซื้อเสื้อกันหนาวมือสองคึกคัก หลังอุณหภูมิลดฮวบ ยอดขายพุ่งวันละ 2-3 พัน

บุรีรัมย์ - นักศึกษา ประชาชนหลายสาขาอาชีพ โดยเฉพาะกลุ่มมีรายได้น้อย จ.บุรีรัมย์ แห่เลือกซื้อเสื้อกันหนาวมือสองตามตลาดนัดกันอย่างคึกคัก หลังสภาพอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิลดฮวบ 22 องศาฯ ส่งผลพ่อค้าแม่ค้าจำหน่ายเสื้อผ้ามือสองยอดขายพุ่งวันละ 2-3 พันบาท เผยราคาถูก 25-250 บาท คาดหากอากาศหนาวต่อเนื่องยอดขายจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว
วันนี้ (19 พ.ย. 68) บรรยากาศตามตลาดนัดและตลาดคลองถมหลายแห่งในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์ ได้มีนักเรียน นักศึกษา ประชาชนจากหลายสาขาอาชีพ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อย ต่างพากันไปเลือกซื้อเสื้อกันหนาวมือสองกันอย่างคึกคักเพื่อนำไปสวมใส่กันหนาวหลังสภาพอากาศหนาวเย็นลง โดยล่าสุดวันนี้ในตัวเมืองบุรีรัมย์มีอุณหภูมิลดลงเหลือเพียง 22 องศาเซลเซียส
สำหรับเสื้อกันหนาวมือสองจะมีราคาถูกกว่าห้างร้านและท้องตลาดทั่วไป เริ่มต้นตั้งแต่ตัวละ 20 บาท ไปจนถึงตัวละ 250 บาท ขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละตัว สาเหตุที่บรรดานักศึกษา และประชาชนมาเลือกซื้อเสื้อกันหนาวมือสองไปสวมใส่ เนื่องจากประหยัดค่าใช้จ่าย ขณะเดียวกันก็ส่งผลดีต่อพ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายเสื้อผ้ามือสอง ทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นจากช่วงหน้าร้อนและหน้าฝน
นายยอดธง อายุ 51 ปี พ่อค้าจำหน่ายเสื้อผ้ามือสองคนหนึ่ง บอกว่า ช่วง 1-2 วันนี้ที่สภาพอากาศหนาวเย็นลงก็มีนักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อย ต่างพากันมาเลือกซื้อเสื้อกันหนาวมือสองกันอย่างคึกคัก ส่งผลให้ช่วงนี้มียอดขายวันละ 2,000-3,000 บาท จากก่อนหน้าที่เป็นหน้าฝนบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาบางวันยอดขายไม่ถึงพันบาท แต่พอเริ่มหนาวก็ขายดีขึ้น
ทั้งนี้ คาดว่าหากสภาพอากาศหนาวเย็นลงต่อเนื่องก็จะขายดีเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว ซึ่งปีไหนหากอากาศหนาวจัดเคยขายเสื้อกันหนาวมือสองได้ถึงวันละ 7 พันบาทไปจนถึง 10,000 บาท โดยเสื้อผ้าที่รับมาขายจะผ่านการซักฆ่าเชื้อทำความสะอาดเรียบร้อย