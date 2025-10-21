ลมหนาวแรกมาแล้ว! กรมอุตุฯ เคาะฤดูหนาวไทยเริ่ม 23 ต.ค.นี้

กรมอุตุฯ ประกาศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว 23 ต.ค.นี้ คาดอากาศเย็นต่อเนื่องถึงต้นปีหน้า ช่วงหนาวสุดระหว่างธันวาคม–กุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 21–22 องศาเซลเซียส
วันนี้ (21 ต.ค.) กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยว่า ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 ตุลาคม 2568 ซึ่งล่าช้ากว่าปกติราวหนึ่งสัปดาห์ โดยหน้าหนาวปี 2568 จะเริ่มมีอากาศเย็นบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากนั้นอากาศเย็นจะขยายพื้นที่ครอบคลุมบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออก ส่วนภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่
สำหรับการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย หมายถึง อุณหภูมิบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงจนมีอากาศเย็นอย่างต่อเนื่อง และลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก รวมถึงประเทศไทยตอนบนจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างชัดเจน
น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และโฆษกกระทรวงดีอี กล่าวเพิ่มเติมว่า การเข้าสู่ฤดูหนาวของไทย ไม่ได้หมายความว่าทุกพื้นที่จะมีอากาศหนาวเย็นพร้อมกันในทันที โดยคาดว่าช่วงอากาศเย็นที่สุดจะอยู่ระหว่างกลางเดือนธันวาคม 2568 ถึงต้นกุมภาพันธ์ 2569 อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ที่ประมาณ 21–22 องศาเซลเซียส
สำหรับพื้นที่ยอดดอยและยอดภูในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เช่น แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน เลย นครพนม และสกลนคร บางวันอาจมีอากาศหนาวจัด อุณหภูมิลดลงถึง 7–8 องศาเซลเซียส และมีโอกาสเกิดน้ำค้างแข็ง ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ 18–20 องศาเซลเซียส
ขณะที่ภาคใต้ โดยเฉพาะด้านฝั่งอ่าวไทย จะยังคงมีฝนตกชุกและอาจมีฝนตกหนักเป็นช่วง ๆ จากหย่อมความกดอากาศต่ำและพายุหมุนเขตร้อน ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน พายุฝนฟ้าคะนอง และคลื่นลมแรง