สวยตะลึง!เที่ยวอุทยานฯ"ศรีลานนา"ชม"ฉำฉายักษ์กลางเขื่อนแม่งัด"-ตั้งเต็นท์"ดอยม่อนล้าน"ท้าหนาวดูอาทิตย์ขึ้นกลางทะเลหมอก

เชียงใหม่- นทท.ตื่นตาเที่ยวอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ชมฉำฉายักษ์ยืนต้นตระหง่านกลางเหนือผืนน้ำกลางเขื่อนแม่งัดสุดงดงาม พร้อมตั้งเต็นท์ค้างแรมบนดอยม่อนล้านสัมผัสลมหนาว ดูพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ท่ามกลางทะเลหมอกและวิว 360 องศา
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า บรรยากาศที่อุทยานแห่งชาติศรีล้านนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง ในช่วงต้นฤดูหนาว จากการที่นักท่องเที่ยวพากันเที่ยวชมความสวยงามตามธรรมชาติในพื้นที่อุทยานฯ โดยเฉพาะจุดไฮไลต์อย่าง “ต้นฉำฉายักษ์กลางเขื่อนแม่งัด” ที่ยืนต้นโดดเด่นอยู่กลางผืนน้ำ ที่สีเขียวของต้นไม้ตัดกับผืนน้ำสีมรกต จนปรากฏเป็นภาพสุดประทับใจ โดยเฉพาะยามเช้าในช่วงที่มีหมอกจางปกคลุมจะทำให้ฉำฉาดูเหมือนลอยอยู่เหนือผิวน้ำ เป็นมุมที่นักท่องเที่ยวไม่น้อยต่างยกให้เป็นมุม “Must See” หรือห้ามพลาดอย่างเด็ดขาด
ขณะที่ ดอยม่อนล้าน ถือเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวสำคัญของอุทยานฯ ที่ช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวทยอยขึ้นไปพักค้างแรมเพื่อสัมผัสลมหนาวและชมทะเลหมอกพร้อมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า กับวิว 360 องศา ที่มองเห็นทั้งผืนป่าและทิวเขาสลับซับซ้อนสุดอลังการ
ทั้งนี้นายอานนท์ กุลนิล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา เปิดเผยว่า ช่วงนี้สภาพอากาศเริ่มหนาวลงต่อเนื่อง โดยบนดอยม่อนล้านอุณหภูมิยามเช้าต่ำลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บรรยากาศยิ่งงดงาม เหมาะแก่การท่องเที่ยวและถ่ายภาพ นอกจากนี้ยังมีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ จุดล่องแพ และกิจกรรมทางน้ำที่สามารถทำได้ตลอดทั้งวัน โดยนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปสัมผัสความงามของฉำฉายักษ์และดอยม่อนล้าน แนะนำให้ตรวจสอบสภาพอากาศล่วงหน้า และเตรียมเสื้อกันหนาวให้พร้อม เพราะอุณหภูมิช่วงเช้าเริ่มลดลงต่อเนื่อง