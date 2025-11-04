พยากรณ์อากาศประเทศไทย เตือน! ลมหนาวระลอกแรกเริ่ม 14 พ.ย. เย็นลงทั่วประเทศ

เพจ “พยากรณ์อากาศประเทศไทย” แจ้งแนวโน้มอากาศเย็นลงทั่วประเทศกลางเดือน พ.ย. หลังฝนเริ่มซา ชี้บริเวณ “สีน้ำเงิน–น้ำเงินเข้ม” บนแผนที่ คือพื้นที่อุณหภูมิลดลงมาก คาดลมหนาวระลอกแรกเริ่มปกคลุมไทยช่วง 14 พ.ย. เป็นต้นไป
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เพจ พยากรณ์อากาศประเทศไทย โพสต์ข้อความว่า
“เบื่อฝนกันยัง เตรียมเย็นลง ทยอยเริ่ม 14 พ.ย.! เล็งบริเวณสีน้ำเงิน น้ำเงินเข้ม!”
พร้อมระบุว่า แผนภาพดังกล่าวแสดง พยากรณ์อุณหภูมิช่วงเวลา 07.00 น. ของแต่ละวัน เทียบกับของวันที่ 4 พฤศจิกายน โดยบริเวณที่ปรากฏเป็น “สีน้ำเงิน” และ “น้ำเงินเข้ม” หมายถึงพื้นที่ที่คาดว่าอุณหภูมิจะลดลงมากที่สุด
เพจยังเผยว่า ภาพแผนที่พยากรณ์อุณหภูมิรายวันอยู่ในส่วนความคิดเห็นของโพสต์ เพื่อให้ผู้ติดตามสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
ทั้งนี้ แนวโน้มอากาศจากหลายสำนักสอดคล้องกันว่า ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ช่วงอากาศเย็นลงตั้งแต่ กลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบางส่วนของภาคกลาง ซึ่งจะเริ่มสัมผัสลมหนาวระลอกแรกหลังจากฝนสิ้นสุดลง