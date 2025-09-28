อุทยานแห่งชาติภูเรือคึกคัก! นักเที่ยวแห่สัมผัสทะเลหมอก ชมแสงแรกวันใหม่บนยอดเขา

เลย-ปลายฝนต้นหนาว นักเที่ยวทั่วสารทิศแห่ไปเที่ยวบนภูเรือคึกคัก หวังสัมผัสอากาศหนาว ถ่ายภาพกับทะเลหมอก และชมแสงแรกวันใหม่ บนยอดภูเรือ เผยสภาพอากาศกำลังหนาวเย็นพอดี เหมาะกับการพักผ่อนช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการท่องเที่ยว ช่วงปลายฝนต้นหนาวบนยอดภูเรือ ในช่วงวันหยุด พบว่านักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศต่างเดินทางขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวเย็น เพื่อชมทะเลหมอก พร้อมชมพระอาทิตย์ขึ้นบริเวณยอดภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย ขณะเดียวกันได้ไปกราบสักการะพระพุทธรูปนาวาบรรพต บริเวณยอดภูเรือ โดยสภาพอากาศบนยอดภูเรือช่วงนี้ อากาศค่อนข้างหนาวมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 15 องศาเซลเซียส
ทั้งนี้จุดชมวิวบนยอดภูเรือ ด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่บนที่สูงประมาณ 1,365 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นหน้าผาสูงชัน บรรยากาศเมื่อขึ้นมาด้านบน ก็จะเห็นป่าสนเขาสลับกับสวนหินธรรมชาติและดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ในช่วงฤดูหนาวนี้ นักท่องเที่ยวไม่ผิดหวังกับบรรยากาศที่มีทะเลหมอก และได้ชมแสงแรกของวันใหม่ สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
นางสาวเนตรนภา งามเนตร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ เปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย ได้เตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวในห้วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้ เพื่อต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่าน ที่จะเดินทางมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเรือ อุทยานแห่งชาติภูเรือ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านขึ้นสัมผัสอากาศหนาวเย็นบนยอดภูเรือ สัญลักษณ์แห่งขุนเขาเมืองเลย พร้อมชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าเหนือทะเลหมอก ที่งดงามตระการตาไปพร้อมกัน