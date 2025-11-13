"เอม-พงศ์-ปอ" เยี่ยม "ทักษิณ" เผยพ่อชอบคลาสโยคะผู้สูงอายุ สุขภาพดีขึ้น ฝากห่วงใยน้ำท่วม

MGR Online - ตัวแทนครอบครัว "ชินวัตร" เข้าเยี่ยม "ทักษิณ" ภายในเรือนจำฯ เผยพ่อชื่นชอบคลาสโยคะผู้สูงอายุ สุขภาพดีขึ้น ฝากห่วงใยคนไทยเหตุน้ำท่วมในหลายจังหวัด
วันนี้ (13 พ.ย.) เวลา 09.00 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือ "เอม" พร้อม นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ สามีของ น.ส.พินทองทา และ นายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามีของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร เป็นตัวแทนเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งในวันนี้เป็นการเยี่ยมครั้งที่ 16 ก่อนเดินเข้าเรือนจำพร้อม นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวของนายทักษิณ โดยมีมวลชนคนเสื้อแดงมารอต้อนรับและให้กำลังใจ
ทั้งนี้ มีชายสูงวัย 1 ราย ได้ยื่นสมุดจด 1 เล่ม ให้แก่นายปิฎก สุขสวัสดิ์ ซึ่งทางทีมคณะทำงานได้รับมอบไว้แทน จากนั้นทั้งหมดได้เดินเข้าด้านในเรือนจำฯ โดยเมื่อเปิดดูในสมุดพบว่าเป็นข้อความเขียนถึงอดีตนายกรัฐมนตรี คนของครอบครัวชินวัตร คือ นายทักษิณ ชินวัตร , นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ , น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร
ต่อมา เวลา 09.45 น. ภายหลังเข้าเยี่ยมนายทักษิณ โดย นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ สามีของ น.ส.พินทองทา เปิดเผยว่า วันนี้จากการพูดคุยพบว่าสุขภาพโดยรวมของคุณพ่อมีการปรับตัวได้ มีขึ้นมีลง ซึ่งก็อาจมีเบื่อๆ บ้าง แต่ท่านยังปรับตัวได้ดี และหลับสบาย สดชื่นมากขึ้น ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดประเทศไทยในตอนนี้นั้น เราได้คุยกันเรื่องนี้ ซึ่งคุณพ่อก็เป็นห่วงประชาชน ห่วงในสถานการณ์โดยรวมทั้งหมด
ด้าน น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ เผยว่า ได้คุยกับคุณพ่อ ท่านแจ้งว่าต้องรีบไปเข้าคลาสโยคะของผู้สูงอายุ ซึ่งช่วยได้เยอะ ดีตรงได้ยืดกล้ามเนื้อ ทำให้คุณพ่อนอนสบายขึ้น ส่วนในเรื่องสถานการณ์น้ำท่วม และมีคนไทยประสบภัยเดือดร้อนนั้น เราก็ได้แจ้งคุณพ่อว่าได้เตรียมการที่จะนำมูลนิธิฯ เข้าไปช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วย คุณพ่อก็รับทราบ ทั้งนี้ ช่วงสิ้นปีก็ใกล้หน้าหนาวแล้ว ก็เป็นความคิดที่ดีที่จะได้หาเสื้อกันหนาวไว้ฝากให้คุณพ่อด้วย ส่วนเรื่องการช่วยสอนหนังสือให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์รายอื่นในเรือนจำฯ นั้น ตอนนี้คุณพ่อยังไม่ได้มีส่วนในเรื่องนี้ มีเพียงแค่ต้องเข้าคลาสโยคะครั้งถึงสองครั้ง
"ทั้งนี้ อาการของคุณพ่อและสภาพจิตใจก็มีขึ้นมีลงตามปกติ มีทั้งช่วงที่มีกำลังใจและช่วงที่จิตตกเป็นธรรมดา แต่ทุกครั้งที่เรามาเยี่ยมคุณพ่อ เราอาจไม่ได้สื่อสารทุกครั้ง เพราะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติม เรามีแต่รอกับรอ รอให้เวลาผ่านไป จึงขอขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจ เพราะเราเป็นกำลังใจให้คุณพ่อ คุณพ่อก็เป็นกำลังใจให้เราที่อยู่ข้างนอกเหมือนกัน"
ขณะที่ นายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามีของ น.ส.แพทองธาร ระบุสั้น ๆ ว่า อาการที่คุณพ่อปวดเมื่อยก็ดีขึ้น และท่านก็ดูจะชื่นชอบการได้โยคะยืดเส้น
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อให้สัมภาษณ์เสร็จสิ้น ทั้งหมดได้ร่วมพูดคุยให้กำลังใจกับกลุ่มคนเสื้อแดงและถามไถ่เรื่องสุขภาพ ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย พร้อมยกมือไหว้กล่าวขอบคุณที่คนเสื้อแดงยังคอยเดินทางมาต้อนรับให้กำลังใจกันเสมอ รวมถึงได้ร่วมบันทึกภาพพร้อมใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสมอบพลังใจให้แก่กันก่อนสมาชิกครอบครัวชินวัตรจะเดินทางกลับออกไป