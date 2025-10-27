"อิ๊งค์-สามี" แต่งชุดดำ เยี่ยม "ทักษิณ" เผยคุณพ่อเสียใจเคยถวายงาน "สมเด็จพระพันปีหลวง"

MGR Online - "อิ๊งค์-สามี" ตัวแทนครอบครัวชินวัตร เข้าเยี่ยม "ทักษิณ" สวมชุดดำไว้อาลัย "สมเด็จพระพันปีหลวง" เผยคุณพ่อเสียใจได้เคยถวายงานอยู่หลายปี
จากกรณี เรือนจำกลางคลองเปรม รับตัว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไว้คุมขังตามคำพิพากษาของศาลให้บังคับโทษจำคุกแก่จำเลย โดยให้จำคุก 1 ปี และอยู่แดนกักโรคโควิด-19 ครบกำหนด 5 วัน (9 ก.ย. - 14 ก.ย.) ก่อนย้ายไปแดนผู้สูงอายุและแดนพยาบาล เนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้ต้องขังสูงอายุเกิน 65 ปี ก่อนพิจารณาจำแนกแยกแดนต่อไป ทั้งนี้ นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ ระบุว่า นายทักษิณ มีโรคประจำตัวอาการปวดเกี่ยวกับระบบกระดูก ทั้งกระดูกต้นคอ ไขสันหลัง หรือปวดแขนขาบ้าง และยืนยันอยู่ในเรือนจำตลอดเวลา ปัจจุบัน นายทักษิณ อยู่ระหว่างการถูกคุมขังมาแล้วครบ 1 เดือน 18 วัน (ตั้งแต่ 9 ก.ย.)
วันนี้ (27 ต.ค.) เวลา 10.40 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี บุตรสาวของนายทักษิณ พร้อมด้วยนายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามี น.ส.แพทองธาร เดินทางมาถึงเรือนจำกลางคลองเปรม โดยนั่งรถตู้ส่วนบุคคล ยี่ห้อ Lexus สีดำ ป้ายทะเบียน 9 กษ 195 กรุงเทพมหานคร ซึ่งทั้งคู่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดสีดำ เนื่องด้วยอยู่ในช่วงไว้ทุกข์ต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ก่อนเข้าภายในเรือนจำฯ พร้อมนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความของนายทักษิณ ทั้งนี้ มีกลุ่มคนเสื้อแดงที่สวมใส่ชุดดำมายืนรอให้กำลังใจ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่าง น.ส.แพทองธาร พร้อม สามี ทักทายกลุ่มคนเสื้อแดง ได้มีชายสูงวัยซึ่งมีบัตรผู้พิการตลอดชีวิต อ้างได้ถูกยิงบริเวณแขนจากการชุมนุมจนพิการ เดินปรี่ตรงเข้าไปหา น.ส.แพทองธาร เพื่อขอความช่วยเหลือเงินเยียวยา หลังเคยยื่นหนังสือร้องทุกข์สมัย น.ส.แพทองธาร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม แต่ไม่มีความคืบหน้า ซึ่งวันนี้ น.ส.แพทองธาร ก็รับฟังเรื่องร้องเรียน ก่อนมอบหมายให้ทีมงานรับเรื่องร้องทุกข์ต่อไป
ต่อมา เวลา 11.30 น. ภายหลังเข้าเยี่ยม น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พร้อมสามี ได้ออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนสั้นๆ ว่า คุณพ่อรู้สึกเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ไม่ได้มีโอกาสไปกราบพระบรมศพ เพราะคุณพ่อก็เคยถวายงานรับใช้พระองค์ท่านอยู่หลายปี คุณพ่อรู้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ แต่ก็ย้ำว่าเสียดาย นอกจากนี้ ในส่วนเรื่องสุขภาพ พบว่าคุณพ่อโอเคขึ้น อาการเจ็บปวดตามร่างกายหรือเรื่องความดันก็ดีขึ้น แต่ยังคงมีอาการเครียดบ้าง ก่อนเดินขึ้นรถยนต์ส่วนบุคคลกลับทันที