"เอม-สามี" เยี่ยม "ทักษิณ" เผยปรับตัวดี-ความดันเล็กน้อย ไม่ได้คุยเรื่องโหวตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย

MGR Online - "เอม-สามี" สวมชุดดำเข้าเยี่ยม "ทักษิณ" ครั้งที่ 12 เผยคุณพ่อมีความดันเล็กน้อย บอกแป๊บเดียวจะ 2 เดือนแล้ว ไม่ได้คุยการเลือกหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่
จากกรณี เรือนจำกลางคลองเปรม รับตัว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไว้คุมขังตามคำพิพากษาของศาลให้บังคับโทษจำคุกแก่จำเลย โดยให้จำคุก 1 ปี และอยู่แดนกักโรคโควิด-19 ครบกำหนด 5 วัน (9 ก.ย. - 14 ก.ย.) ก่อนย้ายไปแดนผู้สูงอายุและแดนพยาบาล เนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้ต้องขังสูงอายุเกิน 65 ปี ก่อนพิจารณาจำแนกแยกแดนต่อไป ทั้งนี้ นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ ระบุว่า นายทักษิณ มีโรคประจำตัวอาการปวดเกี่ยวกับระบบกระดูก ทั้งกระดูกต้นคอ ไขสันหลัง หรือปวดแขนขาบ้าง และยืนยันอยู่ในเรือนจำตลอดเวลา ปัจจุบัน นายทักษิณ อยู่ระหว่างการถูกคุมขังมาแล้วครบ 1 เดือน 21 วัน (ตั้งแต่ 9 ก.ย.)
วันนี้ (30 ต.ค.) เวลา 10.00 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือ "เอม" บุตรสาวของนายทักษิณ ชินวัตร พร้อม นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ สามีของ น.ส.พินทองทา เป็นตัวแทนครอบครัวเข้าเยี่ยม นายทักษิณ ซึ่งวันนี้ถือเป็นครั้งที่ 12 โดยนั่งรถตู้ส่วนบุคคล ยี่ห้อ Mercedes-Benz (V 220d) สีขาว ป้ายทะเบียน 9 กย 59 กรุงเทพมหานคร มาด้วยกันทั้งคู่ และแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดำเนื่องด้วยอยู่ในช่วงถวายความอาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ก่อนเดินไปไหว้สวัสดี ทักทายกลุ่มคนเสื้อแดงซึ่งสวมใส่เสื้อผ้าสีดำ ที่มารอให้กำลังใจ จากนั้นจึงเดินเข้าภายในเรือนจำฯ พร้อมนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวนายทักษิณ
ต่อมา เวลา 11.00 น. ภายหลังจากที่ น.ส.พินทองทา และนายณัฐพงศ์ สามี เข้าเยี่ยมนายทักษิณในเรือนจำฯ นายณัฐพงศ์ เผยสั้นๆ ว่า วันนี้คุณพ่อบอกว่าปรับตัวได้ และบอกว่าอีกแป๊บเดียวก็จะ 2 เดือนแล้ว แต่ก็มีปัญหาเรื่องความดันเล็กน้อย ส่วนกรณีที่วันพรุ่งนี้ (31 ต.ค.) จะมีการเลือกหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ ได้มีพูดคุยกับนายทักษิณ หรือไม่นั้น เรื่องนี้ไม่ได้พูดคุยกันเลย เราเพียงมาเยี่ยมคุณพ่อตามปกติ ส่วนว่าระหว่างที่อยู่ด้านในเรือนจำฯ นายทักษิณ ได้ช่วยงานอาสาของเรือนจำฯ อย่างไรหรือไม่นั้น เรื่องนี้ยังไม่ได้มีการพูดถึงเป็นพิเศษ ยังไม่ได้คุยเรื่องนี้กัน แต่ยืนยันคุณพ่อปรับตัวได้ดี
และในช่วงท้ายผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถาม นายณัฐพงศ์ ว่า ใกล้จะถึงช่วงเวลาของการเลือกตั้งใหญ่แล้ว ยังคงสนใจที่จะลงเล่นการเมืองหรือไม่ ปรากฏว่าเจ้าตัวหันมายิ้มรับคำถาม แต่ไม่ได้ตอบคำถามกับผู้สื่อข่าวแต่อย่างใด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังการสัมภาษณ์ น.ส.พินทองทา และ นายณัฐพงศ์ ได้เดินเข้าไปยกมือไหว้ พูดคุยและถ่ายรูปกับคนเสื้อแดงที่มารอให้กำลังใจ พร้อมบอกเล่าอาการ ความเป็นอยู่ของนายทักษิณให้กับคนเสื้อแดงได้รับฟังด้วยตัวเอง ก่อนเดินทางกลับทันที
ด้าน ป้าแต๊ว อายุ 78 ปี คนเสื้อแดงที่เดินทางมาจากจ.กำแพงเพชร กล่าวว่า ตนเดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวชินวัตร ที่เรือนจำกลางคลองเปรมได้หลายวันแล้ว และวันนี้ก็จะได้เดินทางกลับบ้าน จ.กำแพงเพชร ซึ่งตนได้พูดคุยกับ น.ส.พินทองทา ก็ได้ถามว่าคุณทักษิณอยู่ด้านในเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่ง น.ส.พินทองทา ก็บอกว่าท่านปรับตัวได้ จากนั้นตนก็ถามต่อว่า คุณทักษิณจะได้กลับบ้านหรือยัง โดย น.ส.พินทองทา ก็บอกว่าอาจจะต้องรอก่อนตามระยะเวลา อย่างไรก็ดี คุณทักษิณได้ฝากขอบคุณคนเสื้อแดงทุกคนที่คอยมาให้กำลังใจเสมอ ทั้งนี้ อยากบอกว่าตนเป็นคนเสื้อแดงมาตลอด ไม่เคยเปลี่ยนใจ เลือกตั้งก็เลือกพรรคของคุณทักษิณเสมอ สมัยก่อนมีการเลือกตั้งในเขตพื้นที่ตัวเอง ตนจะคอยอาสาเฝ้าหน่วยเลือกตั้งทุกครั้ง เฝ้าการขานนับคะแนน เพื่อที่การเลือกตั้งจะได้มีความเป็นธรรม และคอยสอดส่องว่าหน่วยเลือกตั้งนั้นๆ ไม่มีการโกงคะแนนเลือกตั้ง
"ส่วนกรณีวันพรุ่งนี้ (31 ต.ค.) พรรคเพื่อไทยจะมีการสรรหาหัวหน้าพรรคคนใหม่และกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นั้น ในฐานะที่เราเป็นโหวตเตอร์พรรคเพื่อไทย ชื่นชอบและชื่นชม นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว แต่หากมองสถานการณ์ตอนนี้ก็อยากให้นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ อดีต รมช.คลัง ได้รับการเลือกโหวตมาทำหน้าที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ ทันสมัย และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจปากท้องเป็นอย่างดี จะได้มาทำนโยบายเพื่อปากท้องคนไทย ไปสู้บนเวทีเศรษฐกิจโลกได้ อย่างไรก็ตาม ในมุมองของตัวเอง นพ.ชลน่าน ก็มีความเก่ง คนในพรรคเพื่อไทยล้วนมีความเก่ง ความถนัดคนละแบบ"
ป้าแต๊ว บอกอีกว่า ตนรู้สึกภูมิใจที่พรรคเพื่อไทยจะได้คนรุ่นใหม่หลากหลายมาร่วมทำพรรค เพราะตอนนี้คนในพรรคก็อายุเยอะขึ้น แต่คนรุ่นใหม่มีการศึกษา และมีประสบการณ์ รวมถึงพร้อมเรียนรู้กับผู้อาวุโสในพรรค เรียนรู้กับคนในพรรค ตนมองว่า การรู้เขารู้เราเป็นเรื่องดี แต่ก็ต้องรู้ดีเอ็นเอ รากของพรรคด้วย ไม่ใช่เข้ามาอยู่แล้วก็เปลี่ยนพรรคไปเรื่อยๆ
ส่วนทาง ป้าหลิน คนเสื้อแดง อายุ 80 ปี เผยว่า ตนเคยพักอาศัยอยู่คอนโดมิเนียม ออนป้า ทาวเวอร์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 67 แต่ปัจจุบันย้ายบ้านไปอยู่แถวสนามบินสุวรรณภูมิ โดยวันนี้ตั้งใจเดินทางมาให้กำลังใจ และนำมะม่วงหาวมะนาวโห่ มาฝาก น.ส.พินทองทา กับสามี รวมทั้งคนเสื้อแดงที่มาในวันนี้ด้วย ซึ่งตนมาเป็นครั้งที่ 2 จากครั้งแรกช่วงต้นเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา โดยนั่งแอร์พอร์ตลิงค์มาต่อรถสาธารณะและเดินทางมาเพียงคนเดียว
ป้าหลิน เผยอีกว่า ตนชื่นชอบนายทักษิณ อดีตนายกฯ เพราะครอบครัวได้รับสิทธิบัตรทองดูแลรักษาสุขภาพมาตลอดจนถึงปัจจุบัน โดยความรู้สึกส่วนตัวมองว่าอดีตนายกฯ เป็นคนช่วยเหลือประชาชน และดีกับทุกคนแม้จะเป็นฝ่ายตรงข้าม ซึ่งชาวบ้านสัมผัสได้ ตนรู้สึกเสียใจที่ต้องมาอยู่ในเรือนจำฯ และจะเดินทางมาให้กำลังใจแล้วแต่โอกาส