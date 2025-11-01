“คูโบต้า”ร่วมกองทัพบกสานต่อความอบอุ่นสู่ปีที่ 26 เดินหน้าแจกเสื้อกันหนาว 4,500 ตัวในพื้นที่ขอนแก่น”

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-บ.สยามคูโบต้า ฯ สานต่อความอบอุ่นสู่ปีที่26 จัดโครงการ “คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาว”
ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ กองทัพบก มอบเสื้อกันหนาว 4,500 ตัว ให้กับประชาชน เยาวชน
และเกษตรกรที่ขาดแคลน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐและร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าในพื้นที่
ร่วมแบ่งปันเคียงข้างผู้ประสบภัยหนาวใน ต.ห้วยม่วง ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน
น.ส.วราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวถึงการยืนหยัดอยู่เคียงข้างเกษตรกรไทย และภาคการเกษตรมากว่า 47 ปี ของสยามคูโบต้า ไม่เพียงมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรและนวัตกรรมการเกษตรเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าและรับผิดชอบสังคม “คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาว” เป็นโครงการแห่งความภาคภูมิใจที่สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของเราในการอยู่เคียงข้างประชาชน ร่วมแบ่งปันความอบอุ่น และสร้างกำลังใจให้กับผู้ที่ต้องเผชิญความหนาวเย็นในพื้นที่ห่างไกล
โดยเฉพาะในปีนี้สยามคูโบต้าได้ร่วมมือกับกองทัพบก ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกสถานการณ์เป็นปีที่ 12 รวมถึงได้รับความร่วมมือจากหลายๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าสุวัฒน์แทรกเตอร์ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจำนวน 10,000 บาท รวมถึงหน่วยงานราชการในจังหวัดและในพื้นที่จัดงานที่ให้ความร่วมมือกับในการพิจารณาพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้เสื้อกันหนาวได้ถูกลำเลียงสู่พี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
“ในปีนี้เราได้จัดคาราวานมอบความอบอุ่นในพื้นที่ภาคเหนือได้ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น”
พันเอก สหะภาพ บุตรลา รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 23 กล่าวเสริมว่า กองทัพบกมีภารกิจหลักในการปกป้องประเทศ ขณะเดียวกัน ยังมีหน้าที่สำคัญในการอยู่เคียงข้างประชาชน โดยเฉพาะในยามที่ประชาชนประสบความเดือดร้อน ความร่วมมือกับสยามคูโบต้า กองทัพบกมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาว” มาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 12 ปี ความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการมอบเสื้อกันหนาวให้ประชาชน แต่คือการส่งต่อกำลังใจและความอบอุ่นจากคนไทยด้วยกันไปยังพี่น้องในพื้นที่ห่างไกล
“สำหรับกองทัพบก การลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนถือเป็นภารกิจที่เราทำด้วย หัวใจ เราเชื่อว่าทุกภารกิจคือโอกาสในการได้อยู่เคียงข้างประชาชนในยามยากลำบาก การร่วมมือกับสยามคูโบต้าครั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนเจตนารมณ์ร่วมกันของทั้งสององค์กร”พันเอกสหะภาพกล่าวย้ำ
ขณะที่นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า พื้นที่อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะในช่วงปลายปีต้องเผชิญอากาศเย็นจัด ลมพัดแรงในช่วงเช้า และมักมีหมอกปกคลุมทั่วเขา ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และเกษตรกรที่ต้องออกทำงานตั้งแต่เช้ามืดจังหวัดขอนแก่นรู้สึกซาบซึ้งและขอขอบคุณ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และกองทัพบก ที่ได้ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอย่างต่อเนื่อง
โครงการ “คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาว” ไม่เพียงมอบเสื้อกันหนาวเท่านั้น แต่ยังส่งต่อกำลังใจ ความห่วงใย และความอบอุ่นจากคนไทยด้วยกัน ทำให้เสื้อกันหนาวแต่ละตัวคือสัญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างองค์กรเอกชน กองทัพบก และภาครัฐ ที่มีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างความอบอุ่น ความสุข และรอยยิ้มให้ประชาชน ผมเชื่อว่าความอบอุ่นที่ได้รับในวันนี้ จะกลายเป็นพลังใจให้พี่น้องชาวขอนแก่นก้าวผ่านความหนาวเย็นไปด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังและกำลังใจ”
วันนี้ โครงการ “คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาว” ได้เติบโตเคียงข้างพี่น้องประชาชนเข้าสู่ปีที่ 26 โครงการที่เริ่มจากความห่วงใยเล็ก ๆ ได้กลายเป็นพลังแห่งการแบ่งปัน ดั่งต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านแห่งความอบอุ่นไปยังหลายพื้นที่ทั่วภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานกองทัพบก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตลอดจนภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ทำให้โครงการนี้สามารถส่งมอบเสื้อกันหนาวและพลังใจจากสยามคูโบต้าไปถึงมือผู้ที่ขาดแคลนแล้วกว่า 196,000 ชีวิต ทุกการเดินทางของคาราวานเสื้อกันหนาวสีส้มคือการส่งต่อ “ความอบอุ่นจากใจ...สู่ใจ” เพื่อให้ทุกฤดูหนาวของพี่น้องคนไทยเต็มไปด้วยรอยยิ้ม กำลังใจ ต่อไปไม่สิ้นสุด