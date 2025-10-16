"คุณหญิงอ้อ" เข้าเยี่ยม "ทักษิณ" แย้มไม่สบายนิดหน่อย "ทนายวิญญัติ" ห่วงโรคประจำตัว ให้พยายามดูแลตัวเองในคุกก่อน

MGR Online - "คุณหญิงพจมาน" เผย "ทักษิณ" ไม่สบายนิดหน่อย หลังเข้าเยี่ยมในเรือนจำฯ ด้าน "ทนายวิญญัติ" แจงยังห่วงเรื่องโรคประจำตัวแต่ทานยาประจำ พยายามดูแลตัวเองไปก่อน
จากกรณี เรือนจำกลางคลองเปรม รับตัว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไว้คุมขังตามคำพิพากษาของศาลให้บังคับโทษจำคุกแก่จำเลย โดยให้จำคุก 1 ปี และอยู่แดนกักโรคโควิด-19 ครบกำหนด 5 วัน (9 ก.ย. - 14 ก.ย.) ก่อนย้ายไปแดนผู้สูงอายุและแดนพยาบาล เนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้ต้องขังสูงอายุเกิน 65 ปี ก่อนพิจารณาจำแนกแยกแดนต่อไป ทั้งนี้ นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ ระบุว่า นายทักษิณ มีโรคประจำตัวอาการปวดเกี่ยวกับระบบกระดูก ทั้งกระดูกต้นคอ ไขสันหลัง หรือปวดแขนขาบ้าง และยืนยันอยู่ในเรือนจำตลอดเวลา ล่าสุด นายทักษิณ อยู่ระหว่างการถูกคุมขังมาแล้วครบ 1 เดือน (9 ต.ค.)
วันนี้ (16 ต.ค.) เวลา 09.00 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ เป็นตัวแทนครอบครัว "ชินวัตร" เข้าเยี่ยมนายทักษิณ ซึ่งวันนี้ถือเป็นครั้งที่ 9 โดยเมื่อลงจากรถตู้ส่วนบุคคล ยี่ห้อ Mercedes-Benz สีบรอนซ์เทา ป้ายทะเบียน พท 221 กรุงเทพมหานคร ได้เดินมาทักทาย พร้อมพูดคุยกับกลุ่มคนเสื้อแดงที่ยืนรอให้กำลังใจ ก่อนเข้าเรือนจำฯ พร้อม นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวของนายทักษิณ และคณะผู้ติดตาม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้ไม่ปรากฎตัว น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรือ "อิ๊งค์" , น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือ "เอม" บุตรสาวของนายทักษิณ , นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ สามีของ น.ส.พินทองทา และ นายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามีของ น.ส.แพทองธาร เนื่องจากทั้งหมดติดภารกิจไม่สามารถเดินทางมาเยี่ยมได้
ต่อมา เวลา 10.20 น. คุณหญิงพจมาน พร้อม ทนายวิญญัติ และคณะผู้ติดตาม ได้ออกมาจากประตูเรือนจำฯ หลังการเข้าเยี่ยม โดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถาม คุณหญิงพจมาน เกี่ยวกับสุขภาพนายทักษิณ ซึ่งระบุสั้นๆ ว่า "ยังคงดูดี แต่ไม่สบายนิดหน่อย" ก่อนเดินขึ้นรถยนต์ส่วนบุคคลกลับทันที
ขณะที่ นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความของนายทักษิณ เผยว่า นายทักษิณได้ฝากขอบคุณพี่น้องคนเสื้อแดงและประชาชนทางบ้านที่ให้กำลังใจนายทักษิณ ตอนนี้มีกำลังใจดีขึ้นมาก แม้นายทักษิณอยู่ข้างในก็ยังคงเป็นห่วงประชาชนเหมือนเดิม ซึ่งทุกคนยังเป็นห่วงนายทักษิณ เพราะนายทักษิณมีโรคประจำตัว เกี่ยวกับกระดูกต้นคอที่เกี่ยวพันกับไขสันหลัง สภาวะตับและหัวใจ นายทักษิณได้ทานยาเป็นประจำและพยายามดูแลตัวเองอย่างดี รวมทั้ง ได้รับการตรวจจากแพทย์เฉพาะทางของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เป็นระยะๆ ทุกสัปดาห์ โดยแพทย์สามารถรักษาอาการของนายทักษิณได้ แต่ทางทีมงานก็ได้เตรียมคำร้องขอตรวจพิเศษเอาไว้แล้ว หากประเมินว่าอาการของนายทักษิณเกินศักยภาพของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
นายวิญญัติ เผยว่า ส่วนที่ก่อนหน้านี้นายทักษิณ มีบ่นเรื่องนิ้วชา ก็มาจากอาการกระดูกต้นคอที่สัมพันธ์กันแต่อาการก็เกิดขึ้นเป็นระยะ ยังไม่ถึงขั้นวิกฤติ เพราะถ้าวิกฤติมากก็อาจจะเดินไม่ได้ หรือเกิดภาวะเฉียบพลันขึ้นมาก็ได้ สำหรับเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษ ครั้งที่ 2 ไม่ได้มีการพูดกันเรื่องนี้แต่อย่างใด ให้เป็นตามกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายของหน่วยงาน ซึ่งตนก็ไม่ทราบว่าอยู่ในขั้นตอนไหนแล้ว และไม่ขอแสดงความคิดเห็นใดๆ
เมื่อผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามในประเด็นที่ รมว.ยุติธรรม มีความเห็นยกฎีกาส่งไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) พิจารณานั้น นายวิญญัติ กล่าวว่า บรรยากาศตอนนี้ยังไม่เหมาะสมที่จะให้ความเห็นใดๆ ให้เป็นไปตามพระบรมราชวินิจฉัยและตนก็ยังไม่ทราบผล
เมื่อถามว่ากรณี นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย จะแถลงเกี่ยวกับเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษ ครั้งที่ 2 ของนายทักษิณ นั้น นายวิญญัติ ปฏิเสธตอบคำถามดังกล่าว