"ทักษิณ" ติดคุกครบ 1 เดือน "เอม-สามี" เข้าเยี่ยมบ่นมีอาการนิ้วชา แต่ยังแข็งแรง

MGR Online - "เอม-ณัฐพงศ์-ปิฎก" เยี่ยม "ทักษิณ" หลังอยู่ในเรือนจำฯ ครบ 1 เดือน เผยคุณพ่อมีอาการนิ้วชาแต่สุขภาพแข็งแรง คนเสื้อแดงยังให้กำลังใจเพียบ
จากกรณี เรือนจำกลางคลองเปรม รับตัว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไว้คุมขังตามคำพิพากษาของศาลให้บังคับโทษจำคุกแก่จำเลย โดยให้จำคุก 1 ปี และอยู่แดนกักโรคโควิด-19 ครบกำหนด 5 วัน (9 ก.ย. - 14 ก.ย.) ก่อนย้ายไปแดนผู้สูงอายุและแดนพยาบาล เนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้ต้องขังสูงอายุเกิน 65 ปี ก่อนพิจารณาจำแนกแยกแดนต่อไป ทั้งนี้ นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ ระบุว่า นายทักษิณ มีโรคประจำตัวอาการปวดเกี่ยวกับระบบกระดูก ทั้งกระดูกต้นคอ ไขสันหลัง หรือปวดแขนขาบ้าง และยืนยันอยู่ในเรือนจำตลอดเวลา ล่าสุด นายทักษิณ อยู่ระหว่างการถูกคุมขังมาแล้วครบ 1 เดือน (9 ต.ค.)
วันนี้ (9 ต.ค.) เวลา 09.00 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือ "เอม" บุตรสาวคนกลางของนายทักษิณ พร้อมด้วย นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ สามีของ น.ส.พินทองทา และ นายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามีของ น.ส.แพทองธาร หรือ "อิ๊งค์" เดินทางมาเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ครั้งที่ 8 แต่ น.ส.แพทองธาร ไม่ได้มาด้วยเนื่องจากติดภารกิจ นอกจากนี้ มีมวลชนคนเสื้อแดงและเพื่อนร่วมรุ่นของนายทักษิณ ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นสมัยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ รหัส MC 08 มารอต้อนรับ พร้อมให้กำลังใจ โดยตัวแทนครอบครัว "ชินวัตร" ได้ยกมือไหว้ทักทาย และขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจ ก่อนเดินเข้าด้านในเรือนจำฯ พร้อม นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวของนายทักษิณ
ทั้งนี้ เพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ รหัส MC 08 ที่รวมตัวกันด้านหน้าเรือนจำฯ กล่าวว่า ขอให้นายทักษิณได้ออกมาไวๆ ซึ่งในสมัยเรียนนายทักษิณเป็นคนเรียนเก่งและเป็นคนมีเงิน คอยให้ความช่วยเหลือเพื่อนในการเรียนเสมอ เพราะพวกเราเป็นเพื่อนสนิทกัน
ต่อมา เวลา 10.00 น. น.ส.พินทองทา พร้อมด้วย นายณัฐพงศ์ สามี น.ส.พินทองทา และ นายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร เดินออกมาจากภายในเรือนจำฯ หลังการเข้าเยี่ยมประมาณ 1 ชั่วโมง โดยผู้สื่อข่าวสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพนายทักษิณ ซึ่ง น.ส.พินทองทา กล่าวว่า การเข้าเยี่ยม คุณพ่อสุขภาพจิตดี ยังเข้มแข็งอยู่ ตอนนี้ก็น่าจะครบเดือนแล้ว นอกจากนี้ คุณพ่อมีบ่นนิ้วชาบ้าง
ขณะที่ นายณัฐพงศ์ กล่าวเสริมว่า คุณพ่อสุขภาพจิตแข็งแรง และยังคงกำลังใจดีอยู่ แต่มีบ่นเรื่องนิ้วชาบ้างอะไรบ้าง ส่วนกรณีที่มีเพื่อนร่วมรุ่นจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ เดินทางมาให้กำลังใจ ตนได้แจ้งคุณพ่อให้ทราบแล้ว และคุณพ่อก็ฝากคำขอบคุณมาด้วย
ผู้สื่อข่าวถามว่า เมื่อสักครู่ชาวบ้านแซวเป็นนายกรัฐมนตรีคนถัดไป ยังสนใจอย่างไร หรือไม่ ปรากฏว่าทาง น.ส.พินทองทา และนายณัฐพงศ์ ต่างยิ้มเขิน แต่ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าว
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถาม น.ส.พินทองทา ถึงกรณีที่ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม คนใหม่ได้ถวายความเห็นยกฎีกา ประเด็นที่นายทักษิณ ชินวัตร ยื่นทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายครั้งที่ 2 ว่ายังคงมีลุ้นในส่วนของชั้นสำนักงานองคมนตรี ได้อยู่หรือไม่นั้นปรากฏว่า น.ส.พินทองทา ไม่ได้ตอบคำถามแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม ก่อน น.ส.พินทองทา , นายณัฐพงศ์ และ นายปิฎก เดินทางกลับได้เดินมาทักทายมวลชนคนเสื้อแดง ซึ่งคนเสื้อแดงกล่าวให้กำลังใจ ว่า "ต่อสู้เลือกตั้งรอนายนะค่ะ ท่านนายกฯ คนต่อไป " และมีการถ่ายภาพร่วมกัน นอกจากนี้ ตัวแทนคนเสื้อแดงได้แจ้งว่าวันที่ 19 ต.ค.นี้ บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม จะมีการรวมตัวกันของคนเสื้อแดงจาก 50 เขต (พื้นที่ กทม.) เพื่อร่วมทำกิจกรรมให้กำลังใจนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งถูกคุมขังครบ 1 เดือน