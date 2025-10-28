ช่วยผู้ประสบภัยหนาว “คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาวปีที่ 12”

สยามคูโบต้า โดย นายคาซึโนริ ทานิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส นำทีมผู้บริหารส่งมอบเสื้อกันหนาวจำนวน 9,000 ตัว ในโครงการ “คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาว” โดยมี พลเอก ณรงค์ฤทธิ์ คัมภีระ ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองทัพบก เป็นประธานรับมอบเสื้อกันหนาว
ทั้งนี้ สยามคูโบต้าและกองทัพบกได้สานต่อความร่วมมือเป็นปีที่ 12 ในการลงพื้นที่มอบเสื้อกันหนาวให้กับพี่น้องประชาชนที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มในช่วงฤดูหนาว โดยมีกำหนดส่งมอบเสื้อกันหนาวให้กับผู้ประสบภัยหนาว ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2568 ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น