มุมลับกลางเขื่อนแม่งัด “ต้นฉำฉา(จามจุรี) กลางน้ำ” อันซีนแห่งล้านนา

กรมอุทยานแห่งชาติฯ เผยจุดหมายท่องเที่ยวอันซีนแห่งใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ คือ “ต้นฉำฉา(จามจุรี) กลางน้ำ” อายุกว่าศตวรรษกลางเขื่อนแม่งัด อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
ความงามของธรรมชาติที่สวยชวนตะลึง สำหรับจุดเช็กอินแห่งใหม่ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำเสนอ นั่นคือ “ต้นฉำฉา(จามจุรี) กลางน้ำ” ใน “อุทยานแห่งชาติศรีลานนา” ซึ่งแฟนเพจกรมอุทยานฯ ให้ข้อมูลไว้ว่า
Unseen! ต้นฉำฉา (จามจุรี) กลางน้ำ จุดเช็กอินใหม่กลางเขื่อนแม่งัดฯ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ที่มาเชียงใหม่ต้องห้ามพลาด!
สำหรับสายเที่ยวธรรมชาติ! ขอแนะนำ จุดเช็คอินใหม่ล่าสุด ที่ห้ามพลาด : "ต้นฉำฉา (จามจุรี) กลางน้ำ" อายุกว่า 100 ปี! ที่ยืนตระหง่านอยู่กลางแม่น้ำ (บริเวณเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล)
ที่นี่เหมาะสำหรับการล่องเรือชมธรรมชาติ รับลมเย็นสบาย ๆ ชมความยิ่งใหญ่ของต้นฉำฉา (จามจุรี) ยักษ์ ที่ขึ้นอยู่กลางผืนน้ำสีเขียวมรกต เป็นทัศนียภาพที่หาชมได้ยากและเป็นเสน่ห์อันน่าทึ่งของอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ซึ่งจะหาชมได้ในช่วงน้ำขึ้นเท่านั้น ซึ่งตรวจสอบกับทางอุทยานแห่งชาติศรีลานนาได้อีกครั้ง (แต่ช่วงนี้มีให้ชมกันยาวไปถึงสิ้นปี)
ท่านสามารถเดินทางไปชมความ Unseen นี้ได้จาก 2 ท่าเรือหลัก ท่าเรือฝั่งที่ทำการอุทยานแห่งชาติศรีลานนา (เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล) ท่าเรือฝั่งอำเภอพร้าว เพื่อความปลอดภัยและร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โปรดติดต่อสอบถามและสนับสนุนไกด์เรือนำเที่ยวที่ได้รับการอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แล้วเท่านั้น
มาร่วมสัมผัสความงามอันน่าทึ่งของธรรมชาติ และเก็บภาพความประทับใจกับ Unseen ต้นฉำฉากลางน้ำ ที่นี่ที่เดียว! อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จ.เชียงใหม่
