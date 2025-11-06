ซาติน ปันสุข มอบชุดเครื่องนอนบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอุทกภัย จ.อุตรดิตถ์

บริษัท โชคลาภบุญไชย จํากัด ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายที่นอนและชุดเครื่องนอนแบรนด์ Satin (ซาติน) หนึ่งในผูู้นําผลิตภัณฑ์เครื่องนอนคุณภาพของไทย ส่งมอบผ้าห่มนวมจํานวน 350 ผืน มูลค่ารวม 227,500 บาท ให้แก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมา
ซึ่ง นายรัฏฐพิชญ์ ชัยศรีสุขอําพร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โชคลาภบุญไชย จํากัด เป็นตัวแทนส่งมอบ โดยได้รับเกียรติจาก นายพชรเสฏฐ์ บุญศิริสาริศา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนําไปกระจายความช่วยเหลือสู่ครัวเรือนที่ประสบภัยอย่างทั่วถึง
นายรัฏฐพิชญ์ ชัยศรีสุขอําพร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โชคลาภบุญไชย จํากัด กล่าวว่า “ในนามของบริษัทฯ และแบรนด์ซาติน เราขอส่งต่อความห่วงใยและกําลังใจไปถึงพี่น้องชาวอุตรดิตถ์ทุกท่านผ่านผ้าห่มนวมที่มอบให้ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความปรารถนาดีจากพวกเราที่หวังให้ทุกครอบครัวก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปได้โดยเร็ว เราพร้อมเป็นแรงสนับสนุนในการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้
บริษัทฯ และแบรนด์ซาติน จะยังคงดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน และร่วมเป็นพลังสนับสนุนชุมชนไทยในทุกสถานการณ์"