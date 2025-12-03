มอบไออุ่นจาก"หลวงตาสินทรัพย์"สู่ชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมส่งข้าวสารอาหารแห้ง 20 ตันช่วยน้ำท่วมชาวใต้

อุบลราชธานี-หลวงตาสินทรัพย์ ส่งต่อความห่วงใยมอบผ้าห่มกันหนาวกว่า 3,500 ชุดให้ชาวบ้านและทหารแนวหน้าไทย-กัมพูชา พร้อมส่งข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือภาคใต้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดป่านาเจริญ ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี หลวงตาสินทรัพย์ จรณธัมโม หรือพระสิ้นคิด พร้อมคณะลูกศิษย์จากพุทธอุทยานที่พักสงฆ์วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ มอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน 3,000 ผืน เงินสด 300,000 บาท ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย เพื่อส่งต่อความห่วงใยในช่วงหน้าหนาวนี้ ซึ่งภายในงานนอกจากจะมีการมอบผ้าห่มแล้ว คณะลูกศิษย์ของหลวงตาสินทรัพย์ยังมีการตั้งโรงทานอาหารเครื่องดื่มฟรี จนถึงวันที่ 3 ธ.ค.
หลวงตาสินทรัพย์ (พระสิ้นคิด) เปิดเผยอีกว่า วันนี้นอกจากจะมอบผาห่มกันหนาวให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลนาเยีย ช่วงบ่ายยังส่งตัวแทนนำผ้าห่มกันหนาว 500 ผืน เงินสดอีก 50,000 บาท มอบให้ทหารที่อยู่ตามฐานปฏิบัติการชายแดนไทย-กัมพูชา อำเภอน้ำยืน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และมอบไออุ่นจากแนวหลังไปให้แนวหน้า เนื่องจากพื้นที่ชายแดนด้านบนอากาศกลางคืนลดต่ำถึง 13-15 องศาเซลเซียส การคลายความหนาวมีเพียงผ้าห่มและเสื้อกันหนาวเท่านั้นที่ทำได้ เพราะการจุดไฟจะทำให้ศตรูรู้พิกัด
ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.อุบลราชธานี พยากรณ์ลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 1 - 7 ธันวาคม บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 15 –23 องศาเซลเซียส ส่วนช่วงวันที่ 4 -7 ธ.ค. มีฝนร้อยละ 10 –20 ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ ชม.
ขณะเดียวกันนอกจากการช่วยเหลือเรื่องผ้าห่มกันหนาวแล้ว ยังจัดส่งข้าวสารอาหารแห้งจากการรับบิณฑบาต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัด