เมืองไทยประกันชีวิต และ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม ส่งมอบผ้าห่มกันหนาว และกล่อง Pink Box เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง

เมืองไทยประกันชีวิตและมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม ร่วมเดินหน้าสานต่อภารกิจ “ส่งต่อความอบอุ่น สู่หัวใจคนไทย” มอบผ้าห่มกันหนาวและกล่อง “Pink Box” เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางให้แก่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้โครงการ “พม.ใกล้คุณ” ร่วมบรรเทาทุกข์และเตรียมพร้อมรับมือภัยหนาวในช่วงปลายปี สะท้อนเจตนารมณ์ขององค์กร ในการส่งต่อความห่วงใยและสร้างรอยยิ้มให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน
นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ และมูลนิธิเมืองไทยยิ้มได้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา ซึ่งได้รับผลกระทบ จากความไม่สงบ รวมถึงภัยหนาวที่กำลังจะมาถึงในปลายปี 2568 พบว่ามีประชาชนจำนวนมากใน 4 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และสระแก้ว ที่ยังขาดแคลนผ้าห่มและสิ่งของจำเป็นในการรับมือกับสภาพอากาศที่หนาวเย็น
ดังนั้น เพื่อสนับสนุนภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้แนวนโยบาย “พม.ใกล้คุณ” เมืองไทยประกันชีวิตและมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม จึงได้จัดกิจกรรมส่งมอบความช่วยเหลือ ร่วมส่งมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน 500 ผืน และกล่อง “Pink Box” จำนวน 100 ชุด แก่กระทรวงฯ เพื่อกระจายต่อไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
กล่อง “Pink Box” เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของเมืองไทยประกันชีวิตและมูลนิธิเมืองไทยยิ้มที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสานต่องานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในการส่งเสริมความเสมอภาค และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวไทย ภายในกล่องบรรจุสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันและของใช้ด้านสุขอนามัย เพื่อมอบให้แก่ “สตรีกลุ่มเปราะบาง” ที่เผชิญกับปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ อาทิ ผู้หญิงรายได้น้อย แม่เลี้ยงเดี่ยว หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และครอบครัวที่ยากไร้ โดยมีเป้าหมายเพื่อ สร้างกำลังใจ เติมเต็มความหวัง และส่งต่อพลังบวกให้ผู้รับรู้ว่าพวกเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งจากสังคม
กล่อง “Pink Box” ยังเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่เปิดโอกาสให้พนักงานและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วม ในการแบ่งปัน โดยร่วมกันพับกล่อง บรรจุสิ่งของที่จำเป็น เช่น สบู่ ยาสีฟัน ผ้าอนามัย แชมพู อาหารแห้ง นมกล่อง และของใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมเขียนข้อความให้กำลังใจ เพื่อส่งมอบความอบอุ่นทั้งทางกายและใจให้แก่ผู้ที่กำลังประสบความยากลำบาก
ทั้งนี้ สำหรับผ้าห่มกันหนาวที่มอบในครั้งนี้ เป็น “ผ้าห่มอัพไซคลิง” ที่ผลิตจากขวดพลาสติกใช้แล้วขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 11 ขวดต่อผืน โดยกระบวนการผลิตใช้พลังงานน้อยกว่าการผลิตเส้นใยใหม่ถึง 59% และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 30% ต่อผืน นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกและสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พร้อมส่งต่อความอบอุ่นและ ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน และยังเป็นการต่อยอดนโยบายภาครัฐในการลดปริมาณขยะพลาสติก และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ในโอกาสนี้บริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก นายกิตติ อินทรกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางจิตติมา กรีอารี รองอธิบดี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางวรรณภา สุขคง รองอธิบดี กรมกิจการผู้สูงอายุ และนางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมรับมอบเพื่อบรรเทาทุกข์และรับมือภัยหนาวให้แก่กลุ่มสตรีเปราะบาง ที่มีเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และ คนพิการในหลายพื้นที่ โดยมี ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ นายปราโมทย์ ศักดิ์กำจร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และ นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองประธานกรรมการ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม ร่วมมอบในครั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ เมืองไทยประกันชีวิต (สำนักงานใหญ่)