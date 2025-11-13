ชาว “ยโสธร-อำนาจเจริญ-อุบลราชธานี-ศรีสะเกษ” หายหนาว รับไออุ่น "ผ้าห่มผืนเขียว" จาก โครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ปี 26

นับเป็นเวลา 26 ปี ที่คาราวาน "ผ้าห่มผืนเขียว" ใน “โครงการไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว" ได้ออกเดินทางส่งมอบรอยยิ้ม และความอบอุ่นไปยังพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดารที่หนาว ครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัดภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมมอบโอกาสความช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตในมิติต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ โดยมี บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สานต่อปณิธานแห่งการ “ให้” ด้วยการผสานความร่วมมือกับ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมด้วยเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วน ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวมาอย่างต่อเนื่องตอกย้ำ แนวคิด (BEYOND THE GREEN BLANKET… A SUSTAINABLE COMMUNITY OF GIVING) “มากกว่าความอบอุ่น คือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน”
ล่าสุดส่งมอบผ้าห่มผืนเขียว ให้กับพี่น้อง 4จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ ด้วยหัวใจเต็มเปี่ยมแห่งการแบ่งปันความอบอุ่นความห่วงใยความสุขและส่งต่อความปรารถนาดี จังหวัดยโสธร รับมอบผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก จำนวน 12,000 ผืน โดยมี คุณอภัย จันทนจุลกะประธานคณะกรรมการการบูรณะปฎิสังขรณ์ศาสนสถาน บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีส่งมอบให้แก่ คุณชาญชัย ศรศรีวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร อย่างเป็นทางการ ณ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 จังหวัดยโสธร
จังหวัดอำนาจเจริญ รับมอบผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก จำนวน 12,000 ผืน โดยมี คุณอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ประธานคณะกรรมการโครงกรบรรเทาสาธารณภัยและจิตอาสา บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีส่งมอบให้แก่ คุณอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ อย่างเป็นทางการ ณโรงเรียนพนาศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี รับมอบผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก 15,000 ผืน โดยมี คุณอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ประธาน ที่ปรึกษามูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีส่งมอบให้แก่ คุณชำนาญ ชื่นตา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี อย่างเป็นทางการ ณ โรงเรียนเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
และ จังหวัดศรีสะเกษ รับมอบผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก จำนวน 13,000 ผืน โดยมี คุณสฤษดิ์ วิฑูรย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีส่งมอบให้แก่ คุณสุริยา บุตรจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ อย่างเป็นทางการ ณ โรงเรียนบ้านโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยบรรยากาศตั้งแต่เช้าของทั้ง 4 จังหวัดได้มีชาวบ้านที่อยู่ระแวกใกล้เคียง หอบลูกหอบหลานพามากันร่วมกิจกรรม และเข้ารับบริการต่างๆ ฟรี ที่โครงการฯ จัดเตรียมไว้ ไว้ อาทิ ตรวจอัลตร้าซาวน์ ในช่องท้อง และคัดกรองนิ่วในท่อปัสสาวะจาก รพ.รวมแพทย์ยโสธร กิจกรรมอำเภอยิ้ม กิจกรรม “ให้น้องจากใจไทยเบฟ”มอบอุปกรณ์การเรียน กีฬา และทุนการศึกษากิจกรรมแยกขยะ Recycle จาก TBR ฯลฯ จากนั้นเข้าสู่พิธีมอบผ้าห่มฯ ที่เปิดด้วยการแสดงที่จัดเตรียมไว้สำหรับต้อนรับคณะผู้ใหญ่ใจดีให้รับชม รับฟัง เรียกว่าสร้างความประทับใจอย่างยิ่ง
พร้อมกันนี้ยังมีเครือข่ายพันธมิตรที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปณิธานแห่งการ “ให้” ได้แก่ บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด, มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก, โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร, บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เสริมสุขจำกัด (มหาชน), บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ดจำกัด, บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จํากัด ที่นำขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มมามอบให้กับ น้องของเรา อีกทั้งยังมีกลุ่มนักศึกษาโครงการ Beta Young Entrepreneur จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมสร้างกิจกรรมสันทนาการเติมเต็มรอยยิ้ม สร้างความสุขและอบอุ่นให้กับพี่น้อง
ตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนนี้ คาราวานผ้าห่มผืนเขียวจะออกเดินทางไปยังอีก 11 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ พิจิตร กำแพงเพชร ลำพูน ลำปาง พะเยา ชียงราย และ เชียงใหม่ เพื่อส่งมอบความอบอุ่นแก่พี่น้องคนไทยต่อไป โดยมุ่งหวังให้เกิดพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนต่อไป