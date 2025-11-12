แม่ทัพภาค1ลงพื้นที่ชายแดนสระแก้ว ตรวจมาตรการปิดด่าน-ตัดสัญญาณสื่อสารไปเขมร

สระแก้ว- แม่ทัพภาคที่ 1 ลงพื้นที่ชายแดนสระแก้ว ตรวจมาตรการปิดด่าน–ติดตามความคืบหน้าการตัดสัญญาณสื่อสารข้ามแดน พบปัจจุบันไม่มีการจ่ายไฟฟ้าหรือส่งสัญญาณไปยังฝั่งกัมพูชาแล้ว
เมื่อเวลา 12.23 น. วันนี้ ( 12 พ.ย.) พลโท วรยศ เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมด้วย พ.อ.ชัยณรงค์ กาสี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ,พล.ต.ต.ถาวร ดุลยวิทย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว และนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการบริเวณด่านชายแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อตรวจสอบมาตรการปิดด่านชายแดนไทย–กัมพูชา ตามคำสั่งของกองทัพภาคที่ 1
ขานรับการระงับ “ปฏิญญาสันติภาพไทย–กัมพูชา” ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของ นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และยังได้รับฟังรายงานสถานการณ์การปิดด่านจาก พล.ต.ต.ณภัทรพงศ สุภาพร ผกก.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว ก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณหน้าด่านชายแดนบ้านคลองลึกด้วยตนเอง ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมคณะยังได้เดินทางไปยังจุดเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ริมทางรถไฟด่านชายแดนบ้านคลองลึก
โดยมีตัวแทนจากสำนักงาน กสทช. รายงานความคืบหน้าว่าได้ดำเนินการตัดสายสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ ทั้งหมดแล้วและอยู่ระหว่างขั้นตอนการถอดถอนเสาส่งสัญญาณที่ใช้งานฝั่งไทย และยืนยันว่าไม่มีการจ่ายไฟฟ้าหรือส่งสัญญาณไปยังฝั่งกัมพูชา
ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมคณะยังได้เดินทางต่อไปยังพื้นที่แปลงCซึ่งเป็นสนามทุ่นระเบิดเก่าในเขตป่าแนวชายแดน เพื่อรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานเก็บกู้ทุ่นระเบิดจากหน่วยปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม โดยแม่ทัพภาคที่ 1 ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมกำชับให้ดำเนินงานอย่างรอบคอบและปลอดภัย เพื่อเร่งคืนพื้นที่ปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนโดยเร็ว
และในช่วงบ่ายยังได้เดินทางไปยังศาลาประชาคมบ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เพื่อมอบผ้าห่มกันหนาวและข้าวกล่องจากโรงครัวกองทัพภาคที่ 1 ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง พร้อมเยี่ยมชมหน่วยบริการจากโรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท มณฑลทหารบกที่ 19 ที่ได้ตั้งจุดตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่ชาวบ้านในภาวะตึงเครียดจากสถานการณ์ชายแดน ก่อนเดินทางกลับ