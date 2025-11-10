TOA ถวายสักการะพระบรมศพ และลงนามถวายความอาลัย พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA นำโดย นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นางละออ ตั้งคารวคุณ รองประธานผู้ก่อตั้งบริษัทฯ และ นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ กรรมการบริษัทฯ ตลอดจนคณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิต มหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
โอกาสนี้คณะผู้บริหาร ได้เข้าถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกาย พระสติปัญญา บำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตปวงชนชาวไทยตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชปณิธานในการส่งเสริมอาชีพ ศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านโครงการศิลปาชีพและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมาย ซึ่งเป็นคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อประเทศชาติ และจะขอร่วมสืบสานพระราชปณิธานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ทรงคุณค่าเหล่านี้ ให้คงอยู่ และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยั่งยืนตราบนานเท่านานสืบไป
สำหรับประชาชน สำนักพระราชวังได้ประกาศให้สามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 21.00 น. โดยเปิดให้เข้าได้ใน 4 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงที่ 1 (08.00 - 10.45 น.) ช่วงที่ 2 (12.00 – 16.45 น.) ช่วงที่ 3 (17.45 – 18.30 น.) และช่วงที่ 4 (19.45 – 21.00 น.) โดยต้องผ่านจุดคัดกรอง และรับการจัดลำดับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ ภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเข้าทางประตูมณีนพรัตน์ และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนด และโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์ สุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์ สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น