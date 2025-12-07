ผู้ต้องขังเรือนจำสงขลาออกช่วยฟื้นฟูน้ำท่วมหาดใหญ่ สะท้อนพลังจิตอาสาและความร่วมมือระหว่างเรือนจำ–ชุมชน
วันนี้ 7 พ.ย. 2568 นายวิสุทธิ์ ฉิมมุสิก ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดสงขลาได้นำผู้ต้องขังจิตอาสาลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ในการสนับสนุนภารกิจสาธารณประโยชน์และการบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์ภัยพิบัติ
การดำเนินงานครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง เรือนจำประจำเขต 8,เขต 9
เรือนจำจังหวัดสงขลา และ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) มุ่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลด เพื่อให้ชุมชนและสถานศึกษาในพื้นที่สามารถกลับมาใช้ชีวิตและดำเนินกิจกรรมตามปกติได้โดยเร็วที่สุด
ผู้ต้องขังจิตอาสาได้ร่วมทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ยกเคลื่อนย้ายสิ่งของที่ชำรุดเสียหาย ล้างพื้นอาคารเรียน โรงอาหาร และบริเวณโดยรอบสถานศึกษา รวมถึงช่วยเคลียร์ถนนทางสัญจรที่ได้รับผลกระทบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังได้นำผู้ก้าวพลาดที่มีทักษะพิเศษ เช่น ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมจักรยานยนต์ ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวะศึกษาจังหวัดระยอง และศูนย์ฝึกพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสงขลา ให้บริการประชาชนที่ประสบภัยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอีกด้วย
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกฝ่ายประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถฟื้นฟูความเสียหายเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม ซึ่งไม่เพียงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการปลูกฝังจิตสาธารณะและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในกลุ่มผู้ต้องขัง
นโยบายดังกล่าวสะท้อนบทบาทของกรมราชทัณฑ์ในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม สร้างภาพลักษณ์ที่ดี เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเรือนจำและชุมชน และเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพในอนาคต