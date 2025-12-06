บิ๊กซี ปลื้ม “ตามหารักที่เธอลืม” ดันยอดขายอาหารสดพุ่ง 25%

เจาะลึกปรากฎการณ์ ละคร“ตามหารักที่เธอลืม” ดันเรตติ้งอันดับ 1 ทะลุเพดาน!พร้อมดันยอดขายอาหารสดพรีเมียม อาหารทะเล Big Cโตสวนกระแส 25% ด้วยกลยุทธ์ Retailtainment
ในยุคที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การทำการตลาดแบบเดิมอาจไม่เพียงพอต่อไป บิ๊กซี (Big C) ห้างค้าปลีกชั้นนำของไทย จึงจับมือกับผู้นำคอนเทนต์ละครอย่าง ช่อง One31 สร้างปรากฎการณ์ครั้งสำคัญผ่านละครดราม่าฟอร์มยักษ์ "ตามหารักที่เธอลืม" ที่ล่าสุดสร้างกระแส Talk of the Town ทั่วประเทศ ทุบสถิติ คว้าตำแหน่ง "ละครเรทติ้งเปิดตัวสูงอันดับ 1 ของปี 2568" ด้วยตัวเลขเรทติ้งทั่วประเทศ 6.61 และเจาะกลุ่มผู้ชมต่างจังหวัดได้สูงถึง 7.43 กวาดฐานผู้ชมสะสมทั้งทีวีและออนไลน์กว่า 10 ล้านคน พร้อมสร้างยอด Engagement บนโลกโซเชียลทะลุ 12 ล้านครั้ง
ความสำเร็จที่กวาดคนดูไปกว่าค่อนประเทศนี้ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เกิดจาก “สูตรลับความสำเร็จ” ของบิ๊กซีที่ใช้กลยุทธ์ Retailtainment (Retail + Entertainment) ผสานเรื่องราวความบันเทิงเข้าไปกับประสบการณ์การช้อปปิ้งได้อย่างแนบเนียนและทรงพลัง จนเกิดผลลัพธ์เชิงธุรกิจที่เหนือความคาดหมาย นั่นคือ ยอดขายในแผนกอาหารสด อาหารทะเลของบิ๊กซี เติบโตขึ้นถึง 25% ทันทีที่ละครออกอากาศ
ถอดรหัสความปัง: ทำไมละครเรื่องนี้ถึงเปลี่ยน "คนดู" ให้เป็น "ลูกค้า" ?
The Power of Authentic Storytelling
ความสมจริงที่จับต้องได้ คือเสน่ห์สำคัญที่ทำให้ละครเรื่องนี้เข้าไปอยู่ในใจของผู้ชม เพราะบิ๊กซีไม่เลือกยัดเยียด แต่เลือก “เล่าเรื่อง” ผ่านบรรยากาศจริงภายในห้าง โดยเฉพาะ แผนกอาหารสด ที่กลายเป็นฉากหลังสำคัญ ถ่ายทอดภาพลักษณ์ความสด สะอาด และทันสมัยผ่านมุมมองของตัวละคร
ยิ่งไปกว่านั้น การคัดเลือกนักแสดงสมทบผ่านโครงการ “Big C SuperGirl” ยังทำให้คนทั่วไปมีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของละคร สร้างความผูกพันและทำให้ผู้ชมรู้สึกได้ว่า บิ๊กซีคือพื้นที่ของทุกคนอย่างแท้จริง
Content to Commerce
จากเมนูบนหน้าจอ สู่ตะกร้าสินค้าในมือ นี่คือ Key Success ที่ชัดเจนที่สุดของละครเรื่องนี้ที่ใช้ Soft Power ด้านอาหารเป็นตัวเดินเรื่องหลัก โดยเฉพาะเมนูเด็ดอย่าง “แกงรัญจวนปลาหมึก” และวัตถุดิบ “ปลาหมึกแดดเดียวตากแห้งเกาะสีชัง” ที่ถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างน่าทาน จนกลายเป็นกระแสไวรัล สิ่งที่เกิดขึ้นคือพฤติกรรม “ดูแล้วหิว ดูแล้วอยากทำตาม” ผู้ชมไม่ใช่แค่กดไลค์ แต่พุ่งตัวมาที่บิ๊กซีเพื่อตามหาวัตถุดิบเหล่านี้ ส่งผลให้ยอดขายกลุ่มอาหารสด โดยเฉพาะแผนกอาหารทะเล และ เครื่องปรุงรส พุ่งสูงขึ้น 25% ซึ่งเป็นตัวเลขการเติบโตที่สูงมากในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน พิสูจน์ให้เห็นว่าคอนเทนต์ที่ดี สามารถเปลี่ยนเป็นยอดขายได้ทันที (Immediate Conversion)
Seamless Experience
ด้วยประสบการณ์ที่เชื่อมต่อกัน บิ๊กซีทำให้เส้นแบ่งระหว่าง “ละคร” กับ “ความจริง” จางลง ผู้ชมที่เดินเข้ามาในห้างบิ๊กซีช่วงนี้ จะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่คุ้นเคยเหมือนในละคร ทำให้การเดินห้างไม่ใช่แค่การซื้อของ แต่เป็นการ “ตามรอย” ความประทับใจ สร้าง Emotional Bonding ระหว่างแบรนด์กับลูกค้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
พลาดไม่ได้ !! สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู “ตามหารักที่เธอลืม” ทางช่อง One31 นี่คือช่วงเวลาที่คุณต้องรีบตามให้ทัน เพราะเนื้อหากำลังเข้มข้นถึงขีดสุด ปมความรักและความลับกำลังจะถูกเปิดเผย พร้อมกับเมนูอาหารใหม่ๆ ที่จะมาทำให้คุณน้ำลายสอในทุกตอน
สำหรับแฟนละครที่ “อิน” กับเรื่องราว หรือใครที่อยากสัมผัสความสดใหม่ คุณภาพพรีเมียมของวัตถุดิบและอาหารเหมือนที่ตัวละครในเรื่องเลือกใช้ อย่ารอช้า! เชิญมาร่วมสัมผัสความจริงใจที่ บิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ มาลองเดินเลือกวัตถุดิบในมุมเดียวกับที่พระเอกนางเอกเดิน มาพิสูจน์ความอร่อยจากอาหารทะเลที่ทำให้เกิดเมนูระดับตำนาน แล้วคุณจะรู้ว่า ทำไมใครๆ ก็รักละครเรื่องนี้ และทำไมใครๆ ก็ต้องมาที่บิ๊กซี!