แฟนๆ ใจสั่นระรัว “วินนี่-สตางค์” นำทีมนักแสดง ปล่อยความฟินจัดเต็ม ในงาน “That Summer : The First Sunshine”

เรียกว่าเปิดฉากอย่างละมุนละไมและน่าประทับใจสุดๆ สำหรับแฟนๆ ซีรีส์ “That Summer ผมเจอเจ้าชายบนชายหาด” จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย เพราะแค่เหล่านักแสดงปรากฏตัวพร้อมกับรอยยิ้มที่สดใสแบบครบทีม ในงาน “That Summer : The First Sunshine” ที่นำทีมโดยคู่จิ้นเคมีที่แฟนๆ คิดถึงอย่าง “วินนี่ ธนวินท์ ผลเจริญรัตน์” และ “สตางค์ กิตติภพ เสรีวิชยสวัสดิ์” ร่วมด้วยก๊วนแก๊งเด็กเกาะอย่าง “ม่อน ธนัชชัย วิจิตรวงศ์ทอง, ริว พุติพัฒน์ พุทโธนะโมชัย, นีโอ ตรัย นิ่มทวัฒน์, มิ้นท์ ธิฌาน์ ธุระชน” พร้อมผู้กำกับฯ คนเก่ง “โจ้ ทิชากร ภูเขาทอง” ต่างทักทายและพบปะแฟนๆ ที่รอคอยอย่างใกล้ชิด จนแฟนๆ ส่งเสียงกรี๊ดอย่างต่อเนื่อง พร้อมโชว์สุดพิเศษของเหล่านักแสดงที่ตั้งใจคัดสรรมาเติมเต็มความสุขให้กับแฟนๆ ก่อนจะร่วมดูตอนแรกของซีรีส์ “That Summer ผมเจอเจ้าชายบนชายหาด” ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขใน วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2568 เวลา 19.30 น. ณ ชั้น 6 สยามพารากอน โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย Paragon Cineplex
โมเมนต์ความสุขสุดฟินที่แฟนๆ รอคอยเริ่มต้นด้วยโชว์สุดพิเศษของ “วินนี่-สตางค์” โดยเฉพาะ “วินนี่” ที่ได้โชว์เสียงเพราะๆ ร้องเพลงประกอบซีรีส์อย่างเพลง “สายลมกับเกลียวคลื่น” (Wind and Wave) ได้อย่างละมุนส่งมวลความสุขต่อด้วยเสียงทรงพลังแสนมีเสน่ห์ของ “สตางค์” กับเพลง “เรียกว่ารักได้ไหม” (Is This Love?) มัดอกมัดใจแฟนๆ ให้ตกอยู่ในภวังค์กันตั้งแต่เริ่มงาน หลังจากนั้นพิธีกร “ก๊อตจิ ทัชชกร บุญลัภยานันท์” ก็ได้เชิญเหล่านักแสดง “ม่อน, ริว, นีโอ, มิ้นท์” และผู้กำกับฯ “โจ้” ขึ้นเวทีเผยบอกเล่าเบื้องหลังการทำงานและทำความรู้จักตัวตนและคาแรกเตอร์ บอกเลยว่าแต่ละเรื่องทั้งฮาทั้งซึ้งเห็นถึงความทุ่มเทของทุกคนสุดๆ นอกจากนี้ยังมีเกมสุดปั่น “เกมไพ่เจ้าชาย” ที่ทำเอาแฟนๆ ลุ้นตื่นเต้นสนุกสนานกันทั้งโรงภาพยนตร์ ก่อนจะได้รับชมซีรีส์ตอนแรกพร้อมๆ กันอย่างอบอุ่น และพอซีรีส์จบ “วินนี่-สตางค์” ก็ขอส่งแฟนๆ กลับบ้านด้วยการร้องเพลงคู่กันในเพลง “ขั้วตรงข้าม (OPPOSITE)” ซึ่งทำให้ทุกคนได้เห็นถึงเคมีที่ลงตัวของทั้งคู่มากขึ้นไปอีก เล่นเอาเสียงกรี๊ดดังสนั่นโรงภาพยนตร์เลยทีเดียว เรียกว่าคุ้มค่ากับการรอคอยกับความอบอุ่นที่เกิดขึ้นในงานนี้ทั้งนักแสดงและแฟนๆ แล้วก่อนกลับบ้านทีมนักแสดงและผู้กำกับฯ ก็ยังได้ขอบคุณแฟนๆ ทุกคนที่มาร่วมสร้างความทรงจำดีๆ ด้วยกันในวันนี้ที่มีความหมายมากมายเป็นพลังในการทำงานต่อไป
ติดตามเรื่องราวความสนุกพร้อมกันในซีรีส์ "That Summer ผมเจอเจ้าชายบนชายหาด" ทุกวันศุกร์เวลา 20.30 น. ทางช่อง ONE31