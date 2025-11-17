ศิลปิน-นักแสดง เครือแกรมมี่ฯ รวมพลังส่งต่อ ‘โครงการหนึ่งความดี ล้านความรัก ภูมิใจภักดิ์พระพันปีหลวง’

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) โดย ศิลปิน จีเอ็มเอ็ม มิวสิค ได้แก่ ต้า PARADOX, ปาล์ม INSTINCT, ฮิว THE WHITE HAIR CUT, คริส ALALA, MEEHPOOH (หมีพูห์), กานต์ ทศน, แป้งร่ำ ศิวนารี, มิ้วส์เชค อรภัสญาน์, อิสร์ อิสรพงศ์ พร้อมด้วย นักแสดงและผู้ประกาศข่าวจากช่อง ONE31 ได้แก่ อาย ปรียานัฐ, เจมส์ เจตพล, ณัฐ พศุฑย์, ปลื้ม ธยศทรณ์, เจ้าคุณ พันธ์ชนกชนม์, พลอย ทิพยร์มิดา The Golden Song ซีซัน 7, ณัฐ ณัฐภัทร - นัท มาลิสา The Golden Song ซีซัน 7, หนุ่ม อนุวัต นักแสดงจาก จีเอ็มเอ็ม ทีวี ได้แก่ ป๊อด ศุภกร, ปาแปง พรหมพิริยะ นักแสดงจาก CHANGE2561 ได้แก่ สายลับ เหมวิช, ภณ ธนภณ, ไมเคิล เกียรติศักดิ์, ท๊อปเทน ศุภกรณ์ ร่วมงานแถลงข่าว “โครงการหนึ่งความดี ล้านความรัก ภูมิใจภักดิ์พระพันปีหลวง” จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง “หนึ่งความดี” ส่งต่อเป็น “ล้านความรัก” จากหัวใจคนไทยทั้งแผ่นดิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ภายในงาน ตัวแทนศิลปิน นักแสดง และผู้ประกาศข่าวได้ร่วมตั้งปณิธานความดี เขียนคำปฏิญาณทำความดีลงบนกระดาษ เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์พร้อมติดแฮชแท๊ก เช่น #ทำความดีถวายพระพันปีหลวง #หนึ่งความดีล้านความรัก เป็นต้น เพื่อเตือนใจให้ตั้งมั่นในความดี ลงมือทำความดี และร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจแห่งความดีผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมร่วมชื่นชมให้กำลังใจผู้ร่วมโครงการด้วยการกดไลก์ กดเลิฟ กดแชร์ เพื่อสร้างพลังแห่งความดีทั่วแผ่นดิน
'โครงการหนึ่งความดี ล้านความรัก ภูมิใจภักดิ์พระพันปีหลวง' ยังเปิดให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ อีกหลายรูปแบบ อาทิ ด้านการ “รักษ์โลก รักษ์บ้านเรา” เน้นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกดอกไม้ ดอกมะลิภายในชุมชนและสถานศึกษา สร้างชุมชนสังคมปลอดขยะ ด้วยการคัดแยกขยะ จัดตั้งธนาคารขยะ รวมไปถึงร่วมกันปลูกป่า ปลูกต้นไม้ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีภายในหน่วยงานและพื้นที่สาธารณะ สำหรับด้านการ “สืบสานงานหัตถศิลป์และศิลปะการแสดง” ประชาชนสามารถร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้ผ้าหรือดอกไม้จากเศษวัสดุ ร่วมกันอนุรักษ์และสวมใส่ผ้าไทย เพื่อเผยแพร่และสร้างความรับรู้เกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมในวงกว้าง ด้าน “เมตตาสังคมและสร้างสุขภาวะชุมชน” ที่มุ่งเสริมสร้างความเอื้ออาทรในสังคม ประชาชนสามารถประพฤติ ปฏิบัติตน ตลอดจนเข้าร่วมพิธีทางศาสนาตามหลักศาสนบัญญัติที่ตนนับถือ การบริจาคโลหิตเพื่อส่งต่อสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนมนุษย์ และด้าน “การสื่อสารความดี” สามารถร่วมกันเผยแพร่พระราชกรณียกิจและผลงานแห่งความดีผ่านนิทรรศการ วีดิทัศน์ หรือสื่อออนไลน์ โดยโครงการนี้จะดำเนินการต่อเนื่องทั่วประเทศตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2568 ถึงเดือนกันยายน 2569 ซึ่งหลังจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมจะรวบรวมผลงานทั้งหมดแล้วนำมาจัดแสดงเผยแพร่เป็นนิทรรศการ บทเพลง หนังสือ เป็นต้น ในห้วงเดือนสิงหาคม 2569 ต่อไป
ปาล์ม INSTINCT เปิดเผยว่า ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมโครงการฯ นี้ เพราะเชื่อว่า การทำความดีเล็กๆ สามารถรวมเป็นพลังที่งดงามของสังคมได้ครับ วันนี้การได้ร่วมเขียนปณิธานความดีทำให้ผมตระหนักว่า ความดีเริ่มต้นได้จากเรื่องใกล้ตัว ไม่ว่าจะช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือผู้อื่น หรือร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยอยากชวนทุกคนร่วมส่งต่อความดีในแบบที่ทำได้ครับ
ต้า PARADOX เปิดเผยว่า ทุกคนมีบทบาทในการสร้างสังคมที่งดงาม ไม่ว่าจะเริ่มจากการดูแลสิ่งรอบตัวหรือช่วยกันรักษาวัฒนธรรมไทย ผมอยากชวนให้ทุกคนร่วมบันทึกสิ่งดีๆ ที่ได้ทำแล้วแชร์ต่อ เพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจแก่กัน พร้อมติดแฮชแท็ก #ทำความดีถวายพระพันปีหลวง และ #หนึ่งความดีล้านความรัก ครับ
กานต์ ทศน เปิดเผยว่า ผมเชื่อว่า ความดีคือสิ่งที่ช่วยเยียวยาหัวใจเราได้ครับ หลายครั้งที่ความสูญเสียเป็นแรงผลักดันให้ลุกขึ้นทำสิ่งที่มีคุณค่าต่อผู้อื่น โครงการ หนึ่งความดี ล้านความรัก ภูมิใจภักดิ์พระพันปีหลวง จึงเป็นโอกาสให้เราร่วมสืบสานสิ่งดีงามที่พระองค์ทรงวางรากฐานไว้ ผมอยากเชิญชวนทุกคนร่วมทำความดีเล็กๆ ในแบบของตัวเอง และแบ่งปันเพื่อเป็นแรงใจให้กันครับ”