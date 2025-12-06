มิสเตอร์ โดนัท เปิดตัว “Mickey & Friends”

มิสเตอร์ โดนัท (Mister Donut) แบรนด์โดนัทขวัญใจคนไทยกว่า 40 ปี และผู้นำตลาดโดนัทอันดับ 1 ของประเทศไทย ภายใต้การบริหารของ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (ซีอาร์จี) เปิดตัวคอลเลกชันใหม่ล่าสุด “Mickey & Friends” เติมเวทมนต์ความอร่อยในทุกคำ ผ่านโดนัทดีไซน์สุดคิวท์จากคาแรคเตอร์ดิสนีย์ที่ใครก็หลงรัก ถ่ายทอดความสดใส น่ารัก และรสชาติที่อร่อยลงตัว สร้างรอยยิ้มตั้งแต่คำแรก เสริมภาพแบรนด์ที่เป็นทั้งผู้นำด้านรสชาติ และผู้นำในการสร้าง Brand Experience ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ที่มองหาสินค้าที่ทั้งอร่อย มีเรื่องราว และสร้างความสุขเล็ก ๆ ให้กับตัวเองในทุกวัน
นภัสสร สกุลชัยวาณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ แบรนด์ มิสเตอร์ โดนัท บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (CRG) เปิดเผยว่า “การเปิดตัวคอลเลกชัน Mickey & Friends ไม่ได้เป็นเพียงการนำเสนอเมนูใหม่ในรูปลักษณ์ที่โดดเด่นเท่านั้น แต่คือการสร้างประสบการณ์แห่งความสุข ที่เชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับความทรงจำ ความผูกพัน ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของแบรนด์ ในการยกระดับภาพลักษณ์ให้ทันสมัย มีชีวิตชีวา และสามารถสร้าง Brand Engagement และ Brand Love ผ่านการมอบทั้งความอร่อย ความสนุก และอารมณ์ร่วมที่ผู้บริโภคสามารถสัมผัส และแบ่งปันกันได้”
คอลเลกชัน “Mickey & Friends” นำเสนอ 6 รสชาติสุดน่ารัก ได้แก่ ชูว์คาราเมล ฮอกไกโด, ชูว์คาราเมล เรดช็อก, ไวท์ พอน เดอ ริง บลูฮอกไกโด, ไวท์ พอน เดอ ริง บับเบิ้ลกัม, ช็อกโกริง และ พิงค์กี้ริง โดดเด่นด้วยแป้งชูว์สูตรพิเศษ เนื้อนุ่มฟูสไตล์ญี่ปุ่น หอมกลิ่นคาราเมลที่เป็นเอกลักษณ์ ผสานกับสีสัน และลวดลายของคาแรคเตอร์ Mickey & Friends ที่เพิ่มเสน่ห์ให้โดนัทเป็นมากกว่าเมนูของหวาน แต่เป็นเครื่องเติมพลังใจ ส่งต่อความสุข และเป็นของฝากที่สร้างความประทับใจในช่วงเทศกาลได้อย่างสมบูรณ์แบบ
นอกจากตัวสินค้า ยังเสริมทัพด้วย Merchandise สุดน่ารักอย่างแก้วน้ำมิกกี้–มินนี่ และถุง Shopping Bag ลิขสิทธิ์แท้ เพื่อสร้างการเชื่อมโยงระหว่างสินค้า-แบรนด์-ไลฟ์สไตล์ ตอบรับเทรนด์ Collectible Marketing ที่กำลังมาแรง พร้อมผลักดันให้การซื้อสินค้ากลายเป็นประสบการณ์ที่ลูกค้ารู้สึกอยากแบ่งปัน โพสต์ แชร์ และเข้ามามีส่วนร่วมกับแบรนด์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อเติมเต็มประสบการณ์อย่างครบวงจร มิสเตอร์ โดนัท ยกขบวน Food Truck พร้อมขบวนโดนัท Mickey & Friends สุดน่ารัก ไปร่วมสร้างสีสันในงาน Disney The Magical Stars 2026 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 – 6 มกราคม 2569 พร้อม Special Set สุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะในงานเท่านั้น เพื่อให้ผู้บริโภคได้สัมผัสทั้งรสชาติ ความสนุก และความทรงจำที่ดีในช่วงเวลาส่งท้ายปี
คอลเลกชัน “Mickey & Friends” วางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 – 19 มกราคม 2569 ที่ Mister Donut ทุกสาขาทั่วประเทศ