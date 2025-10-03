มิสเตอร์ โดนัท เปิดตัวร้านคอนเซ็ปต์ใหม่

มิสเตอร์ โดนัท (Mister Donut) แบรนด์โดนัทขวัญใจคนไทยกว่า 40 ปี และผู้นำตลาดโดนัทอันดับ 1 ของประเทศไทย ภายใต้การบริหารของ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (ซีอาร์จี) เดินหน้าสู่การสร้างมาตรฐานใหม่ของวงการโดนัท ด้วยการเปิดตัว Mister Donut New Concept Store แห่งแรกในประเทศไทย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า (ชั้น 3) ภายใต้แนวคิด “The New Chapter of Mister Donut” การปรับโฉมครั้งสำคัญที่สะท้อนภาพลักษณ์แบรนด์ให้ทันสมัย สดใหม่ และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น
คอนเซ็ปต์ใหม่นี้ตอกย้ำจุดยืนของ มิสเตอร์ โดนัท ในการเป็นมากกว่าร้านโดนัท แต่ยกระดับสู่ Lifestyle Destination ด้วยการผสมผสาน Freshly Made Everyday – โดนัทสดใหม่ที่รังสรรค์ทุกวันเพื่อคุณภาพสูงสุด, Japanese Crafted Quality – ความพิถีพิถันในทุกขั้นตอน ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงการตกแต่ง ไปจนถึงการออกแบบสาขาให้เป็น Experience-First Store ที่ชวนลูกค้ามาสัมผัสเรื่องราวใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Every Bite, A Japanese Story”
พร้อมนำเสนอเมนูเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะสาขานี้ เพื่อสะท้อนความเป็น Crafted Quality อย่างแท้จริง ได้แก่:
• Bomboloni ครั้งแรกของ มิสเตอร์ โดนัท กับโดนัทสไตล์อิตาเลียน เนื้อแป้งนุ่มฟูเบาๆ แต่ซ่อนความหอมฉ่ำเนย สอดไส้แน่นเต็มคำ มาพร้อมกับรสชาติสุดพรีเมียมให้ความรู้สึก Indulgent ที่สดใหม่และแตกต่าง
• Premium Pon De Ring การต่อยอดเมนูซิกเนเจอร์ที่ทุกคนหลงรัก ยกระดับใหม่ด้วย Crafted Quality ทั้งเรื่องของวัตถุดิบ การตกแต่งที่สวยงาม รวมถึงรสชาติ กลายเป็นประสบการณ์ที่ทั้งคุ้นเคย และแปลกใหม่ในเวลาเดียวกัน
• White Pon De Ring Matcha พอนเดอริงโฉมใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากญี่ปุ่น ด้วยแป้งไวท์พอนเดอริงนุ่มหนึบ ผสานกับมัทฉะกลายเป็นรสชาติที่อร่อยกลมกล่อม พร้อมมอบประสบการณ์รสมัทฉะแบบพรีเมียมในทุกคำ
• Premium Cake Donut โดนัทช็อกโกแลตเค้กที่อัดแน่นด้วยความเข้มข้น เนื้อแน่นนุ่ม หอมละมุน และท็อปปิ้งแบบจัดเต็ม ทุกชิ้นรังสรรค์ขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์ที่พรีเมียม และเต็มอิ่มในทุกคำ
• Premium Yeast โดนัทสูตรใหม่ที่ถูกยกระดับ ทั้งความนุ่มฟูของแป้ง และการตกแต่งด้วยท็อปปิ้งแบบจัดเต็ม ถ่ายทอดความอร่อยตามแบบฉบับของ มิสเตอร์ โดนัท ที่คุ้นเคย