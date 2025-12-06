“4EVE - Billkin” พร้อมทัพคนดังแน่นลานเซ็นทรัลเวิลด์ ฉลองเปิดไฟต้นคริสต์มาสสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้! กับงาน “Disney The Magical Stars 2026”

เซ็นทรัลเวิลด์สร้างปรากฏการณ์ความสุขครั้งใหญ่ด้วยงานเปิดไฟ ต้นคริสต์มาสสูงกว่า 40 เมตร ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ธีม “Disney The Magical Stars 2026” ที่เปลี่ยนทั้งลานด้านหน้าให้กลายเป็นดินแดนแห่งเทพนิยายอันแสนมหัศจรรย์ มาไว้ใจกลางราชประสงค์ ไฮไลต์เรียกเสียงกรี๊ดกระหึ่มลานคือโชว์พิเศษจาก 7 สาว 4EVE ที่ปรากฏตัวในคอนเซปต์ เจ้าหญิงทั้งเจ็ด งดงามสะกดทุกสายตาตั้งแต่วินาทีแรก ก่อนจะส่งต่อความอบอุ่นด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก Billkin พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล ที่ขึ้นเวทีพร้อมเพลงสุดโรแมนติกท่ามกลางแสงไฟนับล้านดวง เติมเต็มบรรยากาศฉลองเทศกาลเทศกาลช่วงสิ้นปี
งานนี้ยังคับคั่งไปด้วยเหล่าศิลปิน–ดารา–อินฟลูเอนเซอร์ที่มาร่วมเก็บโมเมนต์แห่งความสุขกันแบบจัดเต็ม อาทิ อูน ชนิสรา, แก้ม วิชญาณี, แอนนา เสืองามเอี่ยม, เตยยี่ ประภัสสร, แบงค์ อนุสิทธิ, มิเรียม ศรพรหมมาศ, เอสม่อน กัญญ์วรา, วินเนอร์ ธนทัต, คริส คริสโตเฟอร์, ซัน ก้องภพ, ชาย สมชาย รวมถึงเกิร์ลกรุ๊ป Mystic และทีม TPN Global อย่าง อเล่ อเลฮานโดร, แมนยู สิทธิรักษ์, ซาฟฟรอน มายา สนูค, วาเนสซา เว้งค์, แพรว กีราณา, ณคุณ ณัฏฐ์ธคุณ, ทรงกลด กุลฉัตร, เตอร์ ชนินทร์, เจ๋ง ศุภกร, เจโลว์ ปาณิสร และเจิน เหม่ยเจิน
พื้นที่กว่า 3,500 ตร.ม. ของเซ็นทรัลเวิลด์ถูกเนรมิตให้เป็นอาณาจักรดิสนีย์ ผ่าน 7 โซนไฮไลต์ ที่พาแฟน ๆ ท่องไปในโลกของ Mickey & Friends, Toy Story, Zootopia, Stitch, Frozen, Disney Princess และโซนพิเศษฉลอง 20 ปีฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ตโดยเฉพาะ Inflatable Mickey สูง 5 เมตร ที่กลายเป็นแลนด์มาร์กเช็กอินสุดฮิตที่ทุกคนต้องถ่ายรูปคู่ให้ได้
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยเสียงกรี๊ด เสียงหัวเราะ และแสงสีสุดตระการตา ที่พร้อมจะกลายเป็นความทรงจำอันอบอุ่นรับเทศกาลปลายปีนี้ พบกับความมหัศจรรย์ของ Disney The Magical Stars 2026 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 6 มกราคม 2569 ที่เซ็นทรัลเวิลด์เท่านั้น