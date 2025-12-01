ราชวงศ์โมนาโกเปิดงานคริสต์มาส ตกแต่งไฟประดุจเมืองแห่งเทพนิยาย

ในเมืองไทยหลายคนตั้งแต่รอหน้าหนาว เพราะจะได้สัมผัสกับอากาศเย็นๆ และบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองของเทศกาลปลายปี ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน แต่สำหรับในต่างประเทศนั้น พอถึงช่วงนี้ของปี สิ่งเดียวที่ทุกคนมุ่งมองหาคือ เทศกาลคริสต์มาส เพราะนอกจากจะมีความสำคัญทางศาสนาแล้ว ยังเป็นฮอลิเดย์ที่ทุกคนในครอบครัวจะมาร่วมตัวกัน ที่สำคัญคือ การจัดงานคริสต์มาสมาร์เก็ต หรือการจัดเฟสติวัล ที่มีการตกแต่งเมืองและประดับประดาต้นคริสต์มาส ในสถานที่สำคัญของเมือง ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คที่จะได้ไปเดินเที่ยวเล่น
ปีนี้หนึ่งในสถานที่ที่นับเป็นไฮไลต์สำคัญ ต้องยกให้ที่ คาสิโน สแควร์ จตุรัสใจกลางประเทศโมนาโก ที่ถูกเนรมิตให้เหมือนกับดินแดนแห่งเทพนิยาย ด้วยการประดับประดาไฟอย่างงดงามนับพันนับหมื่นดวง และมีสโนว์โกลบลูกใหญ่ 5 ลูกที่ตกแต่งภายในตามธีมเทศกาล “The Magic of Christmas Monte-Carlo.” ไม่ว่าจะเป็น เซอร์คัส เต้น ม้าหมุน ฯลฯ ที่มาพร้อมกับเพลงเฟสทีพ คริสต์มาสแครอล ขับกล่อม
พิธีเปิดงาน ครอบครัวราชวงศ์โมนาโกก็มาอย่างพร้อมหน้า ทั้ง เจ้าชายอัลแบร์ที่ 2 เจ้าหญิงชาร์ลีนแห่งโมนาโก และลูกๆ ฝาแฝด ทั้งเจ้าชายจาคส์และเจ้าหญิงกาเบรียลลา เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธาน พร้อมเสด็จทอดพระเนตรมุมประดับตกแต่งต่างๆ อย่างใกล้ชิด
ซึ่งก่อนหน้านั้นเพียงไม่กี่วัน ทั้ง 4 พระองค์ก็เพิ่งเสด็จไปเปิดไฟต้นคริสต์มาสที่ Condamine Market Square
ความสวยงามระยิบระยับของแสงไฟ และการตกแต่งประดับประดาไปทั่วเมืองโมนาโกแบบนี้ เปิดรับนักท่องเที่ยวให้ได้ไปเที่ยวชมสัมผัสอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่วันนี้-4 มกราคมของปีหน้าเลยทีเดียว