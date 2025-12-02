xs
“โลตัส บางนา” นำร่องพลิกสู่ “Happy Mall”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โลตัส ผู้นำธุรกิจค้าปลีกภายใต้ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เดินหน้าปรับโฉมโมเดลค้าปลีกครั้งใหญ่ ประเดิมเปิดตัว “โลตัส บางนา” ภายใต้คอนเซปต์ “Happy & Healthy Destination for Everyone” ชูภาพลักษณ์จุดหมายปลายทางแห่งความสุขและสุขภาพดี ต่อยอดแนวคิด “Happy Mall” มอบประสบการณ์ครบวงจรให้ลูกค้า Eat Well (กินดี), Live Well (อยู่ดี) และ Look Good (ดูดี) ในที่เดียว โดย “โลตัส บางนา โฉมใหม่” มาพร้อมสินค้าเพื่อสุขภาพ อาหารคุณภาพ และบริการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคทุกเจเนอเรชัน เสริมความสะดวกสบายและความครบครันยิ่งขึ้น นับเป็นสาขานำร่องในการยกระดับประสบการณ์ค้าปลีกยุคใหม่ให้ลูกค้าทั่วประเทศ ตอกย้ำบทบาทของโลตัสในฐานะมากกว่าซูเปอร์มาร์เก็ต แต่เป็นพื้นที่แห่งความสุข แรงบันดาลใจ และสุขภาพดีที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้


Happy Space ที่เดียวครบทุกไลฟ์สไตล์ของความสุข
โลตัสเดินหน้าต่อยอดประสบการณ์การชอปปิงยุคใหม่ สร้าง “Happy Space” พื้นที่ที่รวมทุกความสุขไว้ในที่เดียว เพื่อให้ทุกครั้งที่ลูกค้าเดินเข้ามา ได้พบทั้งสีสัน ความสะดวกสบาย และประสบการณ์ใหม่ที่น่าประทับใจยิ่งขึ้น ภายในสโตร์ มีการคัดสรรสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ อาทิ
• สินค้า Exclusive ที่หาได้เฉพาะที่โลตัสเท่านั้น
• กองทัพสินค้าใหม่หมุนเวียนทุกสัปดาห์ มอบความตื่นเต้นทุกครั้งที่มาเยือน
• ร้านค้าในมอลล์ (Mall Tenants) โฉมใหม่ ที่ครบทั้งสายไลฟ์สไตล์ ครอบครัว และ Edutainment
• Community Spaces พื้นที่ใช้สอยเพื่อชุมชน เช่น สนามบาสกลางแจ้ง Co-Working Space และโซนพักผ่อนที่เปิดต้อนรับให้ทุกคนมาใช้เวลาร่วมกันได้อย่างไม่รีบร้อน
• เครื่องกดน้ำ RO ฟรี เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในทุกการใช้บริการ
ทั้งนี้ โลตัสกำลังเปลี่ยน “การมาซื้อของ” ให้กลายเป็น “การมาใช้เวลา” ด้วยพื้นที่ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความสุขในทุกมิติของการใช้ชีวิต ทั้งการชอปปิง การพักผ่อน และการพบปะของผู้คนในชุมชนอย่างแท้จริง
Healthy Hub ประสบการณ์ชอปปิงรูปแบบใหม่ที่ยกระดับคุณภาพชีวิต


โลตัสเดินหน้าพัฒนา “Healthy Hub” ภายใต้ 3 กลยุทธ์หลัก Eat Well • Live Well • Look Good โดยสาขาบางนาถูกเลือกเป็นสาขานำร่องที่จัดเต็มทั้งการขยายโซน ปรับดีไซน์ และเพิ่มบริการใหม่ เพื่อให้ทุกอย่างง่ายขึ้น ดีขึ้น และช่วยให้ลูกค้ามีสุขภาพดีขึ้นในทุกมิติ
1. Eat Well — กินดี ยกระดับประสบการณ์ด้านอาหารให้สดกว่า สะดวกกว่า และพรีเมียมกว่าเดิม
• Fresh from Farm คัดสรรวัตถุดิบสดใหม่จากแหล่งผลิตคุณภาพ
• Live Seafood Tank อาหารทะเลมีชีวิตให้เลือกแบบสดจริง
• บริการเชฟตัดแต่งเนื้อ โดยผู้เชี่ยวชาญในห้องตัดแต่งเฉพาะทาง
• เบเกอรี่อบสดทุกวัน พร้อมบริการเค้กวันเกิดดีไซน์พิเศษ
• อาหารพร้อมทานกว่า 300 เมนู ทำสดวันต่อวัน ทั้งอาหารไทย อาหารนานาชาติ พิซซ่า พาสต้า และขนมไทยแท้
• อาหารแช่แข็งเมนูหลากหลายกว่า 1,000 รายการ สะดวก อร่อย คุณภาพดีเหมือนทานที่ร้าน
• โซนเครื่องดื่มพรีเมียม คัดพิเศษจากหลายประเทศ ครบในที่เดียว
2. Live Well — อยู่ดี สินค้าและบริการที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแบบเข้าถึงได้
• Momento Bedding & Pillows เครื่องนอนสุขภาพเพื่อการพักผ่อนที่ดีที่สุด
• Smart Gadget & Lifestyle Tools ช่วยให้ชีวิตในยุคดิจิทัลง่ายขึ้น เช่น Smart Vacuum Mopping Robot, Smart Ice Maker Machine, Smart Camera
• ร้านยา Accredited Pharmacy พร้อมเภสัชกรให้คำปรึกษาแบบใกล้ชิด รวมถึงโภชนเภสัชและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบครัน
• บริการเติมน่ำดื่มฟรี ด้วยระบบ RO มาตรฐานปลอดภัยผ่านการกรองหลายขั้นตอน


3. Look Good — ดูดี กับโซนแฟชั่นและความงามที่สามารถครีเอทลุคในแบบของตัวเองได้ โดยไม่ต้องจ่ายแพง
• ME STYLE แบรนด์เสื้อผ้าที่นำ 4 เทคโนโลยี Airlite ระบายอากาศดี สบายผิว, Filagen เส้นใยผสมคอลลาเจน นุ่มลื่น, Recycle ผลิตจาก rPET ช่วยลดขยะพลาสติก และ UV Protection SPF 50+ ใส่สบายและป้องกันแดด
• Character Collections ช้อปสนุกกับสินค้าลิขสิทธิ์หลากหลายคาแรคเตอร์ (Zootopia, Disney Cat&Dog, Snoopy และอื่น ๆ)
• DIY Bag Zone ออกแบบกระเป๋าในแบบของคุณ เมื่อช้อปเสื้อผ้าครบ 399 บาท
• Beauty Pick & Mix Zone ที่รวมสินค้าความงามจาก J-Beauty, C-Beauty, K-Beauty พร้อมโปร Buddy Bonus ซื้อชิ้นที่ 2 ลด 50%
• Health & Wellness Zone อย่าง Anytime Fitness ที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงเพื่อตอบโจทย์ Lifestyle ของคนยุคใหม่, Bangkok Medical Laboratory เพื่อบริการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อวางแผนการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน รวมถึงร้านเสริมสวย ทำเล็บ และสปาครบวงจร
โลตัสเดินหน้าปรับโฉมประสบการณ์ค้าปลีกสู่ยุคใหม่ โดยเริ่มต้นที่สาขาบางนาในฐานะสาขานำร่อง ก่อนขยายแนวคิดและรูปแบบการให้บริการนี้ไปยังสาขาทั่วประเทศ เพื่อให้ทุกสาขากลายเป็น “จุดหมายของความสุข ความสบายใจ และสุขภาพดี” สำหรับทุกคน สามารถสัมผัสประสบการณ์ใหม่ได้แล้ววันนี้ ที่โลตัสบางนา เวอร์ชันที่ดีขึ้น สนุกขึ้น และสุขภาพดีขึ้นในทุกมิติของการใช้เวลาและการชอปปิง

