สยามพารากอน ฉลองครบรอบ 20 ปีสุดยิ่งใหญ่ สร้างปรากฏการณ์ “A Journey of Extraordinary Dreams” พร้อมมอบประสบการณ์เหนือระดับด้วยโปรโมชั่นและกิจกรรมสุดพิเศษ

สยามพารากอน Global Landmark Destination ที่ได้รับการยกย่องและเป็นที่หนึ่งในใจของผู้มาเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และครองความเป็นผู้นำในการมอบประสบการณ์ยิ่งใหญ่เหนือความคาดหมายอย่างต่อเนื่อง ฉลองครบรอบ 20 ปีที่ครองใจนักช้อปชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ผนึกกำลัง ศูนย์ฯ ห้างฯ และพันธมิตร สร้างปรากฏการณ์เหนือความคาดหมาย ในงาน “Siam Paragon 20th Anniversary: A Journey of Extraordinary Dreams” เนรมิตทุกชั้นทุกแผนกให้เป็นอาณาจักรแห่งความสุข ยกทัพศิลปินแถวหน้าของไทยมอบความบันเทิงและความประทับใจแบบเต็มอิ่ม ทั้งมินิคอนเสิร์ต กิจกรรม Meet & Greet และโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมโปรโมชั่นและแคมเปญสุดพิเศษ ลุ้นรับรางวัลใหญ่บ้านพักตากอากาศจาก SC ASSET ตลอดจนสิทธิประโยชน์จากพันธมิตร บัตรเครดิต และร้านค้าชั้นนำมากมาย รวมมูลค่ากว่า 25 ล้านบาท เพื่อมอบประสบการณ์เหนือระดับให้ลูกค้าทุกคนได้สัมผัสปรากฏการณ์ Be Extraordinary, Live Extraordinary, Dream Extraordinary ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2568
พบกับสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากพันธมิตรร้านค้าชั้นนำในสยามพารากอน ที่ร่วมฉลอง 20 ปี ด้วยการมอบประสบการณ์เหนือระดับให้กับลูกค้าทุกคน ทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมปรากฏการณ์แห่งปีที่จะมอบความสุขครั้งใหญ่ด้วยโชว์สุดพิเศษและกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากเหล่าศิลปินแถวหน้าซึ่งยกทัพมาสร้างความบันเทิงมากกว่า 70 ชีวิต ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2568
กลุ่มลักซ์ชัวรี่ สัมผัสประสบการณ์สุดลักซ์ชัวรี่จากกว่า 40 แบรนด์ดังระดับโลก มอบเป็นของขวัญแก่ลูกค้าคนสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิพิเศษแห่งการช้อป, สินค้าคอลเลคชั่นใหม่, เวิร์คช้อป, กิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ และของที่ระลึกในโอกาสแห่งการเฉลิมฉลอง 20 ปี พร้อมการรวมตัวครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของลูกเพจตัวแม่กว่าร้อยชีวิต และเซอร์ไพรส์โชว์สุดประทับใจจาก โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ ที่ HALL OF MIRRORS ชั้น M
สายแฟชั่นและบิวตี้ สนุกกับโซน Extraordinary ME Studio ที่ถ่ายทอดเรื่องราวจากเซเลบริตี้ผ่านหลากหลายโมเมนต์สุดประทับใจ และถ่ายภาพสไตล์แฟชั่นกับ VOGUE Magazine โดยมีนักแสดงสาว ฟิล์ม-รชานันท์ มหาวรรณ์ มาร่วมกิจกรรมที่ชั้น M, พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ ส่วนลดสูงสุด 20% จากร้านค้าแฟชั่น, สำหรับสายบิวตี้ ห้ามพลาดแคมเปญ Beauty Hall Celebrating 20 Years of Extraordinary Beauty ของ Beauty Hall รวมที่สุดของ Holiday Limited-Edition Collections มาให้เลือก พร้อมกิจกรรมและสิทธิพิเศษจากบิวตี้แบรนด์ระดับโลก, เต็มอิ่มกับนิทรรศการแฟชั่น “20 YEARS | 200 LOOKS | ONE CELEBRATION” จากกว่า 160 แบรนด์ พร้อมกิจกรรมต่อเนื่อง 12 วันเต็ม ช้อปครบทุก 5,000 บาท รับรางวัลรวมมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท นอกจากนี้สยามพารากอนยังเพิ่มความสุขให้กับลูกค้าด้วยกิจกรรมพิเศษจากสองหนุ่มฮอต นนน กรภัทร์ และ โฟร์ท ณัฐวรรธน์ ที่เตรียมเซอร์ไพรส์มามอบเป็นของขวัญให้แฟนๆ ในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2568 เวลา 18.30 น. ณ Fashion Hall ชั้น 1
สายไลฟ์สไตล์ กิน ดื่ม ลิ้มรสชาติเมนูพิเศษเฉพาะสยามพารากอน จากร้านอาหารดังตั้งแต่สตรีทฟู้ดถึงมิชิลินสตาร์ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษจากร้านค้าในศูนย์และห้าง, ช้อปสุดคุ้มกับ Buy1 Get1 ทุกวันที่ 20 ของเดือนต่อเนื่องถึงกุมภาพันธ์ปี 2569, ช้อปสินค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่คัดสรรมาเฉพาะ Gourmet Market พารากอนเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษและสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายจาก PowerMall, The Living, SportsMall, Watch Galleria, BeTrend, Kids’ Planet และที่พลาดไม่ได้คือกิจกรรมสุดพิเศษ Fan Meet at Eatelier ร่วมกับ นิว ฐิติภูมิ และ POLCASAN รวมถึง จุง อาเชน - ดัง ณัฎฐ์ฐชัย ที่ Eatelier ชั้น 4 นอกจากนี้ที่ TMC LIVE STUDIO ชั้น 4 ยังเพลิดเพลินไปกับโชว์ของ T-POP ROOKIES และรุ่นพี่ศิลปิน ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2568
สำหรับผู้ชื่นชอบประสบการณ์สุดพิเศษ ตื่นตาตื่นใจกับ Sealife Water Dance ที่ Sealife Bangkok วันละ 2 รอบ และเพลิดเพลินกับการแสดงสุดพิเศษ Recycling Concerto ที่เปลี่ยนขยะให้เป็นเสียงดนตรี ณ พื้นที่ Nextopia ชั้น 5 พร้อมกันนี้เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ ยังร่วมฉลองด้วยการจัดกิจกรรมพิเศษ “Paragon Cineplex Exclusive Movie Night” ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2568 ชมภาพยนตร์ฟรีรวม 2,000 ที่นั่ง รอบเวลา 20.00 น. พิเศษ! พบกับไฮไลท์สุดฟิน “Siam Paragon 20th Anniversary x PRAEW มินิคอนเสิร์ต , มินิทอล์ค และ Praew Meet and Read Special โดยนิตยสารแพรว ที่ยกขบวนศิลปินแถวหน้ามาสร้างรอยยิ้มแห่งความสุข ณ LIVING HALL ชั้น 3 ตลอด 2 วัน ทั้ง หยิ่น อานันท์-วอร์ วนรัตน์, ลีน่า ลลินา-หมิว ณัชชา, หลุยส์ ธณวิน-ฟอร์ด อรัญญ์-ฟลุ๊ค ณัฐนนท์, บิ๊ก ธนกร-ปาร์ค อนันตเดช, เชน ณัชพล-บอส ณัฐกิตติ์, กฤต รณกฤต-ตั๋ง ชินดิศ, อ็อตโต้ พชร-ลี อัสรี, บิลลี่ ภัทรชนน-เบ้บ ธนทัต, หล่งซื่อ ลี-อาร์ม ชัยภัทร, แม้ก กรธัสส์-ณฐ ณฐสิชณ์, มอส ภาณุวัฒน์-แบงค์ มณฑป, จา พชร-เต้ วีรภัทร, แพทริคอนันดา, Kob Flatboy, ICEACE, KJ, โฟกัส ญาณิน, Cheriie, กีต้าร์ สาริน, EARTHernative, faygo, HOWLS,วง SOUNDSLEEP, 5 สาว Sugar 'N Spice, บอยกรุ๊ป LE7EL และ “Amazing Boy Thailand พร้อมแฟชั่นโชว์สุดน่ารักจากเหล่านางแบบตัวน้อย
เซอร์ไพรส์สำหรับสายอาร์ททอย สยามพารากอน ร่วมกับ POP MART THAILAND เนรมิต Outdoor Pop-Up Event ที่ใหญ่ที่สุดในโลก “POP LAND EXCLUSIVE FESTIVE EVENT IN THAILAND” จัดเต็มความสุขพร้อมกิจกรรมสุดพิเศษ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2568 เวลา 20.00 น. พบกับ เทศน์ ไมรอน, ไมกี้ ปณิธาน พร้อมด้วย ATLAS ที่จะมามอบความสุขให้กับแฟนๆ ณ POP LAND ชั้น M พาร์ค พารากอน สยามพารากอน พร้อมกันนี้ยังมอบของขวัญสุดประทับใจสำหรับผู้ที่เกิดปี ค.ศ. 2005 หรือ พ.ศ. 2548 (อายุ 20 ปี) รับฟรี TWINKLE TWINKLE TWIN MANGO YUZU Ice Cream ไอศกรีมดูโอรสผลไม้ มูลค่า 190 บาท
พิเศษสุดกับโปรโมชั่นสุดคุ้ม ทั้งส่วนลดและสิทธิประโยชน์มากมายแบบจัดเต็มทุกชั้นทุกแผนก ทั้งศูนย์ฯ และห้างฯ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2568 รวมมูลค่าของรางวัลกว่า 25 ล้านบาท อาทิ
บัตรกำนัลแทนเงินสดและคูปองส่วนลด 50% เพียง 2 วัน 29-30 พ.ย.2568 เวลา 10.00 น.-13.00 น. ณ Cascade โดยสมาชิก ONESIAM SuperApp 300 คนแรก/วัน แลกรับ E-Gift card มูลค่า 500 บาท และสมาชิก M Card 300 ท่านแรก/วัน รับสิทธิ์แลกรับ E - Discount Coupon 50% สำหรับใช้ซื้อสินค้าภายในห้างฯ สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย และบัตรเครดิตกสิกรไทย 150 ท่านแรก/วัน รับสิทธิ์แลกรับ Siam Gift Card 500 บาท ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เอ็ม วีซ่า รับสิทธิ์ 100 สิทธิ์/วัน และบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ จำกัด 50 สิทธิ์/วัน *เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด ลุ้นรางวัลใหญ่รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท เมื่อช้อปครบทุก 2,000 บาทจากร้านค้าที่ร่วมรายการ รับคูปอง
ชิงโชค 1 ใบ พิเศษสำหรับผู้ใช้จ่ายบัตรเครดิตเครดิตกสิกรไทย รับคูปองเพิ่มเป็น 2 ใบ เพื่อลุ้นรางวัลใหญ่บ้านเดี่ยวโครงการ บูเลอวาร์ด ทัสคานี ชะอำ-หัวหิน และรางวัลอื่นๆ มูลค่ารวมกว่า 10 ล้านบาท
แลกรับของรางวัล มูลค่ารวมกว่า 6 ล้านบาท เมื่อช้อปจากร้านที่ร่วมรายการในศูนย์ฯ ตามยอดที่กำหนด แลกรับของรางวัลมูลค่ารวมสูงสุด 15,300 บาท พร้อมสิทธิพิเศษช้อปน้อยกว่าแลกรับของรางวัล สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทยและบัตรเครดิตกสิกรไทย และแลกรับ Siam Gift Card มูลค่ารวมสูงสุด 1,800 บาท
Black Weekend 28 พ.ย. 2568 –30 พ.ย. 2568 ลดสูงสุด 50% สมาชิก M Card และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการรับส่วนลดเพิ่ม/เครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 45% พร้อมรับ Monchhichi Limited Collection จาก M Card, บัตรเครดิต BANGKOK BANK M VISA เมื่อช้อปสะสมครบ 3,000 บาทขึ้นไป/วัน ที่พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์
รับส่วนลดสูงสุด 70% พร้อมโปรโมชั่นพิเศษแบบจัดเต็มกับส่วนลด On Top, สินค้า One Price, Buy 1 Get 1
พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ร่วมฉลองใหญ่ 29 พ.ย. 68 - 10 ธ.ค. 68 แจกหนัก...จัดเต็ม 12 วัน
รับ M Cash Coupon รวมสูงสุด 1,000 บาท จาก M Card และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
โปรโมชั่นจากบัตรเครดิตชั้นนำ แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20%
ร่วมสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับในทุกมิติกับปรากฏารณ์ “A Journey of Extraordinary Dreams” ฉลองครบรอบ 20 ปีของสยามพารากอน ได้ทุกชั้นทุกแผนก ตั้งแต่ชั้น B ถึงชั้น 5 ของสยามพารากอน ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2568 นี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Siam Paragon