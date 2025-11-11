“เดอะมอลล์” ชี้ Q4กำลังซื้อฟื้น ดึง MONCHHICHI ปลุกจับจ่าย

ผู้จัดการรายวัน 360 – เดอะมอล์กรุ๊ป ประเมินไตรมาสสุดท้ายภาพรวมเศรษฐกิจคึกคัก รับหน้าเทศกาล หลังไตรมาสองและสาม ซบเซาลง อัด 500 ล้านบาท อัดอีเวนต์ใหญ่ MONCHHICHI x THE MALL GROUP THE GREAT NEW YEAR 2026
นางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า เดอะมอลล์คาดว่าสิ้นปีนี้จะสามารถทำรายได้รวมที่ 55,000 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว โดยในช่วงไตรมาสสุดดท้ายที่เป็นช่วงงเทศกาล จะมีความคึกคักในด้านการใช้จ่ายเป็นพิเศษอยู่แล้ว หลังจากที่ ไตรมาสแรกภาพรวมกำลังซื้อดี แต่ มาตกลงในช่วงไตรมาสสองและสาม
ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น คนละครึ่งพลัส เที่ยวดีมีคืน และคาดว่าอาจจะมีอะไรออกมาอีกหลังจากนี้ เช่น การลดหย่อนภาษีปี68 เพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อในช่วงปลายปีได้มากยิ่งขึ้น
ล่าสุดไตรมาสสุดท้ายใช้งบการตลาดรวม 500 ล้านบาท เพื่อจัดแคมเปญMONCHHICHI x THE MALL GROUP THE GREAT NEW YEAR 2026 ซึ่งถือเป็นการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experience Marketing) ที่ผสมผสานพลังจาก Global Brand สู่ความเป็น Local Culture ของไทย ด้วยกระแสความนิยมของตลาดอาร์ตทอยและคาแรคเตอร์เซเลบริตี้ ที่กำลังเติบโตทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง จากพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่ม Millennials และ Gen Z ที่มองของสะสมเป็นทั้งงานศิลปะและเครื่องแสดงตัวตน และถือเป็นครั้งแรกที่คาแรคเตอร์ตัวนี้จัดอีเวนต์ใหญ่นอกประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเราชนะฟิลิปินส์ที่เสนอตัวเข้ามาด้วย โดยป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ 6 พฤศจิกายน 2568 – 11 มกราคม 2569 นี้ ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา เอ็มโพเรียม พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์
แคมเปญปีใหม่ของกลุ่มเดอะมอลล์ ในปีนี้ แสดงให้เห็นว่าธุรกิจรีเทล ไม่ใช่แค่การขายสินค้า แต่คือการสร้าง Connection กับผู้บริโภค และสร้างแรงบันดาลใจผ่านศิลปะและความสุข เดอะมอลล์ กรุ๊ป มุ่งมั่นพัฒนาโครงการฯ ให้เป็นพื้นที่ที่ผู้คนอยากมาสัมผัส สร้างโมเมนต์ และกลับมาอีกครั้งเสมอ
“ช่วงปลายปีถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของธุรกิจค้าปลีกและการท่องเที่ยว การสร้างบรรยากาศแห่งความสุขและพลังบวกในศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ไม่เพียงแต่เป็นการส่งต่อรอยยิ้ม แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจปลายปีอย่างมีนัยสำคัญ เดอะมอลล์ กรุ๊ป จึงมุ่งสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ความสนุกสนาน มีเอกลักษณ์ และดึงดูดผู้คนทุกกลุ่ม ตั้งแต่ครอบครัว คนรุ่นทำงาน ไปจนถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ” นางสาววรลักษณ์ กล่าว
แคมเปญในเทศกาลปีใหม่ปี 2569 มีความพิเศษ ยกระดับประสบการณ์เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ของประเทศไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์กรุงเทพฯ และประเทศไทยให้เป็น ‘แลนด์มาร์กแห่งการเฉลิมฉลองปีใหม่ของภูมิภาค’ เป็นอีกก้าวสำคัญในการผสาน Soft Power ด้านวัฒนธรรมกับอุตสาหกรรมรีเทล
สำหรับเดอะมอลล์ กรุ๊ป การนำมอนชิชิ (Monchhichi) เข้ามาเป็นไฮไลต์ของเทศกาลปีใหม่นี้ ครอบคลุมในทุกมิติ
• บรรยากาศการตกแต่ง ‘มอนชิชิ คริสต์มาสธีม’ (Monchhichi Christmas Theme) ตลอดจน คาแรคเตอร์มอนชิชิ ที่ถูกถ่ายทอดลงบนกระดาษห่อของขวัญและถุงช้อปปิ้ง ลวดลายพิเศษ ดีไซน์ขึ้นเฉพาะเทศกาลนี้ ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ เอ็มโพเรียม และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์
• พรีเมี่ยม มอนชิชิ ลิมิเต็ด คอลเลคชัน (Monchhichi Limited Collection) เมื่อช้อปปิ้งภายใต้แคมเปญครบตามกำหนดภายในศูนย์ฯ และห้างฯ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์, เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ เอ็มสเฟียร์ พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ รับทันที ‘มอนชิชิ ลิมิเต็ด คอลเลคชัน’ (Monchhichi Limited Collection) เช่น Monchhichi Bottle, Blanket, Tote Bag , Shopping Bag และ Tumbler โดยมีสิทธิพิเศษให้กับสมาชิก M Card และ Bangkok Bank M Visa ตามเงื่อนไขที่กำหนด
• มอนชิชิ ไทย ไทย คอลเลคชั่น (Monchhichi THAI THAI Collection) Exclusive Collections & First Launch เฉพาะประเทศไทย ภายในแผนก BETREND ที่ห้างฯในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ปเท่านั้น นำเสนอสินค้าลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่น พร้อม Thailand Exclusive Collection เช่น Monchhichi ชุดมวยไทย, ลูกช้าง, ชุดนักเรียนไทยชาย-หญิง, The Mall Group Holiday Collection ของขวัญทั้งสินค้าแฟชั่น และไลฟ์สไตล์ไอเทม จาก Take Toys ผู้ถือลิขสิทธิ์และจัดจำหน่ายสินค้า Monchhichi ในประเทศไทย
• Monchhichi Holiday Store - The First-ever Pop-Up Concept Store in Thailand ที่ เอ็มโพเรียม ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 – 10 ธันวาคม 2568 ครั้งแรกที่เดียวในไทยกับ “Monchhichi Holiday Store” ป๊อปอัพที่รวบรวมที่สุดของสินค้า และประสบการณ์ความสุขซนของ Monchhichi ตอกย้ำความเป็นผู้นำ Joyful Gifting Destination พบกับสินค้าคอลเลกชันพิเศษ Thailand Exclusive เฉพาะประเทศไทย, The Mall Group Holiday Collection และ First Launch จาก Take Toys พิเศษที่ห้างฯ ในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป ทั้งของขวัญ สินค้าแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ไอเทม พร้อมกิจกรรมสนุก ๆ Monchhichi Meet & Greet และ ของรางวัลสุดเซอร์ไพรส์ รวมมูลค่ากว่า 200,0000 บาท และบริการห่อของขวัญแบบ ฟุโรชิกิสไตล์ญี่ปุ่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เมื่อช้อปฯครบตามที่กำหนด
• Monchhichi Christmas Town Experience Event ณ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2568 - วันที่ 4 มกราคม 2569 โดยนำเสนอประสบการณ์ที่หลากหลายจากคาแรคเตอร์ Monchhichi อาทิ คริสต์มาส Monchhichi สูงกว่า 12 เมตร และ Monchhichi ยักษ์สูงกว่าตึก 2 ชั้น พร้อมกิจกรรมมากมาย เช่น Monchhichi Carousel, Monchhichi House, Immersive Infinity Room, Monchhichi Express Station
• LINE สติ๊กเกอร์ Monchhichi