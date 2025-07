HOKA บุกเจริญกรุงผุด Culture Hub จัดอีเวนต์ใหญ่กลางตึกเก่าร้อยปี

ผู้จัดการรายวัน360 - HOKA สร้างปรากฏการณ์ใหม่กลางเจริญกรุง ด้วยการเนรมิตพื้นที่ ‘Sarnies & Friends Café’ ภายในตึกเก่าร้อยปี ‘The Corner House’ ให้กลายเป็น ‘Culture Hub’ คอมมูนิตี้ที่ผสมความสนุกจากโลกกีฬา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างลงตัว ผ่านแคมเปญระดับโลกจาก HOKA ‘Together, We Fly Higher’ ที่ชวนทุกคนมา ‘เคลื่อนไหว แบ่งปัน และโบยบินไปด้วยกัน’ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2568พบกับกิจกรรมสนุก ๆ ตลอดทั้งเดือน ไม่ว่าจะเป็นสายสุขภาพที่อยากออกมาวิ่งรับอรุณหรือวิ่งชิลยามค่ำ หรือสายศิลป์ที่อยากเติมแรงบันดาลใจผ่านเวิร์กชอปสำหรับการฮีลลิ่งและรีคัฟเวอรี่เพื่อนักวิ่ง และการถ่ายทอดเรื่องราวนิยามของคำว่า “TOGETHER WE FLY HIGHER” ผ่าน Local Stories ที่บอกเล่าความภาคภูมิใจของคนไทย ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางกว่าจะมาเป็นร้านอาหาร BAAN TEPA และแพชชั่นเกี่ยวกับธรรมชาติและกิจกรรมเอาท์ดอร์ หรือ เรื่องราวของนักวิ่งโฮก้าประเทศไทย ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนวิ่งเทรลทั่วประเทศ กล่าวได้ว่า แคมเปญนี้คือการเฉลิมฉลองในสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริง เมื่อเรายื่นมือสนับสนุนกันและกัน เพื่อให้ทุก ๆ คนก้าวไปได้ไกลขึ้น และบินได้สูงขึ้นกว่าที่เคย‘Together, We Fly Higher’ คืออะไร?นางสาวพรรณี ฤทธิกาญจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดแบรนด์โฮก้า (Associate Director, Brand Marketing Communication, HOKA Thailand) กล่าวว่า “Together, We Fly Higher เป็นแคมเปญระดับโลกที่ต่อยอดมาจากแคมเปญหลัก Fly Human Fly ของ HOKA ซึ่งได้เปิดตัวแคมเปญเป็นที่แรก ที่เมืองโกเลตา รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา และจะมีการเปิดตัวแคมเปญอย่างต่อเนื่องไปยังหลายประเทศทั่วโลก ทั้งประเทศในทวีปยุโรป ประเทศในทวีปอเมริกาใต้ รวมถึงประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อย่างประเทศมาเลเซีย ประเทศเวียดนาม รวมถึงประเทศไทยโดยแคมเปญ ‘Together, We Fly Higher’ นี้เกิดจากความเชื่อว่า เบื้องหลังทุกการเติบโต ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงลำพัง แต่เกิดจากพลังของคนรอบตัวที่คอยผลักดัน คอยซัพพอร์ต สนับสนุน และเดินไปด้วยกัน โดยแนวคิดนี้ถูกสื่อสารผ่านเรื่องจริงของนักวิ่งที่ไม่ได้เดินทางคนเดียวเพียงลำพัง แต่มีเพื่อน ครอบครัว และทีมสนับสนุน เป็นแรงผลักดันสำคัญในการก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองในแต่ละวัน ไปจนถึงเป้าหมายที่พวกเขาได้วางไว้สำหรับในประเทศไทย HOKA เลือก ‘เจริญกรุง’ เป็นเวทีของการเล่าเรื่อง และตีความใหม่ในแบบคนไทย เพราะที่นี่คือย่านที่เชื่อมต่ออดีตกับปัจจุบัน เชื่อมชุมชนกับศิลปะ เชื่อมคนหลายรุ่น หลายแบบ ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีชีวิตชีวา การเปลี่ยนพื้นที่ภายในตึกเก่าอายุกว่าร้อยปี ให้กลายมาเป็น Culture Hub ชั่วคราว จึงไม่ใช่แค่ ‘การจัดกิจกรรมในพื้นที่สวย’ แต่คือการสร้างพื้นที่ที่ให้คนมาพบกันจริง ๆ เพื่อแบ่งปันแรงบันดาลใจ ให้ทุกคนได้ก้าวไปด้วยกัน และบินให้สูงขึ้นไปด้วยกัน ตามความหมายของแคมเปญอย่างแท้จริง”“HOKA Culture Hub ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อใครคนใดคนหนึ่ง แต่สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้มีพื้นที่ของตัวเอง ไม่ว่าคุณจะเป็นสายแฟ สายวิ่ง สายอาร์ต หรือชอบเสพย์วัฒนธรรมอันหลากหลาย ก็สามารถมาพบปะกันที่นี่ได้อย่างไม่เคอะเขิน เพราะ HOKA รู้ดีว่าพลังของคอมมูนิตี้เกิดจากความหลากหลาย ซึ่งทาง HOKA ได้จัดเตรียมกิจกรรมสนุก ๆ แบบจัดเต็มให้กับผู้เข้าร่วมงานตลอดทั้งเดือน และหวังว่าแคมเปญนี้จะเป็นการเฉลิมฉลองในสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริง เมื่อเรายื่นมือสนับสนุนกันและกัน” นางสาาวเพ็ญพรรณี กล่าวไฮไลต์กิจกรรมตลอด 4 สัปดาห์:• HOKA Morning Runs (วันที่ 12 กรกฎาคม 2568)○ คอมมูนิตี้วิ่งชมเมืองรับแสงเช้า จากสนามกีฬาเทพหัสดิน สู่ Sarnies & Friends Café พร้อมกิจกรรมหลังวิ่งสุดพิเศษที่สร้างมิตรภาพใหม่ ๆ และแรงบันดาลใจ ไปกับเพื่อน ๆ HOKA RUN CLUB และรองเท้ารุ่นต่าง ๆ ของ HOKA ที่เอามาให้ได้ทดลอง และทำให้คุณสนุกกับการวิ่งมากยิ่งขึ้น• HOKA HEALIDAY for Runners by IWELTY (วันที่ 20 กรกฎาคม 2568)○ กิจกรรมเวิร์กชอปเพื่อฟื้นฟูสุขภาพกายและใจแบบครบวงจรเพื่อนักวิ่ง และบุคคลที่ใส่ใจในเรื่อง wellness และ ritual ตลอดหนึ่งวันเต็ม ผ่าน 5 เวิร์กชอปหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่สายถึงค่ำ ถ่ายทอดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านร่างกาย จิตใจ และการฟื้นฟู เพื่อช่วยคืนสมดุลทั้งภายนอกและภายในอย่างลึกซึ้งจากทีม IWELTY ได้แก่กิจกรรม■ Ground to Fly: Stretching & Sound Alignment - เคลื่อนไหวอย่างอ่อนโยนผ่านโยคะ พร้อมเสียงบำบัดเพื่อปรับสมดุลภายใน■ Elevate Within: Breathwork & Sound Awakening - ฝึกลมหายใจอย่างมีสติ เพื่อคลายความตึงเครียดลึกถึงระบบประสาท■ The Recharge Rally: Celebrate Your Stride by Doikam - ปาร์ตี้กาแฟกลางแจ้งสุดชิล เติมความสดชื่นผ่านเครื่องดื่มและเสียงดนตรี■ Mindful Movement: Pilates Power Reset - ผสานพิลาทิสกับเสียงบำบัด เสริมสร้างความแข็งแรงและการฟื้นฟูกล้ามเนื้อ■ Healing & Recover: Deep Sound Immersion Therapy – ผ่อนคลายลึกถึงภายในด้วยการบำบัดผ่านคลื่นเสียงและการตระหนักรู้ทางกาย• HOKA x CARNIVAL Evening Run (วันที่ 3 สิงหาคม 2568)○ คอมมูนิตี้วิ่งกลางคืนสุดคึกคักที่นำแฟชั่นกับกีฬาโคจรมาบรรจบกัน โดยร่วมกับ แบรนด์สตรีทแฟชั่นแนวหน้าของไทยอย่าง CARNIVAL ที่มาช่วยเติมสีสันให้กับคอมมูนิตี้• Local Stories ‘Together, We Fly Higher’ (ตลอดช่วงระยะเวลาของกิจกรรม)○ ร่วมชมเรื่องราวจริงของคนไทยที่สะท้อนหัวใจของแบรนด์ HOKA แบรนด์ที่เชื่อในพลังของการสนับสนุนให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระท่ามกลางโลกภายนอก เพราะเมื่อมีแรงผลักดันที่ดี ทุกคนก็สามารถ ‘บินได้ไกลกว่าที่คิด’ ผ่านสองเรื่องราวจากบุคคลที่ ‘บินได้เพราะมีคนรอบข้างคอยสนับสนุน’ ได้แก่■ เชฟตาม–ชุดารี เทพาคำ และ คุณเตย-ภัณฑิลา เทพาคำ สองพี่น้องผู้ก่อตั้งร้านอาหาร BAAN TEPA ที่ส่งต่อความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจในการทำร้านอาหาร ไปจนถึงความหลงใหลในธรรมชาติและกิจกรรมเอาท์ดอร์■ จ่าสิบโท เสกสรรค์ จักรแก้ว นักกีฬาจากทีม HOKA ตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน UTMB OCC 55K ที่ประเทศฝรั่งเศสในเดือนสิงหาคม นักวิ่งผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนวิ่งเทรลทั่วประเทศ• HOKA x SARNIES & FRIENDS Collaboration○ ร่วมรับ HOKA ‘Together We Fly Higher’ Tumbler สุดพิเศษที่ทำมาเพื่อแคมเปญนี้ จำกัดเพียงแค่ 30 ชิ้นให้กับลูกค้าที่เก็บภารกิจครบทั้ง 4 จุด ดังนี้1. รับประทานเมนูคอลแลบ HOKA x SARNIES & FRIENDS ที่สาขา The Corner House (ตลาดน้อย) จะได้รับบัตรสะสมแต้ม 1 ใบ และแสตมป์ 1 ดวงทันที โดยบัตรสะสมแต้มสามารถใช้เป็นส่วนลด 15% ได้ที่ร้าน HOKA Brand Store ทั้ง 3 สาขา ได้แก่ สาขา centralwOrld, สาขา Emporium, และ สาขา Megabangna2. Shoot / Share / Show โพสต์รูปภายในร้าน SARNIES & FRIRENDS สาขา The Corner House (ตลาดน้อย) ระหว่างช่วงแคมเปญ พร้อมติดแฮชแท็ก #HOKAXSARNIES&FRIENDS ลงโซเชียลมีเดียของคุณ3. ถ่ายรูปที่ตู้ Photobooth HOKA ‘Together, We Fly Higher’ โดยมีกรอบให้เลือกด้วยกัน 6 แบบ และแชร์ลงโซเชียลมีเดีย พร้อมแท็ก Instagram @HOKA_TH4. นำบัตรสะสมแต้ม และภารกิจข้อ 2-3 ไป check-in ที่ร้าน HOKA สาขา centralwOrld เป็นภารกิจสุดท้าย โดยแสดงหลักฐานภารกิจทั้ง 4 ให้พนักงานที่ร้าน HOKA สาขา centralwOrld เพื่อยืนยัน และจะได้รับแสตมป์ครบ 4 ดวง เพื่อแลกรับ HOKA ‘Together, We Fly Higher’ Tumbler ไปเลย*สินค้ามีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ทำภารกิจถูกต้องตามเงื่อนไขมาร่วมบินไปด้วยกันไม่ว่าจะมาคนเดียว มากับเพื่อน มาเพื่อวิ่ง มานั่งจิบกาแฟ หรือจะแค่มาหาแรงบันดาลใจ HOKA Culture Hub พร้อมต้อนรับทุกคนในแบบที่คุณเป็น เพราะเราเชื่อว่า ‘เราจะบินได้สูงขึ้น เมื่อเราบินไปด้วยกัน’HOKA Culture Hub เปิดให้เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2568 ที่ Sarnies & Friends Café อาคาร The Corner House ย่านเจริญกรุง-ตลาดน้อยเกี่ยวกับ HOKA®HOKA® เป็นหนึ่งในแบรนด์รองเท้าและเสื้อผ้าสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เติบโตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยมีจุดเริ่มต้นจากแรงบันดาลใจในภูเขา HOKA พัฒนาเทคโนโลยีรองเท้าที่ให้ทั้งการรองรับแรงกระแทกและความนุ่มนวลอย่างเหนือระดับ มอบประสบการณ์การเคลื่อนไหวที่ราบรื่นไม่เหมือนใครHOKA มุ่งขับเคลื่อนนวัตกรรมและดีไซน์ ด้วยความร่วมมือกับแชมป์โลก นักสร้างเทรนด์ และนักกีฬาทั่วไปจากทั่วโลก ไม่ว่าจะบนเส้นชัยหรือในชีวิตประจำวัน แฟน ๆ ของ HOKA ต่างหลงรักในวิสัยทัศน์ที่กล้าแตกต่าง และเชื่อในพลังของมนุษย์ในการสร้างโลกที่ดีขึ้นHOKA พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนทุกระดับ “บิน” ไปไกลกว่าที่เคย