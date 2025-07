KINTO THAILAND เปิดตัว “KINTO EXHIBIT: THE RESIDENCY” จับมือแบรนด์กาแฟชั้นนำ ร่วมเสิร์ฟประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟใจกลางกรุง

ล่าสุด KINTO Thailand เปิดตัวโปรเจกต์พิเศษ KINTO EXHIBIT: THE RESIDENCY at Erawan Bangkok คาเฟ่รูปแบบ Collaboration ภายใต้ธีม Cafe Residency ที่เปิดพื้นที่ให้แบรนด์กาแฟชั้นนำจากต่างประเทศหมุนเวียนกันมาถ่ายทอดเสน่ห์เฉพาะตัว ผ่านทุกแก้วที่เสิร์ฟด้วยเครื่องแก้วและอุปกรณ์กาแฟจาก KINTOโดย KINTO Thailand ได้แปลงโฉมพื้นที่ใจกลางเมืองให้กลายเป็นจุดหมายใหม่สำหรับผู้หลงใหลในวัฒนธรรมกาแฟ พร้อมต้อนรับแบรนด์กาแฟระดับโลกอย่าง Onibus Coffee, Fritz จากกรุงโซล, Blue Doors จากอินโดนีเซียและออสเตรเลีย, BLOSSOM และ Black Sugar Coffee จากฮ่องกง ที่จะผลัดเปลี่ยนกันมาสร้างสรรค์ประสบการณ์กาแฟอย่างพิถีพิถัน ในบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยความอบอุ่นและความใส่ใจในทุกรายละเอียดและสำหรับช่วงค่ำ KINTO EXHIBIT: THE RESIDENCY ยังได้เปิดพื้นที่ให้ผู้มาเยือนได้พักผ่อนและสัมผัสอีกบรรยากาศของที่นี่กับ UmeshuBar บาร์เล็ก ๆ ที่พร้อมเสิร์ฟ Umeshu เครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่นให้ทุกคนได้ดื่มด่ำอย่างสบายใจหลังเลิกงานหรือในวันพักผ่อนนอกจากนี้ KINTO ยังนำสินค้าทุกคอลเลกชัน รวมถึงคอลเลคชันใหม่ล่าสุด มาให้เลือกช้อปก่อนใคร และยังมี Workshops สำหรับคนที่หลงใหลและอยากเปิดประสบการณ์ในเรื่องเครื่องดื่ม ไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรือเมนูเครื่องดื่มอื่นๆ ในมิติที่สร้างสรรค์อีกด้วยสำหรับ KINTO นั้นเป็นแบรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์สัญชาติญี่ปุ่นที่จำหน่ายไอเทมข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันหลากหลายประเภท ทั้งอุปกรณ์ชงชา กาแฟ เครื่องครัว แก้วน้ำ จานชาม ไปจนถึงของแต่งบ้าน โดยกระบอกน้ำเป็นไอเทมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดโดยเฉพาะรุ่น DAY OFF TUMBLER & TRAVEL TUMBLER ที่ออกแบบมาอย่างเรียบง่ายแต่ลงตัว ใช้ได้นานแบบไม่มีวันล้าสมัย และยังมีดีไซน์ที่เป็นสากล เข้าถึงกลุ่มคนหลากหลายสไตล์ ในขณะเดียวกันธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่, ร้านอาหาร หรือโรงแรมชั้นนำก็เลือกใช้ Drinkware & Coffeeware ของ KINTO เพื่อเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าด้วยเช่นกันเพราะสินค้าทุกชิ้นของ KINTO ที่ดูแสนจะเรียบง่ายนั้น ล้วนผ่านการคิดและออกแบบมาอย่างพิถีพิถันโดยทีมดีไซเนอร์ญี่ปุ่นที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด ตั้งแต่แนวคิด วัสดุ รูปทรง หรือฟังก์ชันการใช้งาน เพื่อสร้างสมดุลระหว่างความสวยงามกับประโยชน์ใช้สอย และยังคำนึงถึงว่าของชิ้นนั้นจะเข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรอีกด้วย ใครที่กำลังตามหาซื้อสินค้าตัวไหนของ KINTO หรืออยากจะชิมกาแฟดีๆ ก็แวะไปได้เลยที่ KINTO EXHIBIT: THE RESIDENCY ชั้น 1 Erawan Bangkok ซึ่งจะอยู่ถึงวันที่ 28 กันยายน 2568ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook : KINTO ThailandIG : @kintothailandLINE OA : @kintothailandTel. 028819175 / 0886610002