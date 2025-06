สสส.มอบรางวัล Voice of the Voiceless Award ตอกย้ำไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

สสส. ประกาศเดินหน้าส่งเสริมสิทธิ-สวัสดิการ-นวัตกรรม ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อประชากรกลุ่มเฉพาะ ชู 28 องค์กร มุ่งมั่นสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำวันนี้ ( 19 มิ.ย. 2568 )สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดพิธีมอบรางวัล Voice of the Voiceless Award 2025 พร้อมประกาศเจตนารมณ์ “ทิศทางและก้าวต่อไปของการสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ” ในพิธีปิดการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 3 Voice of the voiceless 3rd ภายใต้แนวคิด “รวมพลังหุ้นส่วนสุขภาวะ ก้าวไปด้วยกันอย่างเท่าเทียม” มีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานกว่า 4,300 คนนพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพ เป็นภารกิจของ สสส. และภาคีเครือข่าย มาตลอด 14 ปี ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาวะดี โดยเฉพาะประชากรกลุ่มเฉพาะที่เป็นกลุ่มเปราะบางและขาดโอกาสมากที่สุด ในโอกาสนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ภาคีเครือข่ายที่ร่วมเป็นพลังหุ้นส่วนสุขภาวะ โดยมอบรางวัล Voice of the Voiceless Award 2025 ให้กับบุคคลและองค์กรที่ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะมาอย่างต่อเนื่อง และเห็นผลลัพธ์เป็นรูปธรรม ที่สำคัญต้องเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ ทำงานทุ่มเท ช่วยเหลือและพัฒนาสังคม มีผลงานลดความเหลื่อมล้ำ สร้างการเปลี่ยนแปลง มีบทบาทขับเคลื่อนนโยบาย สร้างนวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำให้เกิดความเท่าเทียมนางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า สสส. และภาคีเครือข่าย ขอประกาศเจตนารมณ์ทิศทางและก้าวต่อไปของการสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ ขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานใน 5 ทิศทาง 1.เสียงของประชากรกลุ่มเฉพาะต้องได้รับการตอบสนองเชิงนโยบายอย่างเป็นธรรม ผ่านการผลักดันชุดข้อเสนอสวัสดิการถ้วนหน้าจากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน การแก้ไขเชิงโครงสร้างเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติ และการคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงทุกกลุ่ม รวมถึงความรุนแรงบนฐานเพศ 2.ลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ สวัสดิการ และการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยสานต่อการพัฒนาต้นแบบพิสูจน์สิทธิ และพัฒนาสิทธิของกลุ่มประชากรไร้สถานะ สนับสนุนการเข้าถึงสิทธิของแรงงานที่ถูกละเมิด โดยส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีบทบาทกำหนดทิศทางแผนพัฒนาร่วมกับภาครัฐ3.ส่งเสริมโมเดล นวัตกรรม ที่เป็นการทำงานร่วมกันแบบหุ้นส่วน เพื่อการตั้งหลักชีวิตของกลุ่มประชากรกลุ่มเฉพาะที่เปราะบาง และรองรับสังคมสูงวัย ทั้งในด้านทรัพยากร ความคิด ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างสังคมที่เอื้ออาทรต่อกัน 4.ลดอคติและการเลือกปฏิบัติ เคารพความหลากหลายของสังคม โดยการสร้างความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้คนที่มีความแตกต่างกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ปรับเปลี่ยนมุมมองต่อประชากรกลุ่มเฉพาะว่าเป็นผู้ร่วมสร้างเศรษฐกิจและสังคมไทย 5.พัฒนาศักยภาพและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของทุกคนผ่านกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การรู้เท่าทันสื่อและภัยไซเบอร์ และการออกแบบพื้นที่และบริการให้ปลอดภัย เข้าถึงได้ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติอย่างทั่วถึงและครอบคลุม ทั้งหมดนี้เพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ทุกคนเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน มีสุขภาวะที่ดี มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง และใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเท่าเทียมสำหรับรางวัล Voice of the Voiceless Award 2025 แบ่งเป็น 7 ประเภท 1.รางวัลบุคคลขวัญใจของประชากรกลุ่มเฉพาะ (บุคลากรภาครัฐ) 5 รางวัล 2.รางวัลบุคคลขวัญใจของประชากรกลุ่มเฉพาะ (บุคลากรภาคประชาสังคม) 5 รางวัล 3.รางวัลองค์กรขวัญใจของประชากรกลุ่มเฉพาะ (องค์กรภาครัฐ) 5 รางวัล 4.รางวัลองค์กรขวัญใจของประชากรกลุ่มเฉพาะ (องค์กรภาคประชาสังคม) 2 รางวัล 5.รางวัลบุคคลต้นแบบของประชากรกลุ่มเฉพาะ 5 รางวัล 6.รางวัลนักสื่อสารเพื่อประชากรกลุ่มเฉพาะ 3 รางวัล 7.รางวัลภาคเอกชนหนุนเสริมขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพของประชากรกลุ่มเฉพาะ 3 รางวัล