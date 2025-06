วงการโมจิ ต้องชิมเมนูใหม่ "mochi to the moon" มูนโมจิข้าวไทย

BEARHOUSE ภูมิใจนำเสนอเมนูใหม่ล่าสุด mochi to the moon เปิดตัว ‘มูนโมจิข้าวไทย’ เป็นครั้งแรก ด้วยความตั้งใจและเลือกใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นเพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรไทย จนค้นพบสุดยอดวัตถุดิบที่ดีที่สุดพัฒนาออกมาเป็นเมนูมูนโมจิที่ไม่ว่าใครได้ลองจะต้องหลงรัก

พร้อมให้ชิมเป็นครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่ ในงานสุด Exclusive “mochi to the moon - First Taste Edition” ที่อบอวลไปด้วยความสนุก บรรยากาศแสนคึกคักจากเหล่า KOLs ชื่อดังและสมาชิก Partner และเหล่าผู้โชคดีจากกิจกรรม BEARHOUSE มาร่วมเป็น 100 คนแรกที่ได้ชิมและรีวิวรสชาติของมูนโมจิกันแบบจริงใจ

mochi to the moon หรือ มูนโมจิข้าวไทย คือการผสมผสานความนุ่มหนึบของโมจิที่เป็นซิกเนเจอร์ของ BEARHOUSE มีสัมผัสที่เนื้อนุ่ม หนุบหนับ ยิ่งเคี้ยวยิ่งฟิน เพราะมีส่วนผสมมาจากข้าวไทยที่ปลูกในภาคเหนือ จากข้าวพันธ์ุที่ดีที่สุด จับมือมาพร้อมเผือกนุ่มๆ จากเมืองกาญจนบุรี พร้อมสัมผัสเนื้อเผือกในทุกคำ เสิร์ฟอุ่นๆ คู่กับชานมหอมละมุนสูตรพิเศษจาก BEARHOUSE เลือกดื่มคู่กันได้ถึง 3 รสชาติ ชานมอัสสัม ชานมมะลิ และชานมหอมหมื่นลี้ อัดแน่นความอร่อยฟินในทุกคำ พร้อมเต็มเติมความสุขให้คุณในทุกครั้งที่ดื่ม พบกับ 3 เมนูใหม่ทำสดใหม่พร้อมเสิร์ฟ

มูนโมจิ โมจิที่ไม่เหมือนใคร เคี้ยวนุ่ม หนุบหนับ เพราะมี texture จากข้าวไทยที่เป็นส่วนผสม เคี้ยวหนึบๆ แสนอร่อย มาพร้อมเผือกนุ่ม สัมผัสนุ่มนวล แต่ก็ยังมีเนื้อให้เคี้ยวเพลิน ดื่มคู่กับชานมอัสสัมของ BEARHOUSE หอมละมุน อร่อยเต็มคำแบบคอมโบ เข้ากันทุกเลเยอร์

ที่สุดของโมจิต้องมูนโมจิที่นี่เท่านั้น น้องคือโมจิเนื้อหนุบหนับ มีสัมผัสเม็ดข้าวเคี้ยวหนึบๆ อร่อยลงตัว ไม่เหมือนใคร ดื่มคู่กับชาของ BEARHOUSE เข้ากันสุดๆ หอมละมุน สายรักโมจิห้ามพลาด ดื่มเพลินๆ ได้ทั้งวัน

เอาใจสายรักเผือกแบบเน้นๆ ด้วยเผือกนุ่มจากเมืองกาญจน์ มีสัมผัสเนื้อเผือกให้เคี้ยวเพลิน หวานน้อย ไม่แต่งกลิ่นและสี ดื่มคู่กับชานมอัสสัมของ BEARHOUSE หอมหวานพอดี อร่อย มัน และนัวทุกคำแบบไม่มีเบื่อ

สุดเซอร์ไพรส์กับอีกหนึ่งความพิเศษกับกิจกรรม ‘Rolling mochi to the moon’ BEARHOUSE จะพาพระจันทร์ roll ไปทั่วไทย! เอาใจเหล่าแฟนคลับทั่วประเทศ ได้ชิมเมนูใหม่มูนโมจิสุดฟิน พร้อมกิจกรรมพิเศษและโปรโมชั่นดีๆ สุด Exclusive อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

มุม showcase ชมการกวนมูนโมจิแบบสดๆ พร้อมเสิร์ฟอุ่นๆ ให้ชิมทันที สัมผัสรสชาติที่ไม่เหมือนใคร

รับแก้วสุดคิ้วท์ BEARHOUSE RICE TUMBLER ที่ผลิตจากฟางข้าว เมื่อซื้อเครื่องดื่มเมนู mochi to the moon ครบ 2 แก้ว เฉพาะ 20 คนแรกเท่านั้น

กิจกรรม Mochi Capsule ทุกใบเสร็จที่มีเมนูมูนโมจิ ได้รับสิทธิ์หมุนเพื่อรับของรางวัลพิเศษ อาทิ คูปอง Lucky BEAR และอีกมากมายจาก BEARHOUSE

เตรียมตัวมา Roll ไปพร้อมๆ กัน กับกิจกรรมสุด Exclusive ‘Rolling mochi to the moon’ ที่ BEARHOUSE 8 สาขา กันได้ตามวันเวลาด้านล่างนี้

1. Rolling Stop #1: Central Ladprao 14-15 มิ.ย. 2568

2. Rolling Stop #2: Mega Bangna 21-22 มิ.ย. 2568

3. Rolling Stop #3: Central Chonburi 28-29 มิ.ย. 2568

4. Rolling Stop #4: UD Town 5-6 ก.ค. 2568

5. Rolling Stop #5: Central Nakornsawan 12-13 ก.ค. 2568

6. Rolling Stop #6: Maya Chiang Mai 19-20 ก.ค. 2568

7. Rolling Stop #7: Baan Juti 26-27 ก.ค. 2568

8. Rolling Stop #8: MBK 2-3 ส.ค. 2568

อย่าลืม! ชวนเพื่อนๆ มาชิมความอร่อยที่ไม่เหมือนใครกับเมนู ‘มูนโมจิข้าวไทย’ ที่เคี้ยวนุ่มหนุบหนับอร่อยนัวเต็มคำจาก BEARHOUSE ได้ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 2568 ที่ BEARHOUSE และเดลิเวอรี่ทุกสาขาทั่วประเทศ