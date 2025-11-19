สยามพารากอน ก้าวสู่ทศวรรษใหม่ “A Journey of Extraordinary Dreams” ยืนหนึ่งเป็นโกลเบอลเดสติเนชั่น ผู้บุกเบิกการมอบประสบการณ์เหนือระดับ

สยามพารากอน แลนด์มาร์คระดับโลกที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตแห่งโลกอนาคตในทุกมิติ มุ่งมั่นสร้างปรากฏการณ์แปลกใหม่ตื่นตาตื่นใจให้โลกศูนย์การค้า พร้อมมอบประสบการณ์เหนือความคาดหมาย ฉลองครบรอบ 20 ปี ที่ครองใจนักช้อปชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ผนึกกำลัง ศูนย์ฯและห้างฯ พร้อมพันธมิตร สร้างปรากฏการณ์ Be Extraordinary, Live Extraordinary, Dream Extraordinary มอบประสบการณ์เหนือระดับทุกพื้นที่ อัดแน่นแคมเปญสุดพิเศษ ลุ้นรับรางวัลใหญ่บ้านพักตากอากาศจาก SC ASSET พร้อมสิทธิประโยชน์จากพันธมิตรและบัตรเครดิตชั้นนำ รวมมูลค่ากว่า 25 ล้านบาท ผลักดันและส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวไทย
สยามพารากอน โกลบอลเดสติเนชั่นใจกลางกรุงเทพฯ ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตแห่งโลกอนาคตในทุกมิติ กว่า 20 ปีที่ครองตำแหน่งจุดหมายปลายทางสำคัญระดับโลก หรือ Global Landmark Destination ที่มีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกมาเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย และครองความเป็น Luxury Destination ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มุ่งมั่นสร้างความสำเร็จก้าวสู่ทศวรรษใหม่ด้วยปรากฏการณ์เหนือระดับ แปลกใหม่น่าตื่นตาตื่นใจ ดึงดูดลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากต่างชาติอย่างใม่หยุดยั้ง
นางธณพร ตันติยานนท์ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอน กล่าวว่า นับจากวันแรก
ที่ให้บริการเมื่อต้นเดือนธันวาคม 2548 สยามพารากอน คือหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ มีบทบาทในการขับเคลื่อนหลากหลายทุกอุตสาหกรรมหลัก
โดยให้การสนับสนุนเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในทุกด้าน ด้วยวิสัยทัศน์และความร่วมมือของสองผู้นำแห่งวงการรีเทลไทย ได้แก่ กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ และกลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป ความร่วมมืออันแข็งแกร่งของทั้งสององค์กรเป็นรากฐานสำคัญที่ผลักดันให้สยามพารากอนก้าวสู่หมุดหมายแห่งความสำเร็ขของวงการค้าปลีกทั้งในประเทศไทยและเวทีนานาชาติ จนกลายเป็น Global Landmark Destination ที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
“ ตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา สยามพารากอนเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกที่มีผู้คนจากทั่วโลก มาเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่ง และวันนี้กำลังก้าวสู่ทศวรรษใหม่ด้วยแบรนด์ไอเดนทิตี Be Extraordinary • Live Extraordinary • Dream Extraordinary โดย Be Extraordinary คือเป็นตัวเองให้พิเศษ Live Extraordinary ใช้ชีวิตเหนือความคาดหมาย และ Dream Extraordinary ฝันให้ไกลกว่าที่เคย ซึ่งตอกย้ำบทบาทของสยามพารากอนในการเป็น “Pioneering the Extraordinary” ผู้บุกเบิกประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายอย่างแท้จริง”
ด้าน นางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ความสำเร็จของสยามพารากอน สะท้อนพลังของการสร้าง ‘ประสบการณ์’ ที่เกิดจากการประสานพลังระหว่าง สยามพิวรรธน์และเดอะมอลล์ กรุ๊ป ในการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมรีเทลไทย ให้ก้าวสู่ระดับโลก เรามุ่งออกแบบ คุณค่าทางประสบการณ์ (Experiential Value Design) และวิถีชีวิตที่ลูกค้าสัมผัสได้จริงทุกครั้งที่มาเยือน เพื่อให้ประสบการณ์ของสยามพารากอน มีความหมายลึกซึ่งขึ้น และสะท้อนตัวตนของผู้มาเยือนอย่างแท้จริง โดย Beauty Hall, Gourmet Market และ Power Mall คือ Strategic Retail Engines ที่ช่วยขับเคลื่อนให้ สยามพารากอน มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนและแข็งแรงในเชิงประสบการณ์ ที่ช่วยหนุนยกระดับภาพความเป็น World-Class Retail Experience Standard ที่ทำให้สยามพารากอนโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง ในฐานะ Global Lifestyle Destination Ecosystem ที่ตอบโจทย์ทุกมิติของการใช้ชีวิต ก้าวสู่ทศวรรษใหม่ เราเดินหน้าขับเคลื่อน Future Retail Transformation ที่ผสานนวัตกรรม การคัดสรรระดับโลก และบริการที่เข้าใจความต้องการเฉพาะบุคคล เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและคุณค่าที่ลึกขึ้นให้กับลูกค้า เพื่อให้สยามพารากอนจะยังคงเป็น Global Landmark Destination ที่ทรงอิทธิพล และเป็นต้นแบบ Retail Experience Innovation แห่งอนาคตสำหรับผู้คนจากทั่วโลก”
เดินหน้าขับเคลื่อน “Paragon of Extraordinary Worlds” ผ่าน 4 แกนหลัก
ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา สยามพารากอนครองความเป็นที่ 1 ในใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เป็น
“The Pride of Bangkok” หรือความภาคภูมิใจของกรุงเทพมหานคร ที่เปิดต้อนรับลูกค้าทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกกว่า 100 ล้านคนต่อปี เป็นผู้บุกเบิกประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมาย และสร้างปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทย ทั้งการนำเสนอร้านค้าแบรนด์ดังเป็นครั้งแรกในไทยที่มีมาอย่างต่อเนื่อง และมหกรรมอีเว้นท์ยิ่งใหญ่ระดับโลก การก้าวสู่ปีที่ 21 สยามพารากอน จึงเดินหน้าขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ “Paragon of Extraordinary Worlds” ที่จะมอบประสบการณ์เหนือความคาดหมายให้กับลูกค้าครอบคลุมทุกมิติผ่าน 4 แกนหลัก ได้แก่
1.PARAGON OF IMMERSIVE LUXURY
สยามพารากอน ได้มอบสุนทรียะแห่งความหรูหราที่เข้าถึงได้ เปรียบเสมือนดินแดนที่รวบรวมเมซงระดับโลก งานสร้างสรรค์เหนือกาลเวลา และ สุนทรียะแห่งนวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตของยุคสมัย ให้คุณสัมผัสจิตวิญญาณแห่งงานประณีตศิลป์อย่างใกล้ชิด ทั้งยังได้รับการยอมรับในตลาดลักซ์ชัวรีโลก โดยมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด 70% ในตลาด Luxury Retail ในประเทศไทย และมีรายได้ต่อตารางเมตรสูงสุดในประเทศไทย ถือเป็นแพลตฟอร์มสร้างยอดขายสูงสุดในภูมิภาคและบางแบรนด์ติดอันดับสูงสุดของโลก ปัจจุบัน สยามพารากอน มีลักซ์ชัวรี่แบรนด์ดังระดับโลกจำนวนกว่า 70 แบรนด์ บนพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร พร้อมขยายพื้นที่สำหรับลักซ์ชัวรี่แบรนด์ ทั้งโซน Luxe Hall และการเปิดแฟล็กชิฟสโตร์แบบดูเพล็กซ์ (2 ชั้น) และทริปเพล็กซ์(3 ชั้น) จำนวนมากที่สุดในประเทศไทย อาทิ
● Bulgari ดูเพล็กซ์แห่งแรกในประเทศไทย ด้วยคอนเซ็ปต์ที่ได้แรงบันดาลใจจากกรุงโรม
● Cartier ดูเพล็กซ์แห่งแรกในประเทศไทย ออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Heavenly Cartier’ ผสานดีไซน์ร่วมสมัยกับมรดกความเป็นไทย
● Chanel ดูเพล็กซ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เตรียมเปิดให้บริการในปี 2570
● Dior ทริปเพล็กซ์ ซึ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการในปี 2569
● Hermès มอบความเหนือระดับด้วยพื้นที่สองชั้น เตรียมเปิดในปี 2569
● Louis Vuitton ดูเพล็กซ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เตรียมเปิดให้บริการต้นเดือนธ.ค.2568
และล่าสุ่ดยังได้เปิดพื้นที่ต้อนรับแบรนด์ดังระดับเวิลด์คลาสที่มาเปิดเป็นครั้งแรกในประเทศไทย อย่าง
● ACNE STUDIOS แบรนด์ยอดนิยมของมิลเลนเนียล ชั้น 1 ซึ่งกระแสตอบรับดี และทำยอดขายสูงที่สุดในโลกในช่วงเปิดตัว
2.PARAGON OF SENSORY INDULGENCES
ปรากฏการณ์แห่งรสสัมผัสอันประณีต รังสรรค์ทุกศิลปะแห่งรสชาติ เพื่อยกระดับประสบการณ์ให้ดื่มด่ำและรื่นรมย์ยิ่งขึ้น ผ่านรสชาติ กลิ่น เสียง และบรรยากาศที่ผสานกันอย่างละเมียดละไม โดยมีแม็กเน็ตสำคัญที่จะเสริมให้สยามพารากอน ยังคงครองความเป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้าทั้งชาวไทยและจากทั่วโลก นั่นคือ Siam Paragon Dining Phenomenon รวบรวม 700 ร้านอาหาร ร้านขนมและเครื่องดื่มชื่อดัง รวม kiosk ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ Chef Table ร้าน Michelin Stars และร้านที่แจ้งเกิดครั้งแรกในประเทศไทยโดยมีไฮไลท์ได้แก่ D&G Caffe คาเฟ่สุดลักซ์ชัวรี่แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ถ่ายทอดความงดงามของดีไซน์อิตาเลียนและศิลปะการปรุงอาหารสไตล์ซิซิเลียนสู่ใจกลางเมือง ชั้น 1 , Bacha Coffee ร้านกาแฟเฮอริเทจระดับตำนานจากโมร็อกโกที่เตรียมเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย มอบเสน่ห์แห่งกาแฟชั้นสูงที่หอมกรุ่นความหรูหราเหนือกาลเวลาและ EATELIER Dining Entertainment แห่งแรกของประเทศไทย ที่ผสานศิลปะ ดนตรี แฟชั่น และวัฒนธรรมการกินเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบ นับเป็นการปฏิวัติประสบการณ์การกินดื่มให้กลายเป็น “Eat–Drink–Chill Hub” ใจกลางกรุงเทพฯ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยอยู่บนพื้นที่ ชั้น 4 สยามพารากอน
รวมถึงพื้นที่อาหารระดับเวิลด์คลาส Gourmet Market เจ้าของรางวัล “Supermarket of The Year” จาก Retail Asia Awards รวมถึง Gourmet Eats ที่คัดสรรร้านสตรีทฟู้ดและอาหารพรีเมียมจากทั่วประเทศ บริเวณชั้น G อีกด้วย
3.PARAGON OF VISIONARY FUTURE
สยามพารากอน สร้างสรรค์ Co-create ปรากฏการณ์ใหม่ๆ เพื่อมอบประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเสนอพื้นที่ของนักสร้างสรรค์ ถ่ายทอดแนวคิดใหม่ นวัตกรรมแถวหน้า และประสบการณ์ที่ยกระดับวิถีชีวิต พร้อมขับเคลื่อนความก้าวหน้าด้านความมั่งคั่ง สุขภาวะ และความยั่งยืน
NEXTOPIA เมืองต้นแบบแห่งโลกอนาคต บนพื้นที่กว่า 15,000 ตร.ม. ด้วยเงินลงทุน 850 ล้านบาท จากการผนึกกำลัง Co-create ของ 50 องค์กรนวัตกรรม พันธมิตร คู่ค้า และ 30 คอมมูนิตี้ของ Friends of NEXTOPIA ที่จะเปิดรับพลังจากทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างโลกที่ดีกว่า สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกก้าวของชีวิตเต็มไปด้วยคุณค่าที่สามารถส่งมอบให้ผู้อื่น ความสนุกและความบันเทิง ควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพและยั่งยืน
SCBX NEXT TECH เทคคอมมูนิตี้เพื่อการเรียนรู้แห่งโลกอนาคต เปิดพื้นที่ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพให้ผู้คนทุกวัยที่สนใจโลกดิจิทัล ได้แลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาตนเองภายใต้แนวคิด “Smarter, Better, Richer”
4.PARAGON OF EXTRAORDINARY EXPERIENCE
เวทีแห่งประสบการณ์ที่โลกจับตา ศูนย์รวมศิลปะร่วมสมัย แสงสี และวัฒนธรรมจากทั่วโลก ยกระดับ
ทุกช่วงเวลาให้กลายเป็นปรากฏการณ์อันยิ่งใหญ่ ที่สะกดทุกความรู้สึกด้วยพลังแห่งความตระการตา ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ได้แก่ SEALIFE Bangkok หนึ่งในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บนพื้นที่ 10,500 ตร.ม. นับเป็น Attraction อันทรงพลังที่ดึงดูดผู้เข้าชมไม่ต่ำกว่าปีละ 2.5 ล้านคน , MELAND World-Leading Indoor Theme Park สวนสนุกในร่มสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเป็นแฟล็กชิปโกลบอลแลนด์มาร์คนอกประเทศจีนแห่งแรกในประเทศไทย ที่ชั้น 5 สยามพารากอน ดินแดนมหัศจรรย์บนพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 5,000 ตร.ม.
ที่จะพาทั้งครอบครัวเข้าสู่โลกแห่งจินตนาการและความสนุกแบบไร้ขีดจำกัด ซึ่งจะเป็น Edutainment Destination อันดับ 1 ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
นอกจากนี้สยามพารากอนยังยกระดับและ Refresh การให้บริการเหนือระดับแบบครบวงจร (Comprehensive Service Transformation) ผ่านการใช้ Data และ AI เพื่อมอบบริการแบบ Hyper-Personalized และ World-Class Service for All พร้อมเปิดตัวโลโก้ และยูนิฟอร์มยูนิฟอร์มใหม่ ของศูนย์ฯ และห้างฯ เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ความเป็น Global Landmark Destination อย่างเต็มภาคภูมิ
และในปีนี้ สยามพารากอนฉลองครบรอบ 20 ปีสุดยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิด “A Journey of Extraordinary Dreams” ผนึกกำลังทั้ง ศูนย์ฯ และห้างฯ มอบประสบการณ์เหนือระดับกับกิจกรรมสุดพิเศษ ระหว่างวันที่ 29-30 พ.ย. 2568 เนรมิตทุกตารางเมตร ตั้งแต่ชั้น B ถึงชั้น 5 ทุกชั้นทุกแผนกให้เป็นอาณาจักรแห่งความสุข หรรษา และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่กลุ่มลูกค้าครอบคลุมทุกเป้าหมาย อาทิ
● กลุ่มลักซ์ชัวรี่ สัมผัสประสบการณ์สุดลักซ์ชัวรี่จากกว่า 40 แบรนด์ดังระดับโลก มอบเป็นของขวัญแก่ลูกค้าคนสำคัญ พร้อมสิทธิพิเศษแห่งการช้อป, สินค้าคอลเลคชั่นใหม่, เวิร์คช้อป, กิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ และของที่ระลึกในโอกาสแห่งการเฉลิมฉลอง 20 ปี
● สายแฟชั่นและบิวตี้ สนุกไปกับโซน Extraordinary ME Studio ที่ถ่ายทอดเรื่องราวสุดพิเศษจาก
เซเลบริตี้ผ่านหลากหลายโมเมนต์สุดประทับใจ และถ่ายภาพสไตล์แฟชั่นกับ VOGUE Magazine
ที่ชั้น M พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ ส่วนลดสูงสุด 20% จากร้านค้าแฟชั่น และไฮไลท์สำหรับสายบิวตี้ ห้ามพลาดกับ Beauty Hall ผู้นำด้านความงามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ร่วมเฉลิมฉลองโอกาสสำคัญด้วยแคมเปญ Beauty Hall Celebrating 20 Years of Extraordinary Beauty รวบรวมที่สุดของ Holiday Limited-Edition Collections พร้อมรังสรรค์กิจกรรมและสิทธิพิเศษสุด Exclusive จากบิวตี้แบรนด์ระดับโลก และ เต็มอิ่มกับนิทรรศการแฟชั่น “20 YEARS | 200 LOOKS | ONE CELEBRATION” จากกว่า 160 แบรนด์ ตอกย้ำความเป็น Fashion Capital ที่รวบรวม Modern Luxury Brands และสนับสนุนนักออกแบบไทยให้สร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก พร้อมกิจกรรมต่อเนื่อง 12 วันเต็ม ช้อปครบทุก 5,000 บาท รับรางวัลรวมมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท พร้อมกิจกรรมจาก Brands ตลอดทั้งเดือน
● สายไลฟ์สไตล์ กิน ดื่ม ลิ้มรสชาติเมนูพิเศษเฉพาะสยามพารากอน จากร้านอาหารดังตั้งแต่สตรีทฟู้ดถึงมิชิลินสตาร์ที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน พร้อมโปรโมชั่นพิเศษจากร้านค้าในศูนย์และห้าง และช้อปสุดคุ้มกับ Buy1 Get1 ทุกวันที่ 20 ของเดือนต่อเนื่องถึงกุมภาพันธ์ปี 2569 ช้อปสินค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่คัดสรรอยู่ทั่วทุกพื้นที่ของ Gourmet Market พารากอนเท่านั้น นอกเหนือไปกว่านั้นยังมีกิจกรรมพิเศษและสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายจาก PowerMall, The Living, SportsMall, Watch Galleria ซึ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำด้านไลฟ์สไตล์และนวัตกรรมพื้นที่สำหรับครอบครัว และครีเอทีฟอย่าง BeTrend และ Kids’ Planet ซึ่งเป็นแม็กเน็ตสำคัญที่เติมเต็มไลฟ์สไตล์ระดับโลก
● สำหรับผู้ชื่นชอบประสบการณ์สุดพิเศษ ตื่นตาตื่นใจกับ Sealife Water Dance ที่ Sealife Bangkok
วันละ 2 รอบ และคึกคักไปกับโชว์สุดพิเศษบนเวที Grand Celebration Stage ชั้น 1 แฟชั่น ฮอลล์ ที่สลับสับเปลี่ยนมาสร้างความมหัศจรรย์ตลอดทั้ง 2 วัน พร้อมฟินไปกับมินิคอนเสิร์ต และ Meet & Greet กับศิลปินแถวหน้าที่ยกขบวนมาสร้างรอยยิ้มแห่งความสุข โดยนิตยสารแพรวที่ชั้น 3 จากนั้นคนรักเสียงดนตรีห้ามพลาดกับโชว์ของ T-POP ROOKIES กับรุ่นพี่ ARTISTS @ TMC LIVE STUDIO พร้อมเต็มอิ่มกับ Dine with Star at Eatelier ที่ชั้น 4
หรรษาต่อเนื่องไปกับการแสดงสุดพิเศษ Recycling Concerto ที่เปลี่ยนขยะให้เป็นเสียงดนตรี ถ่ายทอดพลังความยั่งยืนผ่านโชว์สุดสร้างสรรค์ ณ พื้นที่ Nextopia ชั้น 5 พร้อมกันนี้เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ ยังร่วมฉลองด้วยการจัดกิจกรรมพิเศษ “Paragon Cineplex Exclusive Movie Night” ระหว่างวันที่ 29-30 พ.ย.68 ชมภาพยนตร์ฟรี รวม 2,000 ที่นั่ง ! รอบเวลา 20.00 น.
ยังมีไฮไลท์และเซอร์ไพรส์ของสายอาร์ททอย โดยสยามพารากอน ร่วมกับ POP MART THAILAND เนรมิต Outdoor Pop-Up Event ที่ใหญ่ที่สุดในโลก “POP LAND EXCLUSIVE FESTIVE EVENT IN THAILAND” โดดเด่นด้วย ปราสาทป๊อปแลนด์สุดอลังการซึ่งเป็นแลนด์มาร์กหลักของงาน และ Big Figure คาแรกเตอร์สุดฮิต อย่าง MOKOKO สูงกว่า 5เมตร ท่ามกลางเขาวงกตสุดน่ารัก พร้อมกับ MOLLY, SKULLPANDA, HIRONO และในโอกาสครบรอบ 20 ปี ยังมีเซอร์ไพรส์จากศิลปินดังที่จะมาร่วมมอบความสุข พร้อมมอบของขวัญสุดประทับใจ สำหรับผู้ที่เกิดปี ค.ศ. 2005 หรือ พ.ศ. 2548 (อายุ 20 ปี) ระหว่างวันที่ 29-30 พ.ย. 2568 แลกรับฟรี TWINKLE TWINKLE TWIN MANGO YUZU Ice Cream ไอศกรีมดูโอรสผลไม้ มูลค่า 190 บาท* (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน, จำกัด 500 รางวัล/วัน รวมทั้งหมด 1,000 รางวัลตลอดรายการ)
ฉลอง 20 ปี ยิ่งใหญ่ ผนึกกำลังศูนย์ฯ และห้างฯ มอบสิทธิพิเศษแห่งการช้อป และลุ้นรับรางวัลใหญ่มูลค่ารวมกว่า
25 ล้านบาท
ไฮไลท์สุดพิเศษเพื่อแทนคำขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ทั้งศูนย์ฯ และห้างฯ ผนึกกำลังมอบส่วนลดและสิทธิประโยชน์มากมายแบบจัดเต็มทุกชั้นทุกแผนก ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2568 กับสิทธิพิเศษเหนือระดับ รวมมูลค่าของรางวัลกว่า 25 ล้านบาท อาทิ
● ศูนย์ฯและห้างฯ ผนึกกำลังแจกใหญ่ 2 วันเท่านั้น 29 พ.ย. 68 -30 พ.ย.68 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-13.00 น.
ณ Cascade รับทันที! บัตรกำนัลแทนเงินสด และคูปองส่วนลด 50% สมาชิก ONESIAM SuperApp 300 คนแรก/วัน แลกรับ E-Gift card มูลค่า 500 บาท สำหรับซื้อสินค้ามูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไปในร้านค้าที่ร่วมรายการ และสมาชิก M Card 300 ท่านแรก/วัน รับสิทธิ์แลกรับ E - Discount Coupon 50% สำหรับใช้ซื้อสินค้าภายในห้างฯ จำกัดยอดซื้อในการรับส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท (ส่วนลดสูงสุด 500 บาท / ใบเสร็จ) รวม Power Mall และ Gourmet Market สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย และบัตรเครดิตกสิกรไทย 150 ท่านแรก/วัน รับสิทธิ์แลกรับ Siam Gift Card 500 บาท ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เอ็ม วีซ่า รับสิทธิ์ 100 สิทธิ์/วัน และบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ จำกัด 50 สิทธิ์/วัน รับสิทธิ์
แลกรับ M Cash Coupon สูงสุด 50% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในร้านอาหารที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด
● ลุ้นรางวัลใหญ่รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท เมื่อช้อปครบทุก 2,000 บาทจากร้านค้าที่ร่วมรายการ รับคูปอง
ชิงโชค 1 ใบ ภายในวันเดียวกัน พิเศษสำหรับผู้ใช้จ่ายบัตรเครดิตเครดิตกสิกรไทย รับคูปองเพิ่มเป็น 2 ใบ เพื่อลุ้นรางวัลใหญ่บ้านเดี่ยวโครงการ บูเลอวาร์ด ทัสคานี ชะอำ-หัวหิน และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย มูลค่ารวมกว่า 10 ล้านบาท และเมื่อช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการทั้งศูนย์ฯและห้างฯ ครบ 1 ล้านบาท (สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย ช้อปเพียง 800,000 บาท) ภายใน 1 วัน รับบัตรจอดรถรายปีสยามพารากอน มูลค่า 36,000 บาท จำกัดรวม 200 สิทธิ์/ตลอดรายการ
● แลกรับของรางวัล มูลค่ารวมกว่า 6 ล้านบาท เมื่อช้อปจากร้านที่ร่วมรายการในศูนย์ฯ ตามยอดที่กำหนด แลกรับของรางวัลมูลค่ารวมสูงสุด 15,300 บาท พร้อมสิทธิพิเศษช้อปน้อยกว่าแลกรับของรางวัลสำหรับ
ผู้ถือบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทยและบัตรเครดิตกสิกรไทย และแลกรับ Siam Gift Card มูลค่ารวมสูงสุด 1,800 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย สมาชิก ONESIAM แลก 20 ONESIAM Coins
รับ E-Cash Coupon 200 บาท สำหรับใช้ขั้นต่ำ 800 บาทขึ้นไป ในร้านที่ร่วมรายการ
● Black Weekend 28 พ.ย. 2568 –30 พ.ย. 2568 สินค้าลดสูงสุดจากราคาปกติ 50% สมาชิก M Card และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการรับส่วนลดเพิ่ม /เครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 45% พร้อมรับMonchhichi Limited Collection สุดพิเศษ จาก M Card , บัตรเครดิต BANGKOK BANK M VISA เมื่อช้อปสะสมครบ 3,000 บาทขึ้นไป / วัน ที่พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์
● รับส่วนลดสูงสุด 70% พร้อมโปรโมชั่นพิเศษแบบจัดเต็มกับส่วนลด On Top, สินค้า One Price, Buy 1 Get 1 อาทิ แผนก Power Mall เครื่องใช้ไฟฟ้า–ไอทีลดสูงสุด 60% พร้อมกิจกรรมพิเศษและ Meet & Greet จากแบรนด์ดัง, SportsMall, Watch Galleria, Luxe Hall, BeTrend, Kids’ Planet และ The Living จัดเต็มสินค้าพิเศษ ของสมนาคุณ และโปรโมชั่นลดแบบจัดหนักในทุกโซน
● พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ร่วมฉลองใหญ่ 29 พ.ย. 68 - 10 ธ.ค. 68 แจกหนัก...จัดเต็ม 12 วัน
รับ M Cash Coupon รวมสูงสุด 1,000 บาท จาก M Card และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ และพิเศษสำหรับสมาชิก M Card รับเพิ่ม COUPON ส่วนลด และสิทธิพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำ รวมมูลค่ากว่า 10,000 บาท เมื่อช้อปสินค้าภายในห้างฯ หรือศูนย์ ครบ 5,000 บาทขึ้นไป / วัน รวม POWER MALL และ GOURMET MARKET
● พร้อมรับโปรโมชั่นจากบัตรเครดิตชั้นนำ แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20% จากบัตรเครดิตกสิกรไทย,บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ,บัตรเครดิต CardX และบัตรเครดิต SCB,บัตรเครดิตธนาคารออมสิน,บัตรเครดิต กรุงศรี,บัตรเครดิต KTC ,บัตรเครดิต ทีทีบี และบัตรเครดิต ยูโอบี
กล่าวได้ว่า ก้าวแห่งความสำเร็จตลอดระยะเวลา 20 ปีของสยามพารากอน นับเป็นการพัฒนาแพลตฟอร์มต้นแบบระดับโลก หรือ Global Prototype ที่สามารถสร้างประสบการณ์เหนือระดับในทุกมิติ ครองความเป็นสุดยอดแห่ง Luxury Destination และ Top of Mind ของลูกค้าทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ทั้งยังเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการพัฒนาในทุกมิติ สร้างจุดแข็งอันโดดเด่นและความเชื่อมั่น ดึงดูดให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นโกลบอลเดสติชั่นสำคัญทั้งในด้านการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการลงทุนจากทั่วโลก เหนือสิ่งอื่นใด คือการที่สยามพารากอน ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทุกคน อย่างต่อเนื่องเสมอมา