สยามพารากอน ทุ่ม 1,250 ล้านบาท เปิด 3 New World-Class Attractions ตอกย้ำตำแหน่ง Global Destination ที่หนึ่งในใจคนทั้งโลก

สยามพารากอน โกลบอลแลนด์มาร์คระดับโลกที่มีผู้คนจากทั่วโลก มาเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่ง เตรียมเปิด 3 New World-Class Attractions ในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ด้วยเงินลงทุนกว่า 1,250 ล้านบาท และงบการตลาด 200 ล้านบาท เพื่อเสริมความครบครันของการมอบประสบการณ์ยิ่งใหญ่เหนือความคาดหมายให้แก่ผู้มาใช้บริการซึ่งมีอยู่แล้วปีละ 100 ล้านคน อีกทั้งจะเป็นแม่เหล็กสำคัญของกรุงเทพมหานครที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สร้างความแตกต่างและความสำเร็จให้แก่สยามพารากอนอย่างยิ่งยวดตลอดมา คือการมี attraction ที่ทรงพลังที่สถานที่อื่นๆ ไม่มี ได้แก่ SEA LIFE Bangkok - One of the Largest Aquarium in Southeast Asia พื้นที่ 10,500 ตร.ม. ซึ่งมีผู้มาเข้าชมไม่ต่ำกว่าปีละ 2.5 ล้านคน สยามพารากอนจึงเปิด World-Class Attractions ใหม่เพิ่มเติมอีก 2 รูปแบบบนพื้นที่กว่า 20,000 ตร.ม. คือ MELAND - World-Leading Indoor Theme Park พื้นที่ 5,000 ตร.ม. แห่งแรกในประเทศไทย และ NEXTOPIA - เมืองต้นแบบแห่งโลกอนาคต 15,000 ตร.ม. ซึ่งจะเป็น Revolutionary Concept ที่จะได้รับการจารึกว่าเป็นแห่งแรกของโลก จึงนับว่าสยามพารากอนจะมีพื้นที่ที่มี attractions ที่ทรงพลังแห่งเดียวในประเทศไทยรวมกันถึง 30,500 ตร.ม. ที่พร้อมมอบประสบการณ์สุดบันเทิงครอบคลุมกลุ่มลูกค้าได้กว้างที่สุดเป็นประวัติการณ์ นอกจากนี้ Magnet ตัวสุดท้ายที่จะเสริมให้สยามพารากอนยังคงครองความเป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้าทั้งชาวไทยและจากทั่วโลก คือ Siam Paragon Dining Phenomenal โดยรวบรวม 700 ร้านอาหาร ร้านขนมและเครื่องดื่มชื่อดัง รวม kiosk ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ Chef Table ร้าน Michelin Stars และร้านที่แจ้งเกิดครั้งแรกในประเทศไทย รวมถึงโซน “EATELIER” Dining Entertainment ที่กำลังจะเปิดใหม่ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทรานฟอร์มสยามพารากอนครั้งยิ่งใหญ่ในโอกาสเปิดดำเนินการครบรอบ 20 ปี
NEXTOPIA เมืองต้นแบบแห่งโลกอนาคต
สยามพารากอนเดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ระดับโลกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เตรียมเปิดตัว NEXTOPIA - เมืองต้นแบบแห่งโลกอนาคต บนพื้นที่กว่า 15,000 ตร.ม. ด้วยเงินลงทุน 850 ล้านบาท จากการผนึกกำลัง Co-create ของ 50 องค์กรนวัตกรรม พันธมิตร คู่ค้า และ 30 คอมมูนิตี้ของ Friends of NEXTOPIA ที่จะเปิดรับพลังจากทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างโลกที่ดีกว่า สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกก้าวของชีวิตเต็มไปด้วยคุณค่าที่สามารถส่งมอบให้ผู้อื่น ความสนุกและความบันเทิง ควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพและยั่งยืน
MELAND – World-Leading Indoor Theme Park สวนสนุกมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่หรูหราตระการตา
เตรียมพบกับ MELAND - สวนสนุกระดับโลก เปิดแฟลกชิพโกลบอลแลนด์มาร์คนอกประเทศจีนเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ที่ชั้น 5 สยามพารากอน ดินแดนมหัศจรรย์บนพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 5,000 ตร.ม. เงินลงทุน 400 ล้านบาท ที่จะพาทั้งครอบครัวเข้าสู่โลกแห่งจินตนาการและความสนุกแบบไร้ขีดจำกัด ครบครันด้วยเครื่องเล่นกว่า 100 รายการ และประสบการณ์เสมือนจริงกว่า 500 รูปแบบ ซึ่งจะเป็น Edutainment Destination อันดับ 1 ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
Siam Paragon Dining Phenomenal โลกใหม่อันสุนทรีย์ของการกินดื่มที่ครบครันที่สุด
สยามพารากอน ตอกย้ำการเป็น World-Class Food Destination ที่ใหญ่ที่สุดและสมบูรณ์แบบที่สุดในเอเชีย ด้วยการคัดสรรร้านค้ากว่า 700 ราย ที่จะกระจายอยู่ในทุกชั้นตั้งแต่ชั้น G ถึงชั้นบนสุด นอกเหนือจาก Paragon Food Court และ Food Hall ที่ได้ตกแต่งใหม่และมี Street Food ชื่อดังกว่า 100 ร้านแล้ว สยามพารากอนยังพร้อมนำเสนอความแปลกใหม่ คือ มหกรรมร้านระดับตำนานของไทยไปจนถึงเชฟชื่อดังระดับโลก, World Renowned Restaurants มากมายจากหลายประเทศที่จะเปิดเป็นสาขาแรก, ร้าน Organic และ Health Food จากทั่วไทย และร้านขนม/cafe/ เครื่องดื่ม ให้ลูกค้าทุกวัยได้สัมผัสประสบการณ์ด้านอาหารครบทุกมิติในที่เดียว พร้อมทั้งเปิดโซนใหม่พิเศษสุด “EATELIER” Dining Entertainment กับ 30 ร้านใหม่ที่ผสมผสานศิลปะในทุกประสบการณ์ของการกินดื่ม ให้ทุกคนสร้าง Content ภายใต้บรรยากาศที่แตกต่างและในยามค่ำคืนจะเป็น Hangout / Chillout Hotspot แห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ เพิ่มความสนุกสนานจากการกิน–ดื่ม ท่ามกลางเสียงดนตรีจาก Live Band & DJ เติมเต็มไลฟ์สไตล์ที่สนุกสนานครบทั้งกลางวันและกลางคืน
การเปิดตัว 3 New World-Class Attractions ในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ นับเป็นการทรานส์ฟอร์มครั้งสำคัญในวาระครบรอบ 20 ปีของสยามพารากอน โดยตั้งแต่เปิดดำเนินการมาสยามพารากอนได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นที่หนึ่งของโลกในสาขาต่างๆ จากองค์กรทั่วโลกมาแล้วถึง 9 รางวัล และพร้อมที่จะปฏิวัติวงการอีกครั้งหนึ่ง เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้เป็นแม่เหล็กสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ตอกย้ำบทบาทของสยามพารากอนในฐานะ Global Landmark Destination ที่เป็นผู้นำวิสัยทัศน์ในการมอบประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่เพียบพร้อมสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง ส่งผลให้ประเทศไทยรักษาจุดยืนในการเป็นที่หนึ่งแห่งจุดหมายปลายทางระดับโลกที่ครบครันด้วยประสบการณ์ในทุกมิติอย่างเต็มภาคภูมิ