จักรวาลลุกเป็นไฟ! 120 สาวงาม “มิสยูนิเวิร์ส 2025” เดินแฟชั่นโชว์ชุดว่ายน้ำ กลางรันเวย์ยาว 300 เมตร

ทำเอารันเวย์ร้อนฉ่า เมื่อสาวงาม “มิสยูนิเวิร์ส 2025” จาก 120 ประเทศทั่วโลก อวดหุ่นแซบในชุดว่ายน้ำหลากสีสันในงาน Swimsuit Fashion Show ณ โคลัมเบีย พิคเจอร์ส อควาเวิร์ส เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยโชว์ครั้งนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ และเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะสถานที่ พร้อมสร้างสีสันให้แฟน ๆ นางงามทั่วโลกได้ตื่นตาตื่นใจ โคลัมเบีย พิคเจอร์ส อควาเวิร์ส ให้การต้อนรับผู้เข้าประกวดอย่างงดงามด้วย มาลัยผ้าลายไทย “Narada” อันเปี่ยมด้วยเสน่ห์และจิตวิญญาณแห่งความเป็นไทย สื่อถึงความหอมหวาน ความอบอุ่น และการต้อนรับด้วยหัวใจของคนไทย
เวทีแฟชั่นโชว์ครั้งนี้อัดแน่นไปด้วยความมั่นใจ ความสง่างาม และเสน่ห์เฉพาะตัวของผู้เข้าประกวดแต่ละคน ซึ่งปรากฏโฉมในชุดว่ายน้ำจากแบรนด์ Three Six O (ทรี ซิกซ์ โอ) ที่ออกแบบมาเพื่อเสริมความโดดเด่นบนรันเวย์ ทำเอาบรรยากาศในงานร้อนแรงยิ่งกว่าอากาศไทย
ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงร่วมชมแฟชั่นโชว์อย่างคับคั่ง อาทิ เลียแคท แดนจี ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อเมซอน ฟอลล์ จำกัด, อาชิฟ แดนจี ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท อเมซอน ฟอลล์ จำกัด, ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รองประธานองค์กร Miss Universe Asianá และ ประธานคณะเจ้าภาพจัดการประกวด Miss Universe ครั้งที่ 74 ประเทศไทย รวมถึง มาริโอ บูคาโร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Miss Universe Organization และ วิคตอเรีย เคียร์ เธลวิก มิสยูนิเวิร์ส 2024 (Victoria Kjaer Theilvig : Miss Universe 2024) ร่วมเป็นสักขีพยานความยิ่งใหญ่ของกิจกรรมครั้งนี้ โดยมี “ฟ้าใส ปวีณสุดา ดรูอิ้น” รับหน้าที่พิธีกรถ่ายทอดความสนุก ความตื่นเต้น และความพิเศษของงานได้อย่างน่าประทับใจ
สำหรับแฟชั่นโชว์ชุดว่ายน้ำ มิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 นี้ ไม่เพียงแต่โชว์ความงามของผู้เข้าประกวด แต่ยังสะท้อนพลังของความมั่นใจ และความหลากหลายของหญิงสาวทั่วโลกได้อย่างสง่างามและทรงพลังอีกด้วย ด้าน เลียแคท แดนจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการ บริษัท อเมซอน ฟอลส์ จำกัด เจ้าของและผู้บริหารโคลัมเบีย พิคเจอร์ส อควาเวิร์ส กล่าวต้อนรับ และขอบคุณผู้เข้าประกวด แขกผู้มีเกียรติ และพันธมิตรทุกฝ่าย พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ต่อการจัดงานระดับโลกครั้งนี้ว่า
“การได้เป็นเจ้าภาพจัดแฟชั่นโชว์ชุดว่ายน้ำของการประกวดมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 ถือเป็นก้าวสำคัญอย่างยิ่งของโคลัมเบีย พิคเจอร์ส อควาเวิร์ส สะท้อนถึงความภาคภูมิใจของเราที่ได้นำประเทศไทยสู่สายตาโลก และความมุ่งมั่นที่จะยกระดับอควาเวิร์สให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านความบันเทิงระดับสากลที่ผสานประสบการณ์อินเมอร์ซีฟเข้ากับแบรนด์ระดับโลก
รันเวย์ที่สระคลื่นยักษ์ Mega Wave ความยาว 300 เมตร ไม่ได้เป็นเพียงเวทีอันตระการตาเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของจินตนาการ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นหัวใจของอควาเวิร์ส ค่ำคืนนี้นับเป็นช่วงเวลาสำคัญของจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา ที่ตอกย้ำวิสัยทัศน์ ‘New Thailand, New Chonburi’ ในฐานะเจ้าภาพระดับโลกที่พร้อมรองรับอีเวนต์นานาชาติอย่างแท้จริง
สำหรับอควาเวิร์ส นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เราจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเส้นทางแห่งความบันเทิงและประสบการณ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้มาเยือนจากทั่วโลก ผ่านพลังของการเล่าเรื่อง การผจญภัย และวัฒนธรรมอย่างไม่หยุดยั้ง”
ภายในงาน ยังมีการจัดพิธียืนสงบนิ่ง 1 นาที เพื่อถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ก่อนเข้าสู่ช่วงงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าประกวดภายใต้คอนเซ็ปต์ “Elegance in Remembrance” ซึ่งออกแบบในรูปแบบ Beach Club หนึ่งในโปรเจกต์สำคัญที่เตรียมเปิดตัวในอนาคตอันใกล้ของบริษัท อเมซอน ฟอลล์ จำกัด
ผู้เข้าร่วมงานยังได้รับความบันเทิงจาก ขบวนพาเหรด Hotel Transylvania, Mascot จากภาพยนตร์ดังของ Sony Pictures และดินเนอร์สุดพิเศษจากร้านอาหาร “ปลาดิษฐ์” ผู้ได้รับรางวัล MICHELIN GUIDE – New Bib Gourmand Selection 2025 จังหวัดชลบุรี โคลัมเบีย พิคเจอร์ส อควาเวิร์ส คือสวนน้ำและสวนสนุกธีมภาพยนตร์โคลัมเบีย พิคเจอร์สแห่งแรกของโลก พัฒนาร่วมกับ โซนี่ พิคเจอร์ส เอนเตอร์เทนเมนต์ เพื่อนำแฟรนไชส์ภาพยนตร์ระดับไอคอนิก อาทิ Jumanji, Ghostbusters, Hotel Transylvania, Zombieland, Surf’s Up และ Cloudy with a Chance of Meatballs มาถ่ายทอดเป็นประสบการณ์จริง ผ่านเครื่องเล่นธีมภาพยนตร์สุดมันส์ ไลฟ์โชว์สุดอลังการ และบรรยากาศความบันเทิงที่ทำให้ผู้มาเยือนรู้สึกราวกับหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของภาพยนตร์ด้วยมาตรฐานระดับสากล และความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่น
อควาเวิร์สได้รับการยอมรับในเวทีนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการติดอันดับ “World’s Best New Theme Parks” โดย CNN Travel, การคว้ารางวัล “Southeast Asia’s Best Themed Water Park” จาก MAFTA, การได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน Trip.com Best’s Global 100 Attractions ต่อเนื่องในปี 2024 และ 2025 รวมถึงรางวัลล่าสุด TDM Travel Trade Excellence Awards 2025 – Theme Park of the Year ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพ และคุณภาพระดับโลกของสวนสนุกแห่งนี้อย่างชัดเจนมุ่งผสานโลกภาพยนตร์ วัฒนธรรม และการผจญภัยเข้าด้วยกันอย่างไม่หยุดยั้ง Columbia Pictures Aquaverse ยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์โซนใหม่ ประสบการณ์อินเมอร์ซีฟ และแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงบันเทิงที่ล้ำสมัย เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและความบันเทิงของประเทศไทยสู่เวทีโลกอย่างแท้จริง
แฟนนางงาม และผู้สนใจร่วมชมการประกวด มิสยูนิเวิร์ส 2025 ครั้งประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทย ในรอบ ชุดประจำชาติ (National Costume) และรอบ Preliminary Show ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 ส่วนรอบตัดสิน (Final) จะมีขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 เมืองทองธานี ซื้อบัตรเข้าชมได้แล้ววันนี้ที่ https://grandticket.net