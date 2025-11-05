“ณวัฒน์” ไลฟ์เล่าเหตุการณ์นางงามวอล์กเอาต์ ประกาศยอมแล้ว เลิกปะทะ บางเรื่องจัดการไม่ได้ จากนี้ต่อไปจะตามใจทุกคน!

“ณวัฒน์” ไลฟ์สดระบายความในใจ หลังเกิดเหตุนางงามวอล์กเอาต์กลางกองประกวด MU2025 เพราะปะทะคารมเดือด รับเป็นปัญหาสั่งสม นางงามลาตินแยกตัว คาสิโนออนไลน์ นางงาม 20 ประเทศปฏิเสธการทำงานให้สปอนเซอร์ แต่ยกตัวอย่างเม็กซิโก จนอีกฝ่ายลุกขึ้นเถียง แล้วเดินออกไป ยันเรียกการ์ดให้ตัวเอง ไม่ได้สั่งให้ทำอะไรใคร ประกาศยอมแล้ว จากนี้จะตามใจทุกคนเพื่อชื่อเสียงประเทศไทย ดีกว่าถูกหยิบมาเป็นประเด็นให้เจ็บปวด บอกจะไม่บังคับใครอีกต่อไป
เป็นไลฟ์ที่แสดงท่าทางเหนื่อยออกมาอย่างเห็นได้ชัด สำหรับ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ประธานคณะเจ้าภาพจัดการประกวดมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 หลังจากที่มีเหตุการณ์วุ่นวาย นางงามสไตรค์ วอล์กเอาต์ออกจากห้องประชุมก่อนมอบสายสะพาย Miss Universe 2025 ให้นางงามแต่ละประเทศ เหตุมีการปะทะคารมกับมิสยูนิเวิร์สเม็กซิโก
โดยในไลฟ์ ณวัฒน์ ได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังอย่างละเอียด พร้อมยันว่าหลังจากนี้ยอมแล้วจะไม่บังคับใครแล้ว
-อยากให้รับรายละเอียดสองด้าน มันไม่ใช่บริบทที่ควบคุมได้ง่าย
-เหตุการณ์วันนี้มาจากหลายแรงกดดันจริงๆ ตั้งแต่วันแรกเข้ากองมา ตั้งแต่เรื่องยูนิเวิร์สประกาศ การโหวตทานอาหารกับวิกตอเรีย เคียร์ ทีลวิก MU2024 ทำให้เราค่อนข้างมีปัญหา เพราะน้องๆ ผู้เข้าประกวดหลายคน จะไม่เชื่อมั่นในการทำกิจกรรม ว่าเอ๊ะจะฟังใครดี เพราะนโยบาย MU เหมือนไม่อยากให้ทำ แต่เป็นสิ่งที่เราทำ เนื่องจากอยู่ในคอนแทร็ก ทำให้น้องๆ อาจทำบ้างไม่ทำบ้าง ให้ความร่วมมือบ้าง ไม่ให้ความร่วมมือบ้าง เราก็เข้าใจได้ ไม่ได้เกิดจากความผิดของน้องเกิดจากความรู้สึกกลัวข้อกำหนดของยูนิเวิร์ส
-พอเมื่อวานเกิดเรื่องต้องไปถึงโรงพัก คนที่ต้องออกจากโรงแรม และกลับประเทศ จริงๆ มีทั้งหมด 4 คน แต่ที่ถูกต้องมีแค่ 3 แต่อีกคนเป็นห่วงเพื่อนเลยไปด้วย ตร.เลยให้อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน คนนั้นคือ เนชั่นแนล ไดเรกเตอร์ของเม็กซิโก ซึ่งผมเพิ่งรู้ เขามาดูแลน้องเม็กซิโก มันเลยกลายเป็นปัญหาคุกรุ่นเมื่อวานนี้ นำมาสู่ปัญหาในวันนี้
-เมื่อเช้ายูนิเวิร์สได้โพสต์เรื่องกฎกติกาของการตัดสิน ว่าให้ความสำคัญกับรอบสัมภาษณ์ รอบชุดประจำชาติ และ รอบพรีลิมเท่านั้น ส่วนอื่นไม่เกี่ยวข้อง เลยเป็นสาเหตุให้เราไม่สามารถทำงานและปกครองคนได้ค่อนข้างเยอะ ซึ่งจะมีปัญหากับทางทีมงานเรา ที่ขอให้น้องผู้เข้าประกวดทำงานให้กับสปอนเซอร์ ถ่ายงานถ่ายคลิปถ่ายโปรโมตให้สปอนเซอร์ ก็ได้รับการปฏิเสธ
-โดยเฉพาะวันนี้ถูกปฏิเสธถึงเกือบ 20 ประเทศ มีบางประเทศ ที่ผู้ช่วยแจ้งว่าให้เหตุผลตามที่พูดไปในไลฟ์ คือ ND สั่งไว้ก่อนไป มันเลยเป็นสาเหตุที่เยอะมาก
-โดยเฉพาะกลุ่มลาติน เขาแยกตัวไปแต่งหน้าทำผมข้างบนกับกลุ่มลาติน อยู่กันเป็นกลุ่ม สัมภาษณ์ข้างบน เฉพาะลาติน มันก็ยากแก่การควบคุม มันก็ลำบากใจ
-ก่อนเริ่มงานวันนี้ พยายามพูดคุย ให้น้องยอมรับการทำงานร่วมกัน ซึ่งได้ถามไป ว่าใครวันนี้ไม่ยอมทำงานบ้าง ไม่ยอมถ่ายอะไรตามที่เจ้าหน้าที่ขอร้องให้ถ่าย มันเยอะประเทศ บอกตรงๆ ทำให้เราค่อนข้างรู้สึกไม่สบายใจและโมโห ว่างานมันทำอะไรไม่ได้
-อย่างเม็กซิโก เขาปฏิเสธ ไม่ยอมโพสต์งานให้สปอนเซอร์ ทุกอย่าง ลองถามสต๊าฟได้ มันเยอะมาก เราก็คิดว่าเราอยากเคลียร์ เวลาถามว่าวันนี้ใครปฏิเสธการทำงานกับเรา ค่อนข้างเยอะ 20 ประเทศ ที่ไม่ใส่ใจและไม่สน แต่พอถามแล้วก็ไม่ยอมตอบ แต่ผมได้รีพอร์ตมาแล้วล่ะ เก็บไว้แล้วว่ามีใครบ้าง ผมถามหลายครั้งก็ไม่ตอบ ผมก็ยกตัวอย่างเม็กซิโก เพราะค่อนข้างมีกรณีกับพี่เลี้ยงที่ควบคุมและปฏิเสธอยู่เรื่อยๆ
-ผมถามคำถามรอบแรกว่า สามารถทำงานให้กับสปอนเซอร์ได้ไหม เขาก็พูดอธิบาย ผมก็เลยถามว่าอยากถามว่าได้หรือไม่ได้ เพราะกลัวพูดไม่จบกันสักที เขาบอกว่าได้ ผมก็แฮปปี้ จากนั้นผมก็พูดต่อ แต่การพูดของผม ผมยอมรับว่าอาจพูดเสียงดัง เพราะปัญหาสั่งสมมาตั้งแต่วันแรก ใครอยู่หน้างานจะรู้ว่าปัญหาเยอะมาก ไม่ว่าจะแบ่งเป็นกลุ่ม ไม่ว่าเป็นช่างที่มาโดยที่ผมไม่รู้ว่ามาได้ยังไง เอานางงามไปแต่งส่วนตัวอยู่ข้างบน เราก็หานางงามไม่เจอ เพราะแต่งเสร็จก็ไปอัดเทปกันเอง มันยากมากที่จะไปตาม หรือขอให้มาทำงาน มันยุ่งไปหมด
-เมื่อวานเป็นเรื่องคาสิโนออนไลน์อีก ก็เป็นผลกระทบ เพราะคนที่เกี่ยวข้องคือกลุ่มลาตินกลุ่มนั้นทั้งหมด อารมณ์ก็ไม่ดีครับ ผู้ช่วยก็รีพอร์ตว่าคนนั้นคนนี้ก็ยังไม่ทำงาน คนนี้ไม่โพสต์อะไรเลย ก็เลยพยายามอธิบายต่อหลังเม็กซิโกนั่งลง พูดเรื่องทั่วๆ ไปว่าคุณต้องทำนะ กว่าจะได้เงินจากอะไรต่างๆ ผมจ่ายเงินไปแล้วกี่เหรียญให้ยูนิเวิร์ส ฉะนั้นคุณต้องทำงาน ไม่ทำไม่ได้ มันเป็นสิ่งที่ถูก
-ขณะที่พูดไป 2-3 นาที ผมไม่ได้เรียกให้ใครยืนขึ้นและถามคำถามใครเลย อยู่ๆ เม็กซิโกก็ยืนขึ้นอีกครั้ง และพูดอะไร ผมได้ยินไม่เคลียร์ เพราะเขาอยู่ไกล ผมเลยบอกเขาว่าไม่ต้องพูดหรอก ให้นั่งลง เพราะตอนนี้ผมพูดเรื่องทั่วไปกับทุกคนว่าทำไมเราต้องทำงาน อย่าไปฟังคนอื่นเยอะ เราต้องทำงาน เขาบอกเขาอยากจะพูด เขาจะพูด ผมก็เลยตอบไปว่าคำถามที่ถามตอบแล้ว ก็น่าไม่มีอะไร แล้วจะพูดอะไร ผมอยากจบแล้ว
-เขาก็เถียงกลับมาว่า มันเป็นเสียงของเขา ผมก็โมโหขึ้น ผมยอมรับ เพราะเขาไม่ฟังสิ่งที่เราเจรจา ผมบอกว่าใช่เป็นเสียงยู แต่ยูก็ต้องเคารพ เรสเปก จากนั้นเขาก็ยิ่งเพิ่มความดังขึ้น มันอาจมีปัญหาเรื่องฟังไม่รู้เรื่องด้วย พูดไม่ค่อยเข้าใจ เขาก็ดังขึ้นๆ แล้วอยู่ ๆ เขาเดินออกจากแถว
-ผมก็เรียกการ์ด แต่ผมไม่ได้สั่งให้ทำอะไร การ์ดมาอยู่ข้างๆ ผม เพราะมีคนของ MU อยู่คนนึง ที่นั่งเป็นเพื่อนผม ที่ผมเรียกเพราะผมไม่ไว้ใจกับเหตุการณ์เมื่อวานนี้ ผมเกือบถูกเม็กซิโกรุม คนที่ตร.เชิญออกนอกประเทศไป โดยผมตกใจว่าอยู่ๆ พุ่งเข้ามา ผมไม่รู้ในนี้มีใครอีก หรือจะทำอะไร ผมก็เรียกมาเพื่อความอุ่นใจ
-เรื่องมีอยู่แค่นี้ แต่ขณะเดียวกัน ทางคนเม็กซิโกที่มากับวิกตอเรีย เขาก็กวักมือให้ทุกคนออกไป ซึ่งคนก็ออกไป ส่วนมากเป็นกลุ่มลาติน เขาก็รีบขึ้นไปบนชั้นลาตินทั้งหมด รวมกลุ่มถ่ายรูปอย่างที่ทุกคนเห็น ด้วยความร่าเริง ใช้คำพูดที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ดี เรื่องราวทั้งหมดมีแค่นี้
- จากนั้นพยายามเคลียร์สถานการณ์ให้ โดยการเชิญวิกตอเรียลงมา แต่ก็เลื่อนไปเรื่อยๆ จนไม่ทันและไม่ได้ทำ เลยต้องไปล่องเรือก่อน ก็กลับมาเมื่อสักครู่นี้ ก็ให้ทำ โดยที่ทุกอย่างก็น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะค่อนข้างดีขึ้น สำหรับสถานการณ์
-อยากขอร้องนิดนึงว่า การที่ไปใส่แคปชั่นที่ดูแปลก โดยเฉพาะการแชร์ บางทีอาจไม่ใช่ทั้งหมด และไม่ยุติธรรมสำหรับผม เพราะมันยากมากที่เราต้องตามใจทุกคน อยู่ร่วมกันไม่ยาก แต่มีกลุ่มแยกอยู่ ซึ่งผมไม่อยากพูดชื่อแล้ว เราพยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ แต่งหน้าแยก เรคคอร์ดแยก ถ่ายทำเฉพาะกลุ่ม เขาก็จะเชื่อและศรัทธาเฉพาะบางเรื่อง มันจึงทำงานยากมาก เรื่องมีอยู่แค่นี้
-สถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้น เพราะผมได้ปรึกษาทางมิสยูนิเวิร์สทันที องค์กรใหญ่ที่เม็กซิโกทันที ผมก็เชิญซีอีโอ 1 คนบินมาด่วน เพื่อเป็นคนกลางในการสั่งงานหรือทำงานกันต่อไปได้ มิฉะนั้นทำงานลำบากมาก ถ้าเขาปฏิเสธไม่ทำ อ้างสิทธิ์ส่วนตัวเราก็ต้องเคารพ เราจะไปถามจี้ ถามซ้ำ มันก็จะกลายเป็นปัญหาแบบนี้ ก่อให้เกิดอารมณ์ ก่อให้เกิดการใช้ศัพท์ที่ดูเหมือนทำให้เราดูย่ำแย่ เพราะเราเองก็ไม่ได้ไปทำอะไร แต่ไม่สามารถหยุดเขาได้ ต้องปล่อยไปตามเรื่อง เช่นจะทำก็ได้ ไม่ทำก็ได้ จะขึ้นไปแต่งหน้าที่ไหนก็ได้ เราก็ต้องตามใจเขา นี่เราไม่รู้จะทำยังไง
-ฉะนั้นซีอีโอคนใหม่ได้ประชุมกับผมประมาณ 1 ชม. ได้โพสต์ไปเรียบร้อย มีการแก้ปัญหาในกลุ่มโดยมีคำพูดเขียนที่ชัดเจน MU ก็ได้มีการซัปพอร์ตเรา เหตุการณ์มันคับขัน ถูกบีบบังคับ มีแต่ปัญหา เราทำเต็มที่แล้ว ทุกคนอยู่หน้างานคงเห็น ใครเป็นสื่ออยู่หน้างานคงทราบ พยายามแล้วทุกอย่าง พยายามแล้วทุกเรื่อง ที่จะดูว่าทำไมเป็นอย่างนั้น เป็นอย่างนี้ แต่ไม่มีใครให้ข้อมูล มันเลยยากขึ้นๆ เพราะมันมีการดูแลเฉพาะกลุ่มคือลาติน
-แต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิด แต่ทำให้เราลำบากมากขึ้นที่จะให้ไปด้วยกันได้ คามคาดหวังก็คือซีอีโอใหญ่สุด ผมรีเควสให้บินมาด่วน จะถึงประเทศไทยวันที่ 7 พ.ย. จะอยู่กับผมจนตลอดการประกวด ดีกว่าให้ผมต้องไปคุยกับผู้เข้าประกวดเองหรือคุยกับใครก็ไม่รู้ ทันทีที่มาถึงก็จะทำงานผ่านคุณมาริโอ้ เพราะผมจะหลบการปะทะด้วยตัวเอง
-เพราะประสบการณ์ครั้งนี้ทำให้ผมรู้ว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้ในบางอย่าง เราไม่สามารถเปลี่ยนทัศนคติหรือวิธีการได้ เราทำได้แค่ยอม และประคับประคอง เท่านั้นเอง
-ผมได้สั่งผ่านลูกน้องแล้ว ใครไม่ทำอะไรก็ไม่เป็นไร ถ้าลูกค้าไม่พอใจ ผมจะเป็นคนพูดกับลูกค้าเอง อย่างเมื่อวาน วิกตอเรียต้องลงมาทานข้าวเพื่อถ่ายภาพกับโรงแรม น้องบอกว่าแจ้งน้องน้อยไป ก็ไม่ได้ลงมา ผมก็ต้องไปจัดการกับโรงแรมให้ โรงแรมก็จะไม่ได้ภาพน้อง
-ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เบื้องหลังเป็นยังไง ทุกคนไม่ทราบ แต่พวกเราทราบ และเราหนักมาก
-ที่พูดให้ฟังไม่ได้เกิดการคอมเพลนนะ ช่วยเป็นสักขีพยานด้วย เขาชอบคิดว่าการที่เรารีแอ็กชั่นอะไรใดๆ เป็นการละเมิดเขา เป็นการบังคับเขา เป็นการไม่ให้เกียรติเขา อันนี้หมายถึงบางคนนะ ไม่ใช่ทุกคน
-ถ้าใครคิดแบบนั้น ผมก็ขอโทษด้วยแล้วกัน ที่เกิดมาเป็นสภาพแบบนี้ ที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้
-จากนี้เป็นต้นไปเป็นนโยบายของทางผม และลูกน้องทุกคน สั่งไปแล้ว หลังเคลียร์ปัญหาจบระดับนึง ให้ตามใจทุกคน เพื่อชื่อเสียงประเทศไทยและองค์กร ดีกว่าเขาหยิบอิชชู่เหล่านี้มาเล่นเป็นประเด็นเพื่อทำให้เราต้องเจ็บปวด
-ฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไป ทำได้เท่าที่ทำ และตามใจทุกคน ที่อยากจะทำ หรือไม่อยากทำ จะไปหรือไม่ไป จะมาหรือไม่มา จะร่วมกิจกรรมหรือไม่ เราจะไม่มีการกดดัน ปล่อยให้ทุกคนอิสระเต็มที่
-เมื่อเราดุ ว่ากล่าวตักเตือน กลับกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้น เราคงเลิกใช้วิธีนี้กับการประกวดครั้งนี้
-พูดอะไรไม่ได้ เดี๋ยวถูกนำไปเป็นประเด็น
-ขอกำลังใจหน่อยทุกคน เหนื่อยมาก ทีมงานก็เหนื่อยมาก ทุกคนลำบากมาก พูดได้แค่นี้ ยากมาก ทำยังไงก็ยาก เพราะแบ่งเป็นหลายก๊ก วันนี้เหนื่อยจริงๆ ประชุมเสียงแหบหมดแล้ว ประชุมกับเม็กซิโก ปวดหัว