เตรียมเปิดตัว “MELAND” World-Leading Indoor Theme Park สวนสนุกสุดมหัศจรรย์แห่งแรกในไทย ณ สยามพารากอน ธันวาคมนี้

เตรียมต้อนรับปรากฏการณ์ใหม่ของศูนย์รวมความบันเทิงระดับโลกสำหรับครอบครัวกับการเปิดตัว “MELAND” - World-Leading Indoor Theme Park สวนสนุกในร่มสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเป็นแฟล็กชิปโกลบอลแลนด์มาร์คนอกประเทศจีนแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคมนี้ ณ ชั้น 5 สยามพารากอน ใจกลางกรุงเทพฯ ด้วยเงินลงทุน 400 ล้านบาท บนพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 5,000 ตร.ม. MELAND จึงเป็น World-Class Atrractions ที่ทรงพลังที่สถานที่อื่นๆ ไม่มี
โดย สยามพารากอน นับเป็นโกลบอลแลนด์มาร์คระดับโลกที่มีผู้คนจากทั่วโลกมาเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่งและมีพื้นที่ที่มี attractions ที่ทรงพลังแห่งเดียวในประเทศไทยรวมกันถึง 30,500 ตร.ม.ที่พร้อมมอบประสบการณ์สุดบันเทิงครอบคลุมกลุ่มลูกค้าได้กว้างที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยมุ่งมั่นยกระดับประสบการณ์ความบันเทิงสำหรับครอบครัวสู่มาตรฐานสากล พร้อมผสานแนวคิด Edutainment ที่ผสมผสานการเรียนรู้และความสนุกไว้อย่างลงตัว ตั้งเป้าเป็นจุดหมายปลายทางด้านการเรียนรู้และความบันเทิงอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การเปิดตัวที่ทุกสายตาจับจ้องของ MELAND แบรนด์สวนสนุกในร่มระดับโลกจากประเทศจีน กำลังจะพลิกโฉมวงการความบันเทิงสำหรับครอบครัว ด้วยการนำเสนอ “พื้นที่แห่งการเล่นสนุกแห่งอนาคต” (Visionary Play Space) ที่ได้รับการออกแบบอย่างล้ำสมัยโดย X+Living สตูดิโอระดับโลกผู้สร้างสรรค์ผลงานอันโดดเด่นและคว้ารางวัลระดับนานาชาติมาแล้วมากมาย ร่วมเนรมิตจุดหมายปลายทางสุดมหัศจรรย์ให้ผู้มาเยือนได้ดื่มด่ำกับประสบการณ์แบบ Immersive Destination เต็มรูปแบบ พร้อมแล้วที่จะสร้างนิยามใหม่ให้กับแหล่งรวมความบันเทิงสำหรับครอบครัว ด้วยการมอบประสบการณ์ตวามสนุกที่เปี่ยมด้วยจินตนาการ ความรู้ และความสุขอย่างไร้ขีดจำกัดที่ สำหรับเด็กและครอบครัวทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
ในฐานะผู้บุกเบิกธุรกิจความบันเทิงสำหรับครอบครัวในประเทศจีน MELAND ได้สร้างนิยามใหม่ให้กับการเรียนรู้ผ่านการเล่น ด้วยการออกแบบพื้นที่ Edutainment แบบอินเทอร์แอคทีฟครบวงจร ที่ผสานความสนุก กีฬา การศึกษา ศิลปะ และเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน ด้วยประสบการณ์เกือบ 30 ปี จากบริษัทแม่ และเครือข่ายกว่า 140 สาขาในกว่า 60 เมืองทั่วประเทศจีน MELAND ได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำด้านการสร้างสรรค์โลกแห่งจินตนาการที่เปี่ยมด้วยความสุนทรีย์ในสไตล์เทพนิยาย พร้อมเครื่องเล่นและกิจกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ที่มอบประสบการณ์การเล่นอันเต็มอิ่มและเหนือระดับให้กับผู้มาเยือนทุกคน ด้วยความโดดเด่นนี้ MELAND จึงไม่เพียงแต่เป็นมาตรฐานสูงสุดของสวนสนุกในร่มในประเทศจีนเท่านั้น แต่ยังก้าวขึ้นสู่การเป็น ผู้นำระดับโลกด้านนวัตกรรม Edutainment ที่กำลังสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมความบันเทิงสำหรับครอบครัวทั่วโลก
“MELAND” ผู้บุกเบิกศิลปะแห่งการออกแบบระดับโลก กำหนดนิยามใหม่ของพื้นที่สวนสนุกในร่ม (Indoor Play Spaces) สวนสนุกของ “MELAND” ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ คว้ารางวัลการออกแบบอันทรงเกียรติระดับโลกมากมาย อาทิ A’ Design Award, IDA Design Award และ Frame Awards ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการออกแบบที่โลกยอมรับ ด้วยการฉีกทุกกฎเกณฑ์ของสนามเด็กเล่นแบบเดิมที่ซ้ำซากจำเจ MELAND ยึดหลักการสำคัญเพียงหนึ่งเดียว — “มองโลกผ่านสายตาของเด็ก” สู่การสร้าง อาณาจักรแห่งจินตนาการไร้ขอบเขต ที่ผสานศิลปะและนวัตกรรมการออกแบบอย่างลงตัว พื้นที่โดดเด่นด้วยโทนสีร่วมสมัย สถาปัตยกรรมเชิงประติมากรรม และงานศิลปะโครงสร้างขนาดใหญ่ที่มีกลไกเคลื่อนไหวได้จริง ทุกองค์ประกอบผ่านการออกแบบอย่างพิถีพิถัน เพื่อมอบประสบการณ์ที่สมจริง น่าทึ่ง และน่าตื่นตาตื่นใจเกินจินตนาการ นวัตกรรมนี้จุดประกายความอยากรู้อยากเห็น และปลุกพลังแห่งจินตนาการของเด็ก ๆ เปลี่ยนทุกการมาเยือนให้เป็นการเดินทางเหนือจริง — เสมือนก้าวเข้าสู่หนังสือนิทานมหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยการค้นพบที่ไร้ขีดจำกัด
“MELAND” เปิดประสบการณ์ความบันเทิงของครอบครัวรูปแบบใหม่ผสานกว่า 500 นวัตกรรมสุดล้ำ สร้างมาตรฐานใหม่ให้สวนสนุกในร่มระดับโลก”
แฟล็กชิปสโตร์ระดับโลกแห่งใหม่ของ MELAND ใจกลางกรุงเทพฯ คืออาณาจักรแห่งความมหัศจรรย์บนพื้นที่กว่า 5,000 ตารางเมตร ที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อตั้งมาตรฐานใหม่ให้กับโลกแห่ง Edutainment สุดล้ำสมัย ด้วยการออกแบบที่แยบยลใน
6 ธีมโซนสุดตระการตา พร้อมเครื่องเล่นกว่า 100 รายการ และประสบการณ์สุดสมจริงมากกว่า 500 รูปแบบ ที่จะพาผู้เล่นทุกคนดำดิ่งสู่จินตนาการเหนือจริง ที่นี่จึงกลายเป็นจุดหมายปลายทางแห่งความสนุกเชิงการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนใคร เหมาะสำหรับทุกครอบครัวทั้งจากไทยและทั่วโลก เด็ก ๆ และครอบครัวจะได้สัมผัสประสบการณ์อันหลากหลาย เช่น
•ดำดิ่งสู่โลกใต้ทะเลลึกลับกับ Wandering Carousel
•โบยบินเหนือก้อนเมฆไปกับ Sparkle Sky Cruise
•พิชิต Cloudtop Jungle Gym ฐานปีนป่ายขนาดมหึมาสูงกว่า 5 ชั้น
•ต่อสู้ในสังเวียนอินเทอร์แอคทีฟแบบเสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง Meta-Racers
•สำรวจอาชีพกว่า 20 อาชีพ อาทิ นายแพทย์ นักดับเพลิง เชฟ เกษตรกร และอีกมากมาย ในโซนเล่นสวมบทบาท (roleplay) ในเมืองจำลอง Mini City พร้อมเรียนรู้ผ่านการเล่นที่เต็มไปด้วยจินตนาการ
ด้วยความร่วมมือสุดครั้งสำคัญกับบริษัทศิลปะดิจิทัลชื่อดังระดับโลกอย่าง district ทำให้ MELAND มาพร้อมประสบการณ์อินเทอร์แอคทีฟมีเดียระดับออริจินัลจาก Arte Kids Park by Arte Museum บนเกาะเชจู การผสมผสานที่ไร้รอยต่อระหว่างอาณาจักรทางกายภาพและดิจิทัลนี้สร้างสภาพแวดล้อมที่ชวนหลงใหลและตราตรึงใจ ที่ซึ่งการสำรวจและความอัศจรรย์อันไม่มีที่สิ้นสุดจะเกิดขึ้นให้เห็นอยู่ตรงหน้าจริงๆ
MELAND x สยามพารากอน: การผนึกกำลังเพื่อสร้างจุดหมายปลายทางด้านความบันเทิงระดับโลกสำหรับครอบครัว
ในฐานะจุดหมายปลายทางระดับโลก(Global Destination) สยามพารากอน สร้างความสำเร็จในการมอบประสบการณ์ยิ่งใหญ่เหนือความคาดหมายที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครอย่างต่อเนื่อง ครองใจลูกค้าทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจาก
ทั่วโลกมาอย่างยาวนาน การร่วมมือ กับ MELAND ในครั้งนี้ เป็นปรากฏการณ์การร่วมสร้างสรรค์ระหว่างผู้นำในวงการ
รีเทลโลกระดับโลกและผู้บุกเบิกนวัตกรรมสวนสนุกระดับโลกสร้างแลนด์มาร์กใหม่สำหรับครอบครัว และกำหนดมาตรฐานพรีเมียมใหม่ให้กับสวนสนุกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งนับเป็นการทรานส์ฟอร์มครั้งสำคัญในวาระครบรอบ 20 ปีของสยามพารากอน ที่มอบประสบการณ์ความบันเทิงครบวงจรและเป็นแม่เหล็กสำคัญดึงดูดนักท่องเที่ยวจาก
ทั่วโลกอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ตอกย้ำบทบาทของสยามพารากอนในฐานะ Global Landmark Destination ที่เป็นผู้นำวิสัยทัศน์ในการมอบประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่เพียบพร้อมสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง
เตรียมสัมผัสประสบการณ์สวนสนุกมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่หรูหราตระการตาแห่งอนาคต กับการเปิดตัวแฟล็กชิปสโตร์ระดับโลกของ MELAND ในเดือนธันวาคมนี้ ณ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ทุกคนไม่ควรพลาด