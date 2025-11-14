CPN ผนึก คิซโทเปียลุยแอคทีฟพาร์ก เปิด Xventure ที่เซ็นทรัลเชียงใหม่

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จับมือพันธมิตรระดับโลก Kids Element Edutainment Pte Ltd (คิซโทเปีย กรุ๊ป) ผู้นำ Family Edutainment Center (FEC) อันดับ 1 จากสิงคโปร์ เปิด Xventure: Ultimate Urban Playground แอคทีฟพาร์กในร่มแนวใหม่ภายใต้คอนเซปต์ ‘Indoor Active Sports Park’ ครั้งแรกของโลก เปลี่ยนทุกพื้นที่ให้กลายเป็นสนามประลองสุดท้าทาย ชวนปลดล็อกพลังแห่งการเคลื่อนไหว พร้อมเปิดให้ผู้กล้ามาท้าทายความสนุก เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568 เสริมแกร่งศักยภาพจังหวัดเชียงใหม่ ตอกย้ำความแข็งแกร่งของเซ็นทรัลพัฒนาในฐานะผู้พัฒนาโครงการศูนย์การค้าชั้นนำในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ.เซ็นทรัลพัฒนากล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนา” ตอกย้ำความสำเร็จการเป็น Place Maker ผู้พัฒนาโครงการศูนย์การค้าชั้นนำทั่วประเทศ ที่สามารถดึงดูด Global Brand ระดับโลกมาเลือกเปิดสาขาใหม่แห่งแรกในไทยมากที่สุด และขยายธุรกิจในไทยที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล วันนี้เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการเติบโตของพันธมิตรแบรนด์ดังระดับโลกอย่าง Kiztopia Group (คิซโทเปีย กรุ๊ป) ผู้นำ Family Edutainment Center (FEC) อันดับ 1 จากสิงคโปร์
นับตั้งแต่การเปิดตัวสวนสนุก Kiztopia สาขาแฟลกชิปสโตร์แห่งแรกในเมืองไทย ที่เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ ต่อด้วยการนำ Jumptopia (จัมโทเปีย) อีเวนต์สวนสนุกเป่าลมไปออนทัวร์ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ รวมไปถึงการเปิด (บาวซ์โทเปีย) สาขาแรกในไทยที่ เซ็นทรัล เชียงใหม่ ซึ่งเป็นสาขา Tourist Mall ของเซ็นทรัลพัฒนา เมื่อกลางปี 2567 จนกลายเป็น New Attraction ของเชียงใหม่ ที่ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มครอบครัวในเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง รวมไปถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มองหากิจกรรมสำหรับเด็ก”
“การที่ Kiztopia Group เลือกเซ็นทรัล เชียงใหม่ เป็นสาขาแรกของ Xventure ไม่เพียสะท้อนถึงศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะจุดหมายปลายทางระดับโลกของนักท่องเที่ยว แต่ยังเป็นการตอกย้ำความแข็งแกร่งของ Ecosystem ของเซ็นทรัลพัฒนา ที่พร้อมเชื่อมโยงทุกพันธมิตรให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน เราเชื่อมั่นว่า Xventure จะเป็นอีกหนึ่งแม็กแน็ตสำคัญ ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภาคเหนือ เสริมศักยภาพให้เชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกของนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ สร้างให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัฒนาทั่วประเทศเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิต หรือ Centre of Life อย่างแท้จริง”
ไฮดี้ เทียน ผู้ก่อตั้งและ CEO Kids Element Edutainment Pte Ltd (Kiztopia Group) กล่าวว่า “Kiztopia เชื่อมั่นในพลังของการเรียนรู้ผ่านการเล่น ซึ่งเป็นแนวทางที่เรายึดถือและพัฒนามาโดยตลอด ในวันนี้เราไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่สำหรับความสนุก แต่เรามุ่งมั่นจะเป็นผู้สร้างสรรค์ประสบการณ์และกิจกรรมแบบใหม่ ที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและไลฟ์สไตล์ของผู้คนในยุคปัจจุบัน”
“เราเชื่อว่าเด็กยุคใหม่หรือแม้แต่คนวัยทำงานต้องการสถานที่ที่สามารถปลดปล่อยความสนุก ท้าทายศักยภาพ และกล้าทำในสิ่งที่ไม่เคยทำไปพร้อมกับการพัฒนาตัวเอง ซึ่งตรงกับคอนเซปต์ของ ‘Xventure’ แอคทีฟพาร์กที่เปิดโอกาสให้คุณได้เป็นตัวเองในแบบที่อยากเป็น ผ่านเครื่องเล่น นวัตกรรม และกิจกรรม ที่ออกแบบมาให้ท้าทายตัวเองไปอีกเลเวล ที่ Xventure อยากจะมีส่วนร่วมในการสร้างกระแส สร้าง “movement” ไม่ว่าจะเป็นเด็ก วัยรุ่น หรือผู้ใหญ่ ให้ทุกคนได้เคลื่อนไหวร่างกาย และมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้น Xventure ยังเตรียมขยายสู่ระดับภูมิภาคอื่นในไทยและต่างประเทศ”
‘Xventure’ แอคทีฟพาร์กในร่มแนวใหม่แห่งแรกของโลก ที่ผสานความสนุกระหว่าง Interactive Play และ Digital Playground ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุดในเชียงใหม่ ชวนปลดล็อกความมันส์และพลังแห่งการเคลื่อนไหวผ่านประสบการณ์สุดล้ำ ที่ผสานเทคโนโลยีเข้ากับกิจกรรมแอคทีฟหลากหลายรูปแบบ ออกแบบให้สนุกซ้ำได้ไม่รู้จบ และท้าทายทุกระดับความกล้า ไม่ว่าจะเป็นสายกีฬา สายแอคทีฟ หรือสายเทคโนโลยี ภายใน 9 โซนความสนุกสุดท้าทาย ได้แก่ Slide park (โซนสไลเดอร์) Jump Arena (โซนแทรมโพลีน), Sports Park (โซนกีฬาในร่ม), Obstacle Race (โซนด่านกีดขวาง), Climb Zone (โซนปีนผา), Rope Course (โซนไต่เชือก), Zipline (ซิปไลน์ หรือ โหนสลิง), Interactive play (โซนอินเตอร์แอคทีฟ) และ Ninja Course (โซนนินจาแอดเวนเจอร์) ที่จะเปลี่ยนทุกพื้นที่ให้กลายเป็นสนามประลองของเหล่านักท้าทายตัวจริง
พลาดไม่ได้กับไฮไลท์เด็ดไฮเอนเนอร์จี้
• ‘Rope course indoor’ โซนไต่เชือกในร่ม กิจกรรมวัดใจบนเส้นเชือกด้วยความสูงกว่า 6.5 เมตร สูงที่สุดในสวนสนุกอินดอร์เชียงใหม่
• ‘Drop Slide’ สไลด์ดิ่งเสียวและ ‘Launch Slide’ สไลเดอร์จรวด ที่สูงที่สุดและชันที่สุดในเชียงใหม่
• ชวนเพื่อนไปจัมพ์ให้โลกจำกับ โซนกระโดดแทรมโพลีน Trampoline Free Jump และ Trampoline Slam Dunk
• ชวนครอบครัวและเพื่อนร่วมงานไปเคลื่อนไหวร่างกายที่ Interactive sports โซนกีฬาอินเตอร์แอคทีฟสนุกๆ อาทิ อินเตอร์แอคทีฟบาสเก็ตบอล, อินเตอร์แอคทีฟฟุตบอล, Interactive Bicycle แข่งกันขี่จักรยานวัดระยะทาง, แข่งคะแนนความแม่นยำกันที่ Interactive Bowling หรือ แข่งวัดความสูงกันที่ Racing Jump เป็นต้น
ทุกโซนเครื่องเล่นได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจากผู้ผลิตระดับท็อปของโลกในอุตสาหกรรม FEC & International export รวมไปถึงการมี SOP (Standard Operating Procedures) มาตรฐานการปฎิบัติงานจากสิงคโปร์ โดยมีพนักงานที่ผ่านการอบรม คอยดูแลความปลอดภัยอุปกรณ์ พร้อมให้คำแนะนำการเล่นเครื่องเล่นและการทำกิจกรรมอย่างถูกวิธี ทั้งนี้พนักงานทุกคนต้องผ่านการอบรมทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน และการสื่อสารกับเด็กก่อนปฎิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับหัวใจหลักของแบรนด์คือ ความสนุกและความสุขของครอบครัว ที่มาพร้อมกับความปลอดภัย ความสะอาดและมาตรฐานของสิงคโปร์