“มัลลิกา”ดันเปิดเส้นทางบิน”แม่ฮ่องสอน ลำปาง”บูมท่องเที่ยวภาคเหนือ ทย. หนุนใช้เครื่องบินขนาดเล็ก จูงใจแอร์ไลน์

“มัลลิกา” ดันสายการบินเปิดเส้นทางเพิ่มภาคเหนือ”แม่ฮ่องสอน ลำปาง”หนุนท่องเที่ยว-เศรษฐกิจในพื้นที่ ด้าน ทย. ชูนโยบาย “New Route - New Airline” หนุนใช้เครื่องบินขนาดเล็ก จูงใจแอร์ไลน์เปิดเส้นทางบินใหม่
นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากปัจจุบันการท่องเที่ยวภาคเหนือได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นอย่างมาก ซึ่งจากศักยภาพทั้งในด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ด้วยภูมิประเทศที่งดงาม วัฒนธรรมที่โดดเด่น จึงเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคที่น่าสนใจ โดยเฉพาะเส้นทาง "เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน" ที่มีความต้องการการเดินทางค่อนข้างสูง แต่ด้วยข้อจำกัดของตารางเวลาการบินที่เชียงใหม่มีความคับคั่งสูง จึงได้ให้กรมท่าอากาศยาน (ทย.) หารือและผลักดันสายการบินที่สนใจ ร่วมเปิดเส้นทางเชื่อมโยงท่าอากาศยานในสังกัด ซึ่งเส้นทาง "ลำปาง-แม่ฮ่องสอน" ถือเป็นอีกหนึ่งเส้นทางเลือกในการเดินทาง ด้วยพื้นที่ที่สามารถเชื่อมต่อการเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ และมีสายการบินรองรับการเดินทางไปยังกรุงเทพมหานครได้
โดยเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 กรมท่าอากาศยานได้ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาเส้นทางบินใหม่ไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับบริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช จำกัด โดยมี นายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ รองอธิบดี (ด้านท่าอากาศยาน) นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายปกรณ์ จีนาคำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขต 1 และนางสาวมัลลิกา จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน
ซึ่งกรมท่าอากาศยานได้นำเสนอมาตรการส่งเสริม “New Route - New Airline” ที่เป็นนโยบายสนับสนุนสายการบินที่เปิดเส้นทางบินใหม่ โดยให้สิทธิประโยชน์ด้านค่าบริการขึ้น-ลงอากาศยาน และค่าบริการจอดอากาศยาน ลดค่าเช่าพื้นที่อาคารสำหรับสำนักงานของสายการบิน เพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนในเส้นทางบินใหม่ โดยเฉพาะในพื้นที่ภูมิภาคที่ยังมีข้อจำกัดด้านการเดินทาง ประกอบกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ได้เสนอแนวทางสนับสนุนการเปิดเส้นทางบินใหม่ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน การอำนวยความสะดวก และการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว ให้เกิดความต่อเนื่อง
นอกจากนี้ รมช.คมนาคม ยังเน้นย้ำว่า การพัฒนาเส้นทางบินในภูมิภาคไม่ใช่เพียงการเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง แต่คือการสร้างโครงข่ายเศรษฐกิจใหม่ที่เชื่อมโยงเมืองหลักกับเมืองรองอย่างเป็นระบบ ลดความเหลื่อมล้ำด้านโอกาส และส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง พร้อมผลักดันการใช้สนามบินภูมิภาคให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการสนับสนุนสายการบินขนาดเล็กที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบัน Ezy Airlines ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช จำกัด ได้รับการจัดสรรเส้นทางบินจาก ทย. รวม 8 เส้นทาง เปิดให้บริการแล้วในเส้นทาง หาดใหญ่ - เบตง และ หาดใหญ่ - สุราษฎร์ธานี และเตรียมเปิดให้บริการในเส้นทางอื่น ๆ เช่น หาดใหญ่ - กระบี่ สุราษฎร์ธานี - ภูเก็ต หัวหิน - กรุงเทพฯ หัวหิน - ภูเก็ต และ หัวหิน - สุราษฎร์ธานี โดยใช้เครื่องบินแบบ Cessna Grand Caravan ขนาด 10 ที่นั่ง ซึ่งเหมาะสมกับการให้บริการในสนามบินภูมิภาค