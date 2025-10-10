“มัลลิกา”มอบนโยบายบวท. พัฒนาห้วงอากาศ รับเที่ยวบินเพิ่ม เร่งตั้งบอร์ดใหม่ ย้ำสรรหาซีอีโอยันต้องโปร่งใส

“มัลลิกา”มอบนโยบาย”วิทยุการบินฯ”พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ห้วงอากาศ และใช้เทคโนโลยีใหม่ๆให้บริการการเดินอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย รองรับเที่ยวบินเพิ่ม เร่งตั้งบอร์ดใหม่ รีเช็กสรรหาซีอีโอคนใหม่ ย้ำต้องโปร่งใส
วันที่ 10 ต.ค.2568 นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ว่า ได้เน้นย้ำให้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงคมนาคม ‘คมนาคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชนทุกคน’ โดยมีแนวทางสำคัญ คือ 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการการเดินอากาศ นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการให้บริการจราจรทางอากาศ 2. ปรับปรุงเส้นทางบินและพัฒนาโครงสร้างห้วงอากาศ ให้สามารถรองรับปริมาณจราจรทางอากาศ ที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. บูรณาการแผนการดำเนินงาน แผนปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต สนามบินภูมิภาคต่าง ๆ และจัดเตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการการเดินอากาศ ณ สนามบินอู่ตะเภา 4. วางรากฐานคมนาคมสำหรับอนาคต 5. บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานการบิน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำเรื่องการพัฒนาบุคลากร ให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน โดยเฉพาะช่วงฤดูท่องเที่ยว (High Season) ปลายปี 2568 ที่คาดว่าจะมีปริมาณเที่ยวบินเพิ่มขึ้น
ผู้สื่อข่าวถาม ถึงกรณีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท.คนใหม่ ซึ่งกระบวนการค้างอยู่ จะมีนโยบายอย่างไร นางสาวมัลลิกา กล่าวว่า กรณีการสรรหา ซีอีโอ บวท. มีกระบวนการสรรหาฯ ซึ่งขณะนี้จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ(บอร์ดบวท.) ให้ครบถ้วนก่อน เนื่องจากมีกรรมการบางส่วน ลาออกและครบวาระ ทำให้ปัจจุบัน มีบอร์ดบวท.เหลือ 6 คนจาก 11 คน ดังนั้น จะต้องแต่งตั้งบอร์ดบวท.ให้ครบถ้วนก่อนจึงจะพิจารณา ในส่วนของการสรรหา ซีอีโอ ได้
นอกจากนี้ ตนเพิ่งเข้ามารับตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม การสรรหาซีอีโอ ดำเนินการมาก่อนหน้า จำเป็นต้อง ตรวจสอบขั้นตอนรวมถึงคุณสมบัติให้ชัดเจนด้วย โดยยืนยันว่า ทุกอย่างจะเป็นไปโดยโปร่งใส ตรวจสอบได้
ด้านนายสุรชัย หนูพรหม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. กล่าวว่า วิทยุการบินฯ จะนำนโยบายและแนวทางดังกล่าวมาดำเนินการ โดยมีแผนจะปรับปรุงพัฒนาระบบ Thailand Modernization CNS/ATM System และระบบสำรองฉุกเฉิน รวมถึงออกแบบพื้นที่ห้วงอากาศ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจราจรทางอากาศ เพิ่มความสามารถในการรองรับเที่ยวบิน พร้อมทั้งพัฒนาระบบติดตามอากาศยาน เพื่อความปลอดภัยสูงสุดทางการบิน ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสายการบินผู้ใช้บริการแล้ว ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการบินของโลก
รายงานข่าวแจ้งว่า บวท.ได้เปิดสรรหา ซีอีโอ คนใหม่ เมื่อ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2568 มีผู้ยื่นสมัคร 3 ราย โดยผ่านคุณสมบัติ 2 ราย เข้าแสดงวิสัยทัศน์ คือ นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย และ นายมนตรี สุคนธมาน รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. ปัจจุบันขั้นตอนรอเสนอบอร์ดบวท.พิจารณาผลการสรรหาฯ