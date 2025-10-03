CADT–DPU เปิดวิชั่น ‘K-S-A’ รหัสสร้างคนการบินศักยภาพสูง พัฒนาบุคลากร มาตรฐานครบป้อนอุตสาหกรรมการบิน

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดวิสัยทัศน์ ‘Knowledge-Skills-Attitude’ 3 แกนหลักพัฒนาคนศักยภาพสูง มาตรฐานครบ ป้อนอุตสาหกรรมการบิน เดินเกมผนึกพันธมิตรสร้างทางเลือกที่คุ้มค่า พร้อมเตรียมยกระดับคอร์สสอนด้านบริการสู่ระดับพรีเมียม เสิร์ฟลูกค้า Ultra Luxury ตอบโจทย์เทรนด์การเดินทางด้วย Private Jet ขยายตัวทั่วโลก
อุตสาหกรรมการบินพาณิชย์กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ ทั้งการแข่งขันสูง และการรับมือกับภาวะขาดแคลนบุคลากร อ้างอิงข้อมูลจากการสำรวจความต้องการกำลังคนสมรรถนะสูงของประเทศไทย (Talent Landscape) ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2568-2572) จากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) พบว่า อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ เป็น 3 อันดับแรก ที่มีความต้องการกำลังคนมากที่สุด จำนวน 440,573 คน ตามด้วยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและหุ่นยนต์ จำนวน 226,423 คน และอุตสาหกรรมดิจิทัล จำนวน 87,568 คน
อาจารย์ปวรรัตน์ สุภิมารส คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) กล่าวว่า บุคลากรที่มีคุณภาพเป็นส่วนสำคัญอย่างมากต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบิน ทั้งส่วนงานบริการ และงานด้านเทคโนโลยีการบิน โดยเฉพาะการฟื้นตัวของธุรกิจการบินภายหลังจากสถานการณ์โควิด สะท้อนจากความต้องการเดินทางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นทุกปี เช่น อินเดีย อินโดนีเซีย และไทย รวมทั้งการขยายเส้นทางบินใหม่จากสายการบินทั่วโลก
บทบาทของ CADT ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคนรุ่นใหม่ที่พร้อมเติบโตไปกับอุตสาหกรรมการบินที่กำลังขยายตัวสูงนี้ ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “Knowledge-Skills-Attitude” ครบทุกมิติด้านองค์ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวกับการทำงานของอุตสาหกรรมการบิน ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะงานบริการ และการพัฒนาทัศนคติที่ดี ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานในอุตสาหกรรมการบิน รวมไปถึงทักษะภาษาต่างประเทศ โดยมีการใช้เทคโนโลยี AI ซึ่งพัฒนาโดยอาจารย์ของ CADT เพื่อช่วยพัฒนานักศึกษา ให้สามารถทบทวนได้ตลอดเวลา ไม่เฉพาะแต่ในห้องเรียนเท่านั้น
“นักศึกษาที่เรียนจบจากทั้ง 2 สาขาที่ CADT เปิดสอน คือ สาขาการจัดการเทคโนโลยีการบินและการอำนวยการบิน และ สาขาธุรกิจการบิน ได้รับความสนใจ และมีโอกาสเข้าไปทำงานกับบริษัทธุรกิจการบินทั้งในประเทศ และต่างประเทศ” ทั้งนี้แนวทางส่งเสริม Potential สำหรับคนรุ่นใหม่ให้เข้าไปสนับสนุนการขยายตัวของอุตสาหกรรมนี้ได้มากขึ้น นำมาสู่แนวคิดและความร่วมมือระหว่าง CADT DPU กับ พาร์ทเนอร์ เช่นการพัฒนาหลักสูตรใหม่ CO-CREATION : PILOT PATHWAY ร่วมกับโรงเรียน Thai Inter Flying ที่ออกแบบสำหรับคนที่มีความตั้งใจอยากจะเป็นนักบิน โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิปริญญาตรีควบคู่กับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (CPL) ในระยะเวลา 3.5 ปี พร้อมเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และฝึกบินภาคปฏิบัติ ด้วยงบประมาณการเรียนตลอดหลักสูตรรวม 2.59 ล้านบาท โดยเป็นการเรียนรู้วิชาการ และภาคปฏิบัติ จากทีมผู้สอนที่มีประสบการณ์สูง นักศึกษาจึงได้รับทักษะและประสบการณ์จริง และสามารถนำไปใช้ในสายอาชีพได้ทันที
นอกจากการเปิดตัวหลักสูตรใหม่ "Pilot Pathway" จะทำให้ CADT DPU เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการบินที่ครบถ้วนแล้ว CADT DPU ได้เตรียมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาไปสู่โอกาสใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ การยกระดับการเรียนรู้ด้านงานบริการไปสู่ความเป็น Ultra Luxury โดยเทรนด์การเดินทางด้วย Private Jet เติบโตอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา ทำให้มีความต้องการบุคลากรบนเครื่องบินที่เน้นทักษะด้านความปลอดภัย และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริการที่ตอบสนองความต้องการของนักเดินทางกลุ่มที่มีความมั่งคั่งสูง “เราได้เปิดคอร์สฝึกอบรมด้านการบริการแบบบริการพรีเมียมสำหรับ Private Jet ให้กับกลุ่มลูกค้าประเทศเพื่อนบ้านไปแล้ว ดังนั้น จึงเห็นว่าเรามีศักยภาพที่จะผลักดันนักศึกษาของเราเอง”
“ล่าสุด CADT DPU ได้แลกเปลี่ยนกับผู้เชี่ยวชาญด้านเทรนนิ่งในอุตสาหกรรม Private Jet ทำให้เห็นถึงโอกาสในการพัฒนาทักษะและศักยภาพด้านบริการของนักศึกษา เพื่อเตรียมเข้าสู่งานบริการแบบพรีเมียมรองรับการเดินทางของมหาเศรษฐี ที่มีการเดินทางเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ เช่น ดูไบ และประเทศจากตะวันออกกลางอื่น ๆ ซึ่งตลาดนี้มีความต้องการกำลังคนเข้ามาให้บริการเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคต”
อาจารย์ปวรรัตน์ กล่าวว่า จุดแข็งที่สำคัญของ CADT DPU มีหัวใจหลักอยู่ที่ความ Adaptive ที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม พร้อม “ปลุกศักยภาพ เปลี่ยนอนาคต” คนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง พร้อมทำงานในอุตสาหกรรมการบิน โดยล่าสุดได้เปิดรับน้องๆ ที่เรียนจากจบระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้านการบิน สามารถเทียบโอนหน่วยกิตมาเรียนต่อในสาขาธุรกิจการบิน โดยใช้เวลาอีกเพียง 2 ปี ก็จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดย CADT DPU พร้อมดูแลให้นักศึกษากลุ่มนี้ สามารถเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยได้
นอกจากนี้ CADT DPU ยังแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา โดยความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ และประสบการณ์ในโลกการทำงานจริงให้กับนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาดูงานสนามบินต่างๆ การฝึกอบรมทักษะกับผู้เชี่ยวชาญ การสอบวัดระดับมาตรฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาออกไป จะมีความพร้อมทั้ง ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และมาตรฐานที่วงการการบินให้การยอมรับ โดยล่าสุดได้เพิ่มประสบการณ์ให้นักศึกษา ด้วยการเรียนรู้งานบริการแบบ Luxury จาก NAI LERT ACADEMY พร้อมกันนี้ได้เปิดต้อนรับนักศึกษาจาก The Hong Kong Polytechnic University มาเรียนรู้เรื่อง Airline Catering และการบริการแบบ Thai Touch จากทาง CADT อีกด้วย