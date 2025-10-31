“มัลลิกา”ชะลอโอน 3 สนามบินให้ทอท.หวั่นเพิ่มภาระผู้โดยสาร ชี้ทย.มีศักยภาพ ลุยต่อรันเวย์"ชุมพร,ระนอง"หนุนแลนด์บริดจ์

“มัลลิกา” ชะลอโอน 3 สนามบิน”กระบี่ อุดรธานี บุรีมย์”ให้ทอท. เผยชะลอไว้ก่อน หวั่นเพิ่มค่าใช้จ่ายผู้โดยสาร ชี้ ทย.ยังมีศักยภาพบริหารได้ พร้อมมอบนโยบายเร่งปรับปรุงภาพลักษณ์และเพิ่มเทคโนโลยีบริการ ต่อความยาวรันเวย์”ชุมพร , ระนอง”รับเครื่องใหญ่หนุนแลนด์บริดจ์
วันที่ 31 ตุลาคม 2568 นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังประชุมมอบนโยบาย กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ว่า ได้เน้นการปรับปรุงภาพลักษณ์ภายในอาคารผู้โดยสารให้มีความสะอาด สว่าง สวยงาม อยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ในรูปแบบอัตโนมัติมาใช้อย่างเต็มรูปแบบในท่าอากาศยานที่มีความพร้อม และให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อการเดินทางกับการขนส่งภาคพื้น
นอกจากนี้ยังเร่งขับเคลื่อนโครงการลงทุนที่สำคัญ รวมถึงมอบหมายให้ ทย. พิจารณาต่อเติมความยาวทางวิ่งท่าอากาศยานที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการท่าอากาศยาน สามารถรองรับอากาศยานขนาดใหญ่ขึ้นสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าในพื้นที่และภูมิภาคใกล้เคียง โดยเฉพาะท่าอากาศยานชุมพร และท่าอากาศยานระนอง เพื่อเตรียมรองรับโครงการแลนด์บริดจ์
ส่วนเรื่องการโอนสนามบินภูมิภาค 3 แห่ง ของกรมท่าอากาศยาน ได้แก่ สนามบินกระบี่, สนามบินบุรีรัมย์ และสนามบินอุดรธานี ให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.(AOT) บริหารนั้น นางสาวมัลลิการะบุว่า จากข้อมูลที่ได้รับ แนวคิดในการโอนการบริหาร 3 สนามบินของทย.ให้ทอท.บริหารนั้น เนื่องจากเห็นว่า ทอท.จะสามารถพัฒนาได้ดีกว่า แต่ก็มีประเด็นเรื่อง ต้นทุนและค่าบริการ อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ทอท. จัดเก็บ มีราคาสูงกว่า อัตราของ ทย. ซึ่งจะเป็นการโยนภาระให้ผู้โดยสารมากจนเกินไป ขณะที่ทย.ยังมีศักยภาพในการบริหารจัดการเองได้ไม่มีปัญหาในการบริการแต่อย่างใด ดังนั้น จึงให้ ทย.ดำเนินการบริหาร 3 สนามบินไปตามเดิม ส่วนการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เกี่ยวข้องนั้น อาจจะยังไม่สามารถนำเสนอในวาระรัฐบาลนี้ได้ คาดว่าจะต้องรอรัฐบาลใหม่ที่มีวาระการทำงานที่นานกว่านี้เป็นผู้พิจารณา มี
ด้านนายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า ได้รับนโยบายให้ดำเนินการปรับปรุงภาพลักษณ์ท่าอากาศยานภูมิภาคทั้งหมด โดยการนำเสนออัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการตกแต่งภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร ซึ่งจะนำร่อง 8 ท่าอากาศยาน ได้แก่ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง อุบลราชธานี ขอนแก่น กระบี่ อุดรธานี และบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. 2569 แล้ว
นอกจากนี้ยังติดตั้งระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง CUPPS (Common Use Passenger Processing System) ซึ่งปัจจุบันติดตั้งแล้วทั้งหมด 7 ท่าอากาศยาน ได้แก่ กระบี่ ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช พิษณุโลก และตรัง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรให้ดูทันสมัย ไม่ต้องเสียเวลารอคิวนาน ซึ่งทย.ได้ปรับค่า บริการผู้โดยสารขาออก (PSC) สำหรับผู้โดยสารภายในประเทศ จาก 50 บาท เป็น 75 บาท และเตรียมติดตั้ง CUPPS เพิ่มที่ท่าอากาศยานอุดรธานีในลำดับต่อไป
และในอนาคต ทย.มีแผนนำระบบ Biometrics มาใช้สำหรับการยืนยันตัวตน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร มากยิ่งขึ้น โดยจะเริ่มที่ท่าอากาศยานกระบี่ก่อน เนื่องจากมีจำนวนผู้โดยสารมาก ระบบจะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการผ่านเข้าออกสนามบิน โดยจะต้องศึกษาประเมินระดับตัวเลขผู้โดยสารที่เหมาะสมเพื่อประมูลหาเอกชนมาติดตั้งระบบ ซึ่งเบื้องต้นหากมีระบบ Biometrics ก็จะมีค่าบริการเพิ่มอีกประมาณ 5 บาทต่อคน
@ปี 69 ลุยต่อความยาวรันเวย์ “ชุมพรและระนอง “รองรับเครื่องใหญ่
สำหรับปี 2569 กรมท่าอากาศยาน ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 5,270.85 ล้านบาท โดยเป็น รายจ่ายประจำ 601.04 ล้านบาท รายจ่ายลงทุน 4,669.80 ล้านบาท ทั้งนี้ ทย.มีแผนการพัฒนาศักยภาพท่าอากาศยาน ได้แก่ การขยายความยาวทางวิ่ง ท่าอากาศยานชุมพร จากเดิม 45 x 2,100 เมตร เป็น 45 x 2,990 เมตร งบประมาณ 1,500 ล้านบาท และท่าอากาศยานแพร่ จากเดิม 30 x 1,500 เมตร เป็น 45 x 2,100 เมตร งบประมาณ 400 ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ส่วนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ขยายความยาวทางวิ่ง ได้แก่ ก่อสร้าง ได้แก่ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จากเดิม 45 x 2,100 เมตร เป็น 45 x 2,900 เมตร งบประมาณ 949.556 ล้านบาท ท่าอากาศยานตรัง จากเดิม 45 x 2,300 เมตร เป็น 45 x 2,990 เมตร งบประมาณ 1,775.7213 ล้านบาท และท่าอากาศยานระนอง จากเดิม 45 x 2,000 เมตร เป็น 45 x 2,400 เมตร งบประมาณ 592.085 ล้านบาท
สำหรับการให้ความสำคัญการเชื่อมต่อการเดินทางกับการขนส่งภาคพื้น ทย. จะเร่งดำเนินการขยายผลโครงการศูนย์ขนส่งต้นแบบส่งเสริมการบริการรถสาธารณะ โดยได้ดำเนินการแล้วที่ศูนย์ขนส่งผู้โดยสารท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี และท่าอากาศยานอุบลราชธานี