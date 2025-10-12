เจออีก 2 ทุ่นระเบิดสภาพพร้อมทำงานพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว

สระแก้ว- กกล.บูรพา โดย ฉก.12 ตรวจพบทุ่นระเบิดสภาพพร้อมทำงานอีก 2 ทุ่นในพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว สรุปภาพรวมดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10-12 ต.ค.68 เก็บกู้ทุ่นระเบิดชนิดเดียวกันแล้ว 5ทุ่น ยังไม่พบระเบิดรถถัง
วันนี้ ( 12 ต.ค.) กองกำลังบูรพา โดยหน่วยเฉพาะกิจที่ 12 (ฉก.12) รายงานผลปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่แนวชายแดนไทย–กัมพูชา บริเวณบ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลเพิ่มอีก 2 ทุ่น สภาพพร้อมทำงาน
โดยครั้งที่ 1 พบเมื่อเวลา 15.26 น. เป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิดระเบิดอยู่กับที่ (PMN) จำนวน 1 ทุ่น ในพื้นที่พิกัด 48PTA 55148 28943 สภาพพร้อมทำงาน และหากมีการเหยียบหรือกดทับจะเกิดการระเบิดทันที
ครั้งที่ 2 เมื่อเวลา 16.13 น. เป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN อีก 1 ทุ่น ที่พิกัด 48PTA 55099 28917 สภาพพร้อมใช้งานเช่นเดียวกัน
ภายหลังการตรวจพบ หน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดของ ฉก.12 ได้เข้าเก็บกู้ทันทีตามขั้นตอนมาตรฐานความปลอดภัย (EOD Procedure) เพื่อป้องกันอันตรายต่อกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการเก็บกู้ดำเนินการเสร็จสิ้นโดยปลอดภัย ไม่พบความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
และยังมีรายงานผลการปฏิบัติงานทำพื้นที่ให้ปลอดภัยในวันนี้ว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 5,647 ตร.ม. เป็นพื้นที่สะสม 15,835 ตร.ม.โดยใช้ทั้งรถถากถาง เครื่องจักรสนับสนุนกวาดล้างทุ่นระเบิด BearCat และชุดตรวจค้น
ขณะที่การสรุปผลการปฏิบัติงานสะสมตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค.-12 ต.ค.2568 หน่วยเฉพาะกิจที่ 12 ได้ตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรวมทั้งสิ้น 5 ทุ่นและทั้งหมดเป็นชนิด PMN ซึ่งเป็นทุ่นระเบิดอยู่กับที่ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทั้งหมด
ส่วนทุ่นระเบิดดักรถถัง (Anti-tank Mine) ยังไม่พบในพื้นที่ปฏิบัติการแต่อย่างใด
ปัจจุบันหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทย ยังคงเร่งดำเนินการตรวจค้นและเก็บกู้ทุ่นระเบิดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ทางเกษตรและสาธารณะได้ในอนาคต
ส่วนภาพรวมสถานการณ์พื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว ถือเป็นแนวชายแดนที่มีความอ่อนไหวทางด้านความมั่นคงและมีประวัติการฝังทุ่นระเบิดตกค้างจากอดีต
โดย กองกำลังบูรพา จะยังคงตรึงกำลังลาดตระเวน ตรวจค้น และประสานความร่วมมือกับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (TMAC) ในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดตกค้างในทุกพื้นที่ชายแดนต่อไป