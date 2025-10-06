นอร์เวย์ประกาศให้ทุนกัมพูชา 1.2 ล้านดอลลาร์สนับสนุนเก็บกู้ทุ่นระเบิด

MGR ออนไลน์ - นอร์เวย์ระบุว่าจะยังคงให้การสนับสนุนภาคส่วนปฏิบัติการทุ่นระเบิดของกัมพูชาต่อไป โดยให้คำมั่นที่จะให้ทุนสนับสนุนจำนวน 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2568-2570
คำมั่นดังกล่าวถูกประกาศขึ้นระหว่างการพบหารือระหว่างดร.ลี ธุช รัฐมนตรีอาวุโสและรองประธานสำนักงานปฏิบัติการทุ่นระเบิดและช่วยเหลือเหยื่อแห่งกัมพูชา (CMAA) และแอสทริด เฮลล์ เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำกัมพูชา ที่สำนักงานของ CMAA ในกรุงพนมเปญ วันนี้ (6)
ดร.ลี ธุช ได้แสดงความขอบคุณต่อการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของนอร์เวย์ โดยกล่าวว่านอร์เวย์ไม่เป็นเพียงผู้บริจาคเท่านั้น แต่ยังเป็นพันธมิตรที่แท้จริงของกัมพูชามานานกว่า 3 ทศวรรษ และกล่าวอีกว่านอร์เวย์ยืนหยัดเคียงข้างกัมพูชาในการแก้ไขปัญหาทุ่นระเบิดและเศษซากวัตถุระเบิดจากสงครามได้อย่างประสบความสำเร็จ ที่รวมถึงการกวาดล้างทุ่นระเบิด การจัดการข้อมูล การขยายขีดความสามารถ และการวิจัย
รัฐมนตรีอาวุโสของกัมพูชายังเน้นย้ำถึงความสำเร็จและความพยายามของรัฐบาลกัมพูชาในปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิด โดยสามารถกวาดล้างทุ่นระเบิดและเศษซากวัตถุระเบิดจากสงครามในที่ดินได้หลายหมื่นเฮกตาร์ โดยย้ำว่าความพยายามดังกล่าวเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือจากประเทศพันธมิตร หุ้นส่วนการพัฒนา ผู้ปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ซึ่งเขาย้ำว่านอร์เวย์เป็นพันธมิตรที่โดดเด่นและยาวนาน
ดร.ลี ธุช ยังย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลกัมพูชาที่จะบรรลุเป้าหมายการปลอดทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ตกค้างจากสงคราม โดยเขาย้ำว่านายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ให้ความสำคัญกับปฏิบัติการทุ่นระเบิดมาโดยตลอด โดยถือว่าการกำจัดทุ่นระเบิดเป็นส่วนสำคัญของความพยายามในด้านการพัฒนาและด้านมนุษยธรรมของประเทศ
ด้านเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ได้ยืนยันว่านอร์เวย์จะยังคงสนับสนุนกัมพูชาต่อไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายการปลอดจากทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดตกค้างจากสงคราม ขณะเดียวกันยังได้แสดงความเสียใจต่อผลกระทบที่ยากลำบากจากความขัดแย้งระหว่างกัมพูชาและไทย ที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และหลายหมื่นครอบครัวต้องพลัดถิ่น พร้อมทั้งแสดงความปรารถนาให้มีสันติภาพตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งในประเด็นนี้ ดร.ลี ธุช ได้ตอบกลับโดยย้ำว่ากัมพูชามุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายแดนให้เป็นเขตสันติภาพ.