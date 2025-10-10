กัมพูชาห้ามเก็บกู้ทุ่นระเบิดบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว อ้างผิดข้อตกลง GBC

กองพลทหารราบที่ 51 กัมพูชา ส่งหนังสือตอบกลับกองกำลังบูรพาขอให้หยุดเก็บกู้ทุ่นระเบิดบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว ที่จะเริ่มวันนี้ อ้างไม่เป็นไปตามข้อตกลง GBC เมื่อวันที่ 10 ก.ย. ที่ต้องกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานก่อน และรอการตัดสินใจจากผู้บังคับบัญชา
ภายหลังจากเมื่อวันที่ 8 ต.ค.2568 กองกำลังบูรพา กองทัพภาคที่ 1 ทำหนังสือด่วนมาก ถึงผู้บัญชาการกองพลน้อยทหารราบที่ 51 กัมพูชา เพื่อแจ้งเรื่องการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ในวันที่ 10 ต.ค.แล้วนั้น ล่าสุดเมื่อคืนวันที่ 9 ต.ค.ที่ผ่านมา กองพลทหารราบที่ 51 แห่งภาคทหารที่ 5 กัมพูชา ได้ส่งหนังสือตอบกลับมายังกองกำลังบูรพาของไทย ระบุว่ากองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 51 ต้องการตอบรับจดหมายจากกองกำลังบูรพา ดังนี้
ตามข้อ 6 ของรายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 ของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 งานกำจัดทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในพื้นที่ชายแดนกัมพูชา-ไทยจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1: ฝ่ายกัมพูชาและฝ่ายไทยจะจัดตั้งกองกำลังประสานงานร่วม (JCTF) ซึ่งจะประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 กันยายน 2568
2: หลังจากจัดตั้ง JCTF แล้ว ทั้งสองฝ่ายจะหารือและจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) จนถึงปัจจุบัน ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) ได้รับการแก้ไขสองครั้ง ในเช้าวันที่ 9 ตุลาคม 2568 JCTF ได้จัดการประชุมครั้งที่สองผ่านระบบ VTC เพื่อหารือและแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) ซึ่งมีผลในเชิงบวกอย่างมาก สำหรับประเด็นที่เหลือ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะหารือกันต่อไปเพื่อบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP)
3: หลังจาก SOP แล้ว กองกำลังประสานงานร่วม (JCTF) จะยังคงหารือกันต่อไปเพื่อบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการระบุพื้นที่สำคัญและพื้นที่นำร่องสำหรับการกำจัดทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม
การประกาศการกำจัดทุ่นระเบิดในพื้นที่หมู่บ้านโชคชัย (กัมพูชา) ตรงข้ามกับหมู่บ้านหนองจาน (ประเทศไทย) และหมู่บ้านเปรยจัน (กัมพูชา) ตรงข้ามกับหมู่บ้านหนองหญ้าแก้ว (ประเทศไทย) ซึ่งกำหนดไว้ในวันที่ 10 ตุลาคม 2568 โดยกองกำลังบูรพาไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่ตกลงกันไว้ในการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1 ของคณะกรรมการเขตแดนทั่วไป (GBC)
ดังนั้น กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 51 จึงขอให้กองบัญชาการกองกำลังบูรพาระงับกิจกรรมตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งข้างต้น ตามเจตนารมณ์ของข้อตกลงที่บรรลุในการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1 ของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2568 และรอการตัดสินใจจากผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า และตามขั้นตอนที่กำหนดโดยขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐาน (SOP) ของ JCTF