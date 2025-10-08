ด่วน! กกล.บูรพาเข้ากู้ทุ่นระเบิดบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว ร่วมกัมพูชา 10 ต.ค.นี้

กองกำลังบูรพาแจ้งด่วน เตรียมเข้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดบ้านหนองจาน–หนองหญ้าแก้ว ตามมติที่ประชุม GBC กับกัมพูชา ในวันที่ 10 ต.ค.นี้
เมื่อวันที่ 8 ต.ค.2568 กองกำลังบูรพาทำหนังสือด่วนมาก เรื่อง การเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว เรียน ผู้บัญชาการกองพลน้อยทหารราบที่ 11 มีใจความว่า
จากการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย–กัมพูชา สมัยสามัญ ณ จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 โดยที่ประชุมทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะดำเนินมาตรการเพื่อความร่วมมือในทางปฏิบัติ การเดินหน้าเพื่อเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่เพื่อมนุษยธรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม และการคุ้มครองชีวิตพลเรือน เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามความเห็นชอบจากการประชุม และเกิดความปลอดภัยต่อประชาชนในพื้นที่
กองกำลังบูรพา ขอแจ้งว่าจะเข้าดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจาน ตำบลโนนหมากมุ่น และบ้านหนองหญ้าแก้ว ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 10 ตุลาคม 2568 จึงแจ้งท่านเพื่อป้องกันการเข้าใจผิด
กองกำลังบูรพาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี