เผยตัวเลขเก็บทุนระเบิดพื้นที่ ทภ.2 "ภูมะเขือ-ช่องอานม้า-ช่องบก"ใน 1 เดือน เจอ 349 ทุ่น สรรพาวุธระเบิดเกือบ 2 พันรายการ

TMAC รายงานเก็บกู้ทุ่นระเบิดพื้นที่ ทภ.2 "ภูมะเขือ-ช่องอานม้า-ช่องบก" รอบ 1 เดือน พบ 349 ทุ่นสรรพาวุธระเบิด เฉียด 2,000 รายการ
เมื่อวันที่ 14 ก.ย.68 พ.อ.ศิวะ หว่างอากาศ โฆษกศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ(TMAC) ขอรายงาน ของชุดปฎิบัติการเก็บกู้และกวาดล้าง สนับสนุน กองทัพภาคที่ 2 ในพื้นที่ ภูมะเขือ ช่องอานม้า ช่องบก ในห้วงหลังประกาศหยุดยิง โดยมีภารกิจในการสำรวจ เก็บกู้และทำลาย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในเพื้นที่ ที่หน่วย ปฏิบัติภารกิจ ลาดตระเวณ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยการปฏิบัติที่ผ่านมา ได้จัด 9 ชุดปฏิบัติการ (เฟส1) ในห้วง วันที่ 10 – 23 ส.ค.68
สามารถเก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลได้จำนวน 122 ทุ่น ทุ่นระเบิดต่อต้านยานพาหนะ 4 ทุ่น สรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด จำนวน 50 รายการ สรรพาวุธระเบิดที่ถูกทิ้งไว้ในพื้นที่ จำนวน 1,575 รายการ ต่อมาในห้วง 29 ส.ค.68 – 21 ก.ย.68 ได้จัดชุดปฏิบัติการเพิ่ม จำนวน 10 ชุด (เฟส2) สามารถเก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลได้จำนวน 227 ทุ่น สรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด จำนวน 25 รายการ สรรพาวุธระเบิดที่ถูกทิ้งไว้ในพื้นที่ จำนวน 467 รายการ (ยอดจำนวน ณ วันที่ 11 ก.ย.68) ปฏิบัติการในพื้นที่เดียวกันกับ เฟส 1
นอกจากการปฏิบัติการเก็บกู้กวาดล้างและทำลายในพื้นที่ ที่เกิดการปะทะ และ พื้นที่ ที่ส่งผลกระทบต่อพลเรือนแล้วยังมีการปฏิบัติ ภารกิจ การแจ้งเตือนและให้ความรู้ แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ทราบถึงอันตราย จากทุ่นระเบิดสังหารบุคคล สรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด ซึ่งอาจตกค้างอยู่ในพื้นที่พักอาศัย และ พื้นที่ทำกินของประชาชน